Uscite al cinema: 16-21 febbraio 2016

Interessantissime pellicole vi aspettano in sala dal 16 al 21 febbraio: si inizia con Il caso Spotlight, candidato a sei premi Oscar e papabile vincitore per il Miglior Film; correte a conoscere Deadpool, il mercenario chiacchierone di casa Marvel, letale e irriverente; tempismo perfetto per il nuovo documentario di Gianfranco Rosi, Fuocoammare, appena presentato in concorso al Festival di Berlino; un dolce e romantico Eddie Redmayne è il protagonista di The danish girl, biopic sul primo transgender moderno, ambientato nella Danimarca dei primi anni Venti; per tutta la famiglia, arriva Zootropolis, il nuovo lungometraggio animato Disney, ambientato in una metropoli abitata da soli animali! Correte al cinema!

CINQUANTA SBAVATURE DI NERO

Regia: Michael Tiddes; Genere: Parodia; Cast principale: Marlon Wayans, Kali Hawk, Mike Epps, Jane Seymour; Data di uscita: 18 febbraio.



Breve sinossi: Parodia del fenomeno a tinte erotiche del 2015, Cinquanta sfumature di grigio. Dagli autori di Scary Movie e Ghost Movie.

DEADPOOL

Regia: Tim Miller; Genere: Comic-movie, azione; Cast principale: Ryan Reynolds, Morena Baccarin,T.J. Miller, Gina Carano, Ed Skrein, Brianna Hildebrand; Data di uscita: 18 febbraio.



Breve sinossi: Wade Wilson è un uomo felice, ma un giorno scopre di avere di un cancro maligno. Sottoposto a una cura estrema e sperimentale, il buon Wade riuscirà a bloccare la progressione della malattia, ma il suo stato mentale ne risentirà drasticamente: questa è la storia di Deadpool, il mercenario chiacchierone di casa Marvel, letale e irriverente come nessun eroe prima d’ora!

FUOCOAMMARE

Regia: Gianfranco Rosi; Genere: Documentario; Data di uscita: 18 febbraio.



Breve sinossi: Dal regista di Santo GRA, un documentario sui nuovi fenomeni migratori che stanno mietendo da anni vittime innocenti lungo tutte le coste d’Europa.

IL CASO SPOTLIGHT

Regia: Thomas McCarthy; Genere: Drammatico; Cast principale: Rachel McAdams, Mark Ruffalo,Michael Keaton, Stanley Tucci, Liev Schreiber,Billy Crudup, John Slattery, Len Cariou, Jamey Sheridan; Data di uscita: 18 febbraio.



Breve sinossi: La ricostruzione dell’inchiesta giornalistica di un gruppo di professionisti del Boston Globe, i quali, nel 2002, rivelarono al mondo intero l’insabbiamento della Chiesa Cattolica di una serie di atti di pedofilia per mano di ben settanta sacerdoti. Un’inchiesta premiata con il premio Pulitzer.

IL SENTIERO DELLA FELICITA’

Regia: Lisa Leeman, Paola Florio; Genere: Documentario; Data di uscita: 16 febbraio.



Breve sinossi: Un documentario per scoprire la vita e il credo di Paramahansa Yogananda, introduttore della pratica ascetica-spiriturale dello yoga nella cultura occidentale e autore di Autobiografia di uno Yogi.

ONDA SU ONDA

Regia: Rocco Papaleo; Genere: Commedia; Cast principale: Rocco Papaleo, Alessandro Gassmann, Massimiliano Gallo, Luz Cipriota,Calogero Accardo, Silvia Perez, Arturo Valiante; Data di uscita: 18 febbraio.



Breve sinossi: Ruggero è un cuoco, Gegè un cantante in crisi. I due si conoscono, ma tra loro non scorre buon sangue. Quando partono per Montevideo, ad accoglierli troveranno la bella Gilda Mandarino. Come prevedibile, la situazione finirà per complicarsi ulteriormente...

THE DANISH GIRL

Regia: Tom Hoopper; Genere: Drammatico; Cast principale: Eddie Redmayne, Alicia Vikander,Amber Heard, Sebastian Koch, Ben Whishaw,Matthias Schoenaerts; Data di uscita: 18 febbraio.



Breve sinossi: Copenhagen, anni Venti. Gerda è una pittrice e un giorno ritrae suo marito Einar in abiti femminili. Tutto nasce per gioco, ma Einar avverte che qualcosa in lui è cambiato: non riesce a smettere di pensare come la donna che ha impersonato e sente giorno dopo giorno di non appartenere più al corpo maschile di cui è dotato. Da qui la decisione di sottoporsi per la prima volta a un rischioso intervento chirurgico per cambiare sesso. La storia vera del primo transgender moderno.

ZOOTROPOLIS

Regia: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush; Genere: Animazione; Data di uscita: 18 febbraio.



Breve sinossi: Zootropolis è una metropoli vasta, affollatissima...e popolata da ogni specie di animale! Quando la giovane e ambiziosa coniglietta Judy Hoops giunge in città, scoprirà che far parte di un corpo di polizia composto da bestioni indelicati non è così semplice come aveva immaginato...