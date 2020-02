Uscite al cinema, 17-20 febbraio 2020

Dieci nuove uscite a partire dal 17 febbraio, tra cui: il nuovo dramma diretto da Todd Haynes, con protagonisti Mark Ruffalo, Anne Hathaway e Tim Robbins; la nuova commedia firmata da Fausto Brizzi, con protagonisti Christian De Sica, Diego Abatantuono e Massimo Ghini; il documentario diretto da Walter Veltroni, sul prezioso concerto di Fabrizio De André e la PFM, del gennaio 1979; l’adattamento live-action del celebre musical Cats, per la regia di Tom Hooper; l’ultima avventura per i "bad boys" Will Smith e Martin Lawrence.

FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM. IL CONCERTO RITROVATO

Regia: Walter Veltroni; Genere: Documentario; Data di uscita: 17-18-19 febbraio.



Breve sinossi: Genova, 3 gennaio 1979: Fabrizio De André e la PFM, il live di un concerto per troppo tempo tenuto nascosto, ora riportato alla luce...

LUNAR CITY

Regia: Alessandra Bonavina; Genere: Documentario; Data di uscita: 17 febbraio.



Breve sinossi: Un documentario per celebrare il cinquantesimo anniversario dell’allunaggio del 1969...

BAD BOYS FOR LIFE

Regia: Adil El Arbi, Bilall Fallah; Genere: Azione; Cast principale: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Kate del Castillo, Joe Pantoliano, Paola Nunez, Nicky Jam, Jacob Scipio, Theresa Randle, Happy Anderson, Bianca Bethune; Data di uscita: 20 febbraio.



Breve sinossi: I “ragazzacci” Mike Lowrey e Marcus Burnett di nuovo insieme, per un’ultima, esplosiva missione ad atlo tasso di adrenalina...

CATS

Regia: Tom Hooper; Genere: Musical; Cast principale: James Corden, Judi Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson, Taylor Swift, Rebel Wilson, Laurie Davidson, Ian McKellen, Ray Winstone, Francesca Hayward, Jason Derulo; Data di uscita: 20 febbraio.



Breve sinossi: Adattamento cinematografico del celebre musical scritto da Andrew Lloyd Webber e ispirato al romanzo di Thomas Stearns Eliot...

CATTIVE ACQUE

Regia: Todd Haynes; Genere: Drammatico; Cast principale: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Victor Garber, Mare Winningham, William Jackson Harper, Bill Pullman, Louisa Krause, Kevin Crowley, Daniel R. Hill, Denise Dal Vera; Data di uscita: 20 febbraio.



Breve sinossi: Robert Bilot è un avvocato che, un giorno, riceve la visita di un contadino, in possesso di ipotetiche prove riguardo la morte non naturale delle sue mucche. Inizialmente l’avvocato non da peso alla faccenda, ma ben presto...

CRIMINALI COME NOI

Regia: Sebastián Borensztein; Genere: Commedia; Cast principale: Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos Belloso, Marco Antonio Caponi, Rita Cortese, Andrés Parra; Data di uscita: 20 febbraio.



Breve sinossi: Alcuni amici decidono di acquistare dei silos dismessi, con lo scopo di fondare un’azienda agricola. Ma la crisi finanziaria rende tutto più difficile, e allora...

IL RICHIAMO DELLA FORESTA

Regia: Chris Sanders; Genere: Avventura; Cast principale: Karen Gillan, Harrison Ford, Dan Stevens, Jean Louisa Kelly, Omar Sy, Wes Brown, Terry Notary; Data di uscita: 20 febbraio.



Breve sinossi: Buck è un cane domestico e non conosce vita al di fuori della confortevole mondanità californiana. Finché non si ritrova catapultato a capofitto nei ruvidi territori dell’Alaska...

LA MIA BANDA SUONA IL POP

Regia: Fausto Brizzi; Genere: Commedia; Cast principale: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Rinat Khismatouline, Giulio Base, Paolo Rossi, Natasha Stefanenko, Tiberio Timperi; Data di uscita: 20 febbraio.



Breve sinossi: I Popcorn, travolgente ban dei fu gloriosi anni Ottanta si riunisce. Ma le cose sono cambiate e non poco...

L’HOTEL DEGLI AMORI SMARRITI

Regia: Christophe Honoré; Genere: Drammatico; Cast principale: Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste, Kolia Abiteboul, Camille Cottin, Carole Bouquet, Stéphane Roger, Harrison Arevalo, Marie-Christine Adam, Claire Johnston; Data di uscita: 20 febbraio.



Breve sinossi: Dopo un felice matrimonio, Maria e Richard si separano e lei si trasferisce in una stanza di hotel, mentre osserva dalla finestra la sua “vita” che va in pezzi...

LONTANO LONTANO

Regia: Gianni Di Gregorio; Genere: Commedia; Cast principale: Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Daphne Scoccia, Salih Saadin Khalid, Francesca Ventura, Silvia Gallerano, Iris Peynado, Galatea Ranzi, Roberto Herlitzka; Data di uscita: 20 febbraio.



Breve sinossi: Tre settantenni, figli di una Roma che non più gli appartiene, sognano di vivere ciò che resta della loro vita insieme e all’estero. Ma dove...?