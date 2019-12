Uscite al cinema, 16-21 dicembre 2019

Sono nove le uscite in programma tra il 16 e il 21 dicembre, tra cui: il terzo atto della nuova trilogia di Star Wars, diretto da J. J. Abrams; l’attesissimo adattamento di Matteo Garrone del Pinocchio di Collodi, con protagonisti Roberto Benigni e Federico Ielapi; un conturbante legal-drama diretto da Hirokazu Kore-Eda; il nuovo film di Ferzan Ozpetek, con protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca; il magnetico "ritratto d’artista" diretto da Céline Sciamma e presentato alla scorsa edizione del Festival del cinema di Venezia.

ESCHER – UN VIAGGIO NELL’INFINITO

Regia: Robin Lutz; Genere: Documentario; Data di uscita: 16 dicembre.



Breve sinossi: Un viaggio alla scoperta dell’arte del geniale pittore landese, approfondendo l rapporto che lo legava alla conceione di “infinito”...

STAR WARS – L’ASCESA DI SKYWALKER

Regia: J. J. Abrams; Genere: Fantastico, avventura, azione, drammatico; Cast principale: Daisy Ridley, Mark Hamill, Lupita Nyong’o, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Keri Russell, Carrie Fisher, Richard E. Grant, Billy Dee Williams, Naomi Ackie, Kelly Marie Tran, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Joonas Suotamo, Dominic Monaghan, Greg Grunberg, Billie Lourd, Jimmy Vee, Brian Herring, Dave Chapman Data di uscita: 18 dicembre.



Breve sinossi: I membri della Resistenza sono costretti a fronteggiare il Primo Ordine per la battaglia decisiva per le sorti della galassia. Mentre l’ombra dell’oscuro Palpatine riaffiora da un tenebroso passato...

IL MISTERO HENRI PICK

Regia: Rémi Bezançon; Genere: Commedia; Cast principale: Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon, Josiane Stoléru, Astrid Whettnall, Marc Fraize, Marie-Christine Orry, Florence Muller; Data di uscita: 19 dicembre.



Breve sinossi: Un editore si imbatte per puro caso in un romanzo sconosciuto e ne resta letteralmente folgorato. Perché un tale capolavoro é passato sotto tanto silenzio...?

IL TERZO OMICIDIO

Regia: Hirokazu Kore-Eda; Genere: Drammatico; Cast principale: Masaharu Fukuyama, Kôji Yakusho, Shinnosuke Mitsushima, Mikako Ichikawa, Izumi Matsuoka; Data di uscita: 19 dicembre.



Breve sinossi: Un avvocato di successo difende un ex-dipendente di una fabbrica, accusato di aver ucciso il suo capo. Ma l’uomo era già stato incriminato per un duplice omicidio e ora rischaia la pena di morte. Ma non tutta la verità é stata portata a galla...

LA DEA FORTUNA

Regia: Ferzan Ozpetek; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Serra Yilmaz, Barbara Alberti, Sara Ciocca, Pia Lanciotti, Edoardo Brandi, Cristina Bugatty, Filippo Nigro; Data di uscita: 19 dicembre.



Breve sinossi: Alessandro e Arturo sono una coppia da molti anni, ma il loro rapporto sta subendo una brusca frenata. Quando un’amica di Alessandro lascia loro in custodia i suoi due figli, la quotidianità dei due subirà una decisiva inversione di rotta...

LAST CHRISTMANS

Regia: Paul Feig; Genere: Commedia; Cast principale: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson, Michelle Yeoh, Patti LuPone, Lydia Leonard, Jade Anouka; Data di uscita: 19 dicembre.



Breve sinossi: Kate é giovane, affascinante, coraggiosa, ma anche sfortunata, impacciata e testarda. Sogna di diventare una cantante famosa, ma sembra proprio che nulla vada per il verso giusto. Finché...

PINOCCHIO

Regia: Matteo Garrone; Genere: Fantastico, avventura; Cast principale: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Marine Vacth, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Alida Calabria, Alessio Di Domenicantonio, Maria Pia Timo, Davide Marotta, Paolo Graziosi, Gianfranco Gallo, Massimiliano Gallo, Marcello Fonte, Teco Celio, Enzo Vetrano, Nino Scardina; Data di uscita: 19 dicembre.



Breve sinossi: Garrone reinterpreta il classico di Collodi, una fiaba immortale con protagonista Pinocchio, il burattino animato, alla scoperta del mondo e di quanto sia difficile diventare un bambino vero...

RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME

Regia: Céline Sciamma; Genere: Drammatico, storico; Cast principale: Adèle Haenel, Noémie Merlant, Valeria Golino, Luàna Bajrami; Data di uscita: 19 dicembre.



Breve sinossi: La pittrice Marianne assume l’incarico di dipingere una giovane futura sposa. Ma la ragazza non vuole posare per alcun pittore, così Marianne é costretta a “riprenderla” di nascosto e in gran segreto...

PAW PATROL MIGHTY PUPS – IL FILM DEI SUPER CUCCIOLI

Regia: Charles E. Bastien; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 21 dicembre.



Breve sinossi: Un meteorite sta per schiantarsi su Adventure Bay e i cuccioli dai super poteri sono chiamati a salvare la situazione ancora una volta...