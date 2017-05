Uscite al cinema, 16-20 maggio 2017

Sono dodici le nuove uscite che troverete al cinema tra il 18 e il 20 maggio, tra cui: lo stravagante e schizofrenico horror diretto dal comico Jordan Peele; una fiaba triste con protagonisti un bambino e un mostruoso albero gigante; l’apprezzato Orecchie di Alessandro Aronadio; Richard Geere protagonista del nuovo film di Oren Moverman; Lino Guanciale e Vincenzo Alfieri nei panni dei peggiori eroi italiani; il viaggio dai toni fiabeschi della giovane Luna, alla ricerca del compagno di classe scomparso misteriosamente.

7 MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE

Regia: Juan Antonio Bayona; Genere: Fantasy, drammatico; Cast principale: Liam Neeson, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Lewis MacDougall, Toby Kebbell, Geraldine Chaplin, Jennifer Lim, James Melville; Data di uscita: 18 maggio.

_ Breve sinossi: Conor è un ragazzino che deve confrontarsi con una difficile quotidianità: a scuola è spesso vittima di bullismo, la situazione famigliare è incupita dalla malattia terminale della madre, dal carattere burbero della nonna e dall’assenza del padre. Ma Conor può contare su un amico...un albero mostruoso che lo va a trovare ogni sera, sette minuti dopo la mezzanotte.

ALCOLISTA

Regia: Lucas Pavetto; Genere: Thriller, drammatico; Cast principale: Bret Roberts, Gabriella Wright, Tania Bambaci; Data di uscita: 18 maggio.

_ Breve sinossi: Cosa fa un alcolista solitario rinchiuso tutto il giorno dentro casa? Progetta l’omicidio del suo vicino. Ma l’incontro con una ragazza gli farà cambiare idea. Forse...

FORTUNATA

Regia: Sergio Castellitto; Genere: Drammatico; Cast principale: Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce, Hanna Schygulla; Data di uscita: 20 maggio.

_ Breve sinossi: Fortunata è una parrucchiera a domicilio, con un matrimonio andato a malle alle spalle e una bambina da crescere. Sogna di aprire uno studio tutto suo e lotta ogni giorno per far si che questo si avveri. Ma l’amore è sempre dietro l’angolo e, si sa, niente scombussola più dell’amore.

I PEGGIORI

Regia: Vincenzo Alfieri; Genere: Commedia,azione; Cast principale: Lino Guanciale, Vincenzo Alfieri, Antonella Attili, Tommaso Ragno, Sara Tancredi, Miriam Candurro, Biagio Izzo, Ernesto Mahieux, Francesco Paolantoni; Data di uscita: 18 maggio.

_ Breve sinossi: Massimo e Fabrizio sono due fratelli sempre sul lastrico, che tentano di sbarcare il lunario e prendersi cura della sorellia Chiara. Quando la situazione economica si fa pessima, i due tentanto una rapina al capo cantiere di Massimo, scoprendo un pò per caso i loschi traffici dell’uomo. Spregiudicati e incoscienti (e molto imbranati) Massimo e Fabrizio decidono di smascherarlo, ma non sanno che per loro si stanno spalancando le porte della notorietà: eroi di quartiere mascherati, con pochi mezzi, ma con molta determinazione!

LA NOTTE CHE MIA MADRE AMMAZZO’ MIO PADRE

Regia: Inés Parìs; Genere: Commedia; Cast principale: Belén Rueda, Eduard Fernández, Fele Martínez, Maria Pujalte, Diego Peretti, Patricia Monterro; Data di uscita: 18 maggio.

_ Breve sinossi: Isabel è un’attrice in cerca di impiego. Suo marito Angel uno sceneggiatore. I due decidono di organizzare una cena con un famoso attore per cercare di convincerlo a entrare nel cast. Ma non tutto fila liscio e la situazione degenera.

LA NOTTE NON FA PIU’ PAURA

Regia: Marco Cassini; Genere: Drammatico; Cast principale: Stefano Muroni, Walter Cordopatri, Valeria Romanelli, Giorgio Colangeli, Silvana Spina, Rosario Petíx; Data di uscita: 20 maggio.

