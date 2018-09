Uscite al cinema, 17-20 settembre 2018

Sono tredici i titoli in uscita tra il 17 e il 20 settembre, tra cui: il secondo capitolo della saga animata della famiglia più incredibile mai apparsa su grande schermo; un noir diretto da Roberto Andò, con protagonisti Micaela Ramazzotti, Laura Morante, Alessandro Gassmann e Renato Carpentieri; un docufilm diretto da Abel Ferrara sul passato e il presente della romana Piazza Vittorio; un nuovo capitolo del franchise orrorifico tratto da The conjuring, stavolta incentrato sulla figura di una suora demoniaca; un biopic a tinte western diretto da Claudio Ripalti, sulle gesta sovversive della famigerata banda Grossi.

A VOCE ALTA – LA FORZA DELLA PAROLA

Regia: Stéphane De Freitas; Genere: Documentario; Data di uscita: 17 settembre.



Breve sinossi: Ogni anno, presso l’università di Saint-Denis, si svolge una competizione d’oratoria. Ecco come i giovani partecipanti si preparano metciolosamente per dare il meglio nelle loro performance.

BOGSIDE STORY

Regia: Rocco Forte, Pietro Laino; Genere: Documentario; Cast principale: Fulvio Grimaldi, Tom Kelly, William Kelly, Kevin Hasson, John Hume, Edward Daly, Linda Nash, Betty Walker; Data di uscita: 20 settembre.



Breve sinossi: Il documentario racconta la passione e la professionalità di Fulvio Grimaldi, unico foto-reporter italiano ad aver raccolto fondamentali testimonianze durante la manifestazione del 30 gennaio 1972 a Derry, passata alla storia per la violenta carneficina conosciuta come “Bloody Sunday”.

BOXE CAPITALE

Regia: Roberto Palma; Genere: Documentario; Data di uscita: 20 settembre.



Breve sinossi: Nascita ed evoluzione della disciplina della boxe, con un occhio di riguardo alla pratica nel micro-cosmo romano.

GLI INCREDIBILI 2

Regia: Brad Bird; Genere: Animazione, azione, commedia; Cast principale: Bebe Vio, Amanda Lear, Orso Maria Guerrini, Tiberio Timperi, Isabella Rossellini, Ambra Angiolini, Holly Hunter, Craig T. Nelson, John Ratzenberger, Samuel L. Jackson (voci); Data di uscita: 20 settembre.



Breve sinossi: La famgilia più incredibile di tutte deve fare i conti con una nuova scoperta: anche l’ultimo arrivato, il più piccolo dei fratelli, possiede superpoteri. Riusciranno a controllarli?

LA BANDA GROSSI

Regia: Claudio Ripalti; Genere: Biografico, avventura, drammatico, western; Cast principale: Camillo Ciorciaro, Roberto Marinelli, Leonardo Ventura, Rosario DiGiovanna, Cristian Marletta, Mateo Çili, Manuel D’Amario; Data di uscita: 20 settembre.



Breve sinossi: Marche, 1860: Terenzio Grossi, un bracciante determinato a conquistare giustizia e dignitià per i suoi simili, raduna un gruppo di lavoratori e forma una banda di fuorilegge, nel tentativo di sovvertire la deprecabile situazione in cui sono costretti a campare.

LOLA+JEREMY

Regia: July Hygreck; Genere: Melò; Cast principale: Syrus Shahidi, Charlotte Gabris, Tom Hygreck, Gunther Love, Laura Boujenah, Foëd Amara, Lionel Abelanski; Data di uscita: 20 settembre.



Breve sinossi: Lola e Jeremy, innamoratissimi, decidono di girare un video-diario contenenti i più bei momenti passati insieme. Quando Lola scopre le vere intenzioni di Jeremy, la situazione precipita...

PIAZZA VITTORIO

Regia: Abel Ferrara; Genere: Documentario; Data di uscita: 20 settembre.



Breve sinossi: La macchina da presa di Abel Ferrara visita e racconta la struggente bellezza e il degrado che ricoprono Piazza Vittorