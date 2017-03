Uscite al cinema, 16 marzo 2017

Otto nuovi film in uscita il 16 marzo, tra i quali: l’attesissimo live-action de La bella e la bestia; il ritorno dell’istrionico sicario John Wick, interpretato da Keanu Reeves; una storia d’amore (quasi) impossibile con protagonista la candidata all’Oscar Ruth Negga; il terzo capitolo della saga horror The Ring; un documentario di Ermanno Olmi su Carlo Maria Martini.

AEFFETTO DOMINO

Regia: Fabio Massa; Genere: Drammatico; Cast principale: Fabio Massa, Mohamed Zouaoui, Cristina Donadio, Pietro De Silva , Salvatore Cantalupo, Ivan Bacchi, Martina Liberti; Data di uscita: 16 marzo.

_ Breve sinossi: Lorenzo è un giovane che si dedica ad aiutare bambini disagiati. Quando conosce Kalid, un bimbo africano che gli insegnerà ad amare l’Africa, Lorenzo non si lascerà sfuggire l’occasione di imbarcarsi in una nuova avventura verso il Continente Nero. Ma dovrà fare i conti con il tragico destino che lo attende...

CHI SALVERA’ LE ROSE?

Regia: Cesare Furesi; Genere: Drammatico; Cast principale: Carlo Delle Piane, Caterina Murino, Lando Buzzanca, Philippe Leroy; Data di uscita: 16 marzo.

_ Breve sinossi: Giulio è un uomo non più giovane costretto a confrontarsi con una vita costellata di molti bassi e pochi alti: vedovo, ipnotizzato dal pokere in perenne conflitto con sua figlia Valeria. Riuscirà a riscattare se stesso?

JOHN WICK 2

Regia: Chad Stahelski; Genere: Azione, thriller; Cast principale: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini, Ian McShane, Common, Ruby Rose, John Leguizamo, Laurence Fishburne, Peter Stormare; Data di uscita: 16 marzo.

_ Breve sinossi: Non c’è pace per John Wick: legato a un ex socio da un patto di sangue, dovrà recarsi a Roma per aiutarlo e proteggerlo da letali assassini pagati per ucciderlo!

LA BELLA E LA BESTIA

Regia: Bill Condon; Genere: Fantasy; Cast principale: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Ian McKellen, Audra McDonald, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Hattie Morahan, Adrian Schiller, Nathan Mack, Henry Garrett; Data di uscita: 16 marzo.

_ Breve sinossi: Riproposizione in live-action di un grande classico della scuderia Disney. La giovane Belle trova rifugio presso un castello isolato e all’apparenza spettrale: tuttavia non ci sono presenze malvage ad attenderla, ma oggetti parlanti e un principe reso bestia da un sortilegio!

LOVING

Regia: Jeff Nichols; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Ruth Negga, Joel Edgerton, Marton Csokas, Michael Shannon, Nick Kroll, Bill Camp, Jon Bass, David Jensen; Data di uscita: 16 marzo.

_ Breve sinossi: Richard e Mildred Loving si amano e vogliono sposarsi. I due abitano in Virginia e nell’America degli Anni Cinquanta, un matrimonio tra un bianco e una donna di colore non è considerato possibile. I due, costretti a processo, inizieranno una battaglia legale in difesa dei loro diritti.

THE RING 3

Regia: F. Javier Gutièrrez; Genere: Horror; Cast principale: Matilda Lutz, Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Zach Roerig, Alex Roe, Vincent D’Onofrio, Laura Wiggins, Bonnie Morgan; Data di uscita: 16 marzo.

_ Breve sinossi: Una ragazza è turbata dall’ossessione del suo fidanzato in merito a una strana videocassetta che, si racconta, sia in grado di uccidere chi la guardi dopo sette giorni. Ma quando la giovane si sacrifica per salvare il fidanzato, scoprirà una verità ben più terrificante di quella appartenente alla leggenda!

UN TIRCHIO QUASI PERFETTO

Regia: Fred Cavayé; Genere: Commedia; Cast principale: Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont, Christophe Canard, Christophe Favre, Karina Marimon; Data di uscita: 16 marzo.

_ Breve sinossi: Cosa succede a un uomo tirchio, ma così tirchio da prefiggersi come obiettivo nella vita quello di non mettere mai mano al portafogli, quando conosce una bella ragazza di cui s’innammora perdutamente?

VEDETE, SONO UNO DI VOI

Regia: Ermanno Olmi; Genere: Documentario; Data di uscita: 16 marzo.

_ Breve sinossi: Carlo Maria Martini è stato un determinato e colto uomo di Chiesa. Questo documentario ne ripercorre gli ultimi giorni, grazie alle sue parole e a preziosissime immagini di repertorio.