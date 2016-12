Uscite al cinema, 16-22 maggio 2016

Cosa troveremo in sala dal 16 al 22 maggio 2016? Il nuovo appuntamento con gli X-Men di Bryan Singer; la fuga tutta al femminile delle due protagoniste del nuovo lavoro di Paolo Virzì; il live all’Hammersmith Odeon di Londra dei Queen nel 1975; un thriller tutto italiano tra le strade di Roma firmato Stefano Calvagna!

LA PAZZA GIOIA

Regia: Paolo Virzì; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Bob Messini, Sergio Albelli, Anna Galiena, Marisa Borini, Marco Messeri, Bobo Rondelli; Data di uscita: 17 maggio.



Breve sinossi: Beatrice e Donatella sono due donne molto diverse, ma accomunate da un cupo e triste destino: sono ospiti in un centro di recupero per donne con problemi mentali. Insieme, le due riusciranno a fuggire e godere nuovamente di una libertà da proteggere come il dono più caro al mondo!

MORTADELLO E POLPETTA CONTRO JIMMY LO SGUERCIO

Regia: Javier Fesser; Genere: Animazione; Data di uscita: 19 maggio.



Breve sinossi: Mortadello e Polpetta sono due agenti dell’organizzazione governativa T.I.A., invischiati nel recupero del prezioso bottino trafugato dal perfido Jimmy lo Sguercio. Personaggi stravaganti e avventure avvincenti, all’insegna del divertimento.

MY FATHER JACK

Regia: Tonino Zangardi; Genere: Commedia; Cast principale: Francesco Pannofino, Matteo Branciamore, Eleonora Giorgi, Elisabetta Gregoraci, Antonino Iuorio, Ray Lovelock,Adolfo Margiotta, Manuela Morabito, Claudia Vismara; Data di uscita: 19 maggio.



Breve sinossi: Matteo è un avvocato di successo, affascinante e brillante. Quando entra a far parte dello studio di un noto avvocato, conosce la figlia del capo, Clara, anche lei brillante e affascinante. Così i due finiscono per sposarsi. Ma non è tutto oro quel che luccica...

OGGI INSIEME DOMANI ANCHE

Regia: Antonietta De Lillo; Genere: Documentario; Data di uscita: 19 maggio.



Breve sinossi: Intimo e avvincente affresco dell’amore in Italia ai giorni nostri, tra interviste, documenti esclusivi, testimonianze e un solido lavoro di reportage.

QUEEN – A NIGHT IN BOHEMIA

Regia: Simon Lupton, Rhys Thomas; Genere: Documentario; Data di uscita: 16 maggio.



Breve sinossi: Il 24 dicembre 1975, all’Hammersmith Odeon di Londra, i Queen si esibirono nel giorno che viene considerato come quello della loro definitiva consacrazione, all’apice della loro carriera. Un omaggio-tributo a una delle band più iconiche del secolo scorso, un concerto imperdibile.

SI VIS PACEM PARA BELLUM

Regia: Stefano Calvagna; Genere: Thriller; Cast principale: Stefano Calvagna, Francesca Fiume,Massimo Bonetti, Giulia Anchisi, Emanuele Cerman, Lucia Batassa, Andrea Cocco; Data di uscita: 18 maggio.



Breve sinossi: Stefano fa il buttafuori in una discoteca, è un uomo solitario e ama frequentare ristoranti cinesi. Un giorno conosce Lee Ang, una cameriera, e se ne innamora. Lottando contro il volere del padre di lei, i due progettano un futuro insieme, ma scontri e scelte difficili li attendono dietro l’angolo...

WHISKEY TANGO FOXTROT

Regia: Glenn Ficarra, John Requa; Genere: Commedia, drammatico; Cast principale: Tina Fey, Margot Robbie, Martin Freeman, Billy Bob Thornton, Alfred Molina; Data di uscita: 19 maggio.



Breve sinossi: Kim Barker è una giornalista frustrata che viene inviata a Kabul in territorio di guerra. In quel paese oppresso dai conflitti, Kim imparerà ad apprezzare la vita pacifica di cui disponeva, fin dai più insignificanti particolari...

X-MEN - APOCALISSE

Regia: Bryan Singer; Genere: Cine-comics; Cast principale: Jennifer Lawrence, James McAvoy,Michael Fassbender, Oscar Isaac, Evan Peters, Hugh Jackman, Sophie Turner,Channing Tatum, Nicholas Hoult, Olivia Munn, Rose Byrne, Tye Sheridan, Stan Lee,Kodi Smit-McPhee, Lucas Till, Josh Helman; Data di uscita: 18 maggio.



Breve sinossi: Gli ‘uomini X’ guidati da Charles Xavier sono costretti ad affrontare Apocalisse, il primo mutante, risvegliatosi dopo un lungo sonno per distruggere e conquistare l’universo intero.