Uscite al cinema, 16-22 aprile 2018

Sono dodici i titoli in uscita tra il 16 e il 22 aprile, tra i quali: un horror suggestivo con protagonista Martin Freeman; il debutto dietro la macchina da presa di Aaron Sorkin, in un dramma tesissimo, con protagonisti Jessica Chastain e Idris Elba; una nuova commedia diretta da Valerio Attanasio, con protagonista Sergio Castellitto; il nuovo film di Claire Denis, con protagonisti Juliette Binoche, Gérard Depardieu, Valeria Bruni Tedeschi; un thriller sentimentale diretto da François Ozon; un nuovo biopic sulla mitologica figura di Pablo Escobar, a cui da corpo Javier Bardem, accompagnato da Penélope Cruz; il biopic sulla leggendaria Maria Callas.

DOPPIO AMORE

Regia: François Ozon; Genere: Thriller, drammatico; Cast principale: Jacqueline Bisset, Marine Vacth, Jérémie Renier, Myriam Boyer, Dominique Reymond, Jean-Édouard Bodziak, Jean-Paul Muel; Data di uscita: 19 aprile.



Breve sinossi: Chloé é oppressa da un’atroce senso di depressione. Tuttavia, il coraggio e la forza d’animo di reagire non le mancano, così decide di iniziare un percorso di recupero con l’aiuto di uno specialista. Ma in poco tempo tra i due si svilupperà un legame molto particolare...

EARTH – UN GIORNO STRAORDINARIO

Regia: Richard Dale, Peter Webber; Genere: Documentario; Data di uscita: 22 aprile.



Breve sinossi: Prodotto dalla BBC, un documentario che conduce lo spettatore nei luoghi più affascinanti, misteriosi e selvaggi della Terra.

ESCOBAR – IL FASCINO DEL MALE

Regia: Fernando León de Aranoa; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, David Ojalvo, David Valencia, Julieth Restrepo; Data di uscita: 22 aprile.



Breve sinossi: La storia di Pablo Escobar, consegnato alla storia come il più grande narcotrafficante mai esistito. Una figura quasi mitologica, un uomo cresciuto nella povertà, in grado di trasformarsi in un mostro spietato e dotato di un ego smisurato.

GHOST STORIES

Regia: Andy Nyman, Jeremy Dyson; Genere: Horror; Cast principale: Martin Freeman, Alex Lawther, Andy Nyman, Kobna Holdbrook-Smith, Jim Halfpenny, Paul Whitehouse, Daniel Hill, Paul Warren, Nicholas Burns, Deborah Wastell, Louise Atkins, Amy Doyle; Data di uscita: 22 aprile.



Breve sinossi: Il professor Goodman é uno psicologo rinomato per il suo incrollabile scetticismo. Ma quando viene incaricato di indagare in merito a tre casi molto singolari, l’uomo dovrà affrontare incubi atroci e vedrà sgretolarsi tutte le proprie convinzioni.

IL MIO NOME É THOMAS

Regia: Terence Hill; Genere: Commedia; Cast principale: Terence Hill, Veronica Benedetta Bitto, Guia Jelo, Lorenzo Gasperini, Giovanni Malafronte, Matt Patresi, Andy Luotto; Data di uscita: 22 aprile.



Breve sinossi: Thomas decide di partire per un viaggio in moto on the road dall’Italia alla Spagna. Durante il tragitto incontra Lucia, una ragazza che scolvolgerà tutti i suoi programmi.

IL TUTTOFARE

Regia: Valerio Attanasio; Genere: Commedia; Cast principale: Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Clara Alonso, Elena Sofia Ricci, Domenico Centamore, Mimmo Mignemi, Beatrice Schiros; Data di uscita: 22 aprile.



Breve sinossi: Antonio é un giovane aspirante avvocato che, pur di entrare come socio nel prestigioso studio del suo brillante mentore, svolge qualsiasi mansione, proprio un tuttofare a tempo pieno. Una volta superato l’esame di Stato, Antonio può coronare il suo sogno, ma prima deve superare un ultimo ostacolo: sposare l’amante argentina del suo mentore per consentirle di acquisire la cittadinanza italiana. Facile? Tutt’altro!

L’AMORE SECONDO ISABELLE

Regia: Claire Denis; Genere: Commedia; Cast principale: Juliette Binoche, Gérard Depardieu, Valeria Bruni Tedeschi, Xavier Beauvois, Josiane Balasko, Philippe Katerine, Sandrine Dumas, Nicolas Duvauchelle, Alex Descas, Laurent Grévill, Bruno Podalydès; Data di uscita: 22 aprile.



Breve sinossi: Isabelle é una donna stupenda, innamorata della vita, ma rimasta sola con i due figlioletti a seguito del divorzio. Desiderosa d’amore, Isabelle non si da per vinta e frequenta di continuo molti uomini, in modo da conoscere finalmente quello giusto. E la vita saprà riservarle diverse sorprese...

MARIA BY CALLAS

Regia: Tom Volf; Genere: Documentario, biografico; Cast principale: Maria Callas; Data di uscita: 16 aprile.



Breve sinossi: Un documentario che, a quaranta anni dalla morte, racconta la vita e la folgorante carriera della più grande cantante lirica di tutti i tempi: Maria Callas.

MOLLY’S GAME

Regia: Aaron Sorkin; Genere: Drammatico; Cast principale: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong, Chris O’Dowd, Bill Camp; Data di uscita: 22 aprile.



Breve sinossi: Molly Bloom, ex sciatrice di fama mondiale, si trasferisce a Hollywood per riscattare la propria carriera. Inizia dapprima a lavorare come cameriera, poi come assistente in una sala da poker prestigiosa. Licenziata senza motivo, decide di aprire un circolo di poker clandestino, al quale pian piano iniziano a partecipare personaggi di spicco e dell’alta società. Ma anche esponenti di organizzazioni criminali...

PARLAMI DI LUCY

Regia: Giuseppe Petitto; Genere: Drammatico; Cast principale: Antonia Liskova, Michael Neuenschwander, Linda Mastrocola, Mia Skrbinac; Data di uscita: 22 aprile.



Breve sinossi: Nicole é una donna razionale e molto pragmatica. Vive in una casa in montagna con sua figlia Lucy, eccessivamente introversa, mentre avverte la costante minaccia di suo marito Roman. In quel luogo, tra quelle mura domestiche persiste una gelida tensione nell’aria: Nicole e sua figlia non sono al sicuro...

UNTITLED

Regia: Michael Glawogger, Monika Willi; Genere: Documentario; Cast principale: Nada, Birgit Minichmayr; Data di uscita: 22 aprile.



Breve sinossi: Sogni di libertà, usanze, corpi che danzano, ricerca di se stessi. Un viaggio introspettivo tra Europa e Africa, tra diverse culture, unite da un irrefrenabile desiderio di vivere la propria vita senza limiti.

WAJIB

Regia: Anne-Marie Jacir; Genere: Drammatico; Cast principale: Mohammed Bakri, Saleh Bakri, Tarak Kopty, Maria Zreik, Rana Alamuddin; Data di uscita: 22 aprile.



Breve sinossi: Shadi é un architetto palestinese che vive a Roma. Prossimo al matrimonio, fa ritorno a casa a Nazareth per consegnare personalmente gli inviti, come richiede un’antica tradizione della sua terra. Così dovrà confrontarsi nuovamente con le idee di suo padre, che ama e rispetta, ma in perenne contrasto.