_ Breve sinossi: Quando il terremoto distrugge la realtà dell’Emilia Romagna, molti lavoratori perdono il proprio posto di lavoro e, con esso, i loro sogni e il loro futuro. Cosa rimane del presente? Cosa rimane di quelle anime perdute?

MOBILE SUITE GUNDAM THUNDERBOLT – DECEMBER SKY

Regia: Ko Matsuo; Genere: Animazione, fantascienza; Data di uscita: solo per il 16 e 17 maggio.

_ Breve sinossi: Nel settore Thunderbolt, sconquassato da continue tempeste di fulmini, la sopravvivenza è davvero ardua. In questa infernale porzione di spazio si protrae una sanguinosa battaglia tra un gruppo di sopravvissuti reietti delle forze terrestri e alcuni ex soldati di Zeon.

MY ITALY

Regia: Bruno Colella; Genere: Commedia, road-movie; Cast principale: Krzysztof M. Bednarski, Mark Kostabi, Thorsten Kirchoff, H.H.Lim e Achille Bonito Oliva, Jerzy Stuhr, Rocco Papaleo, Nino Frassica, Lina Sastri, Luisa Ranieri, Piera Degli Esposti, Edoardo Bennato, Eugenio Bennato, Alessandro Haber, Serena Grandi, Sebastiano Somma, Marco Tornese, Tony Esposito ed Enzo Gragnaniello; Data di uscita: 18 maggio.

_ Breve sinossi: Un produttore cinematografico e il suo assistente devono trovare i fondi per realizzare un film su quattro grandi artisti di arte contemporane. Il loro sarà un viaggio intenso, tra stravaganze, aneddoti divertenti e tanta passione per l’arte e il loro lavoro.

ORECCHIE

Regia: Alessandro Aronadio; Genere: Commedia; Cast principale: Daniele Parisi, Silvia d’Amico, Pamela Villoresi, Ivan Franek, Rocco Papaleo, Piera Degli Esposti, Milena Vukotic, Andrea Purgatori, Massimo Wertmüller; Data di uscita: 18 maggio.

_ Breve sinossi: Un uomo si sveglia con un inspiegabile ronzio nelle orecchie. Poco dopo apprende che il suo amico Luigi è morto. Purtroppo costui non sa proprio chi sia l’amico Luigi. Cosa gli sta succedendo?

SCAPPA – GET OUT

Regia: Jordan Pelle; Genere: Horror; Cast principale: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Betty Gabriel, Marcus Henderson, Stephen Root, Lil Rel Howery; Data di uscita: 18 maggio.

_ Breve sinossi: Chris decide di raggiungere e conoscere la famiglia della sua ragazza. Chris è un fotografo afroamericano e teme che i genitori di lei non accettino il loro fidanzamento. Ma la famiglia di Rose si irvela da subito gentile e ben disposta nei confronti del giovane. Fino a quando non scopre l’infernale verità. Riuscirà a fuggire e a restare vivo?

SICILIAN GHOST STORY

Regia: Fabio Grassadonia, Antonio Piazza; Genere: Drammatico; Cast principale: Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez, Corinne Musallari, Vincenzo Amato, Sabine Timoteo, Andrea Falzone, Federico Finocchiaro, Lorenzo Curcio, Filippo Luna, Nino Prester; Data di uscita: 18 maggio.

_ Breve sinossi: Giuseppe e Luna sono compagni di scuola. Quando lui scompare senza lasciare traccia, la ragazza, innamorata del compagno, decide di andare a cercarlo. Dovrà lottare contro l’omertà della sua terra e i più reconditi timori verso un mondo sconosciuto e fiabesco.

THE DINNER

Regia: Oren Moverman; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Richard Gere, Rebecca Hall, Laura Linney, Chloë Sevigny, Steve Coogan, Michael Chernus, Seamus Davey-Fitzpatrick, Adepero Oduye; Data di uscita: 18 maggio.

_ Breve sinossi: Due fratelli e le loro rispettive mogli si ritrovano a cena in un ristorante di lusso. Quella che doveva essere una serata allegra si rivela l’occasione giusta per confrontarsi con un atroce evento e porvi rimedio: un omicidio commesso dai figli di entrambe le coppie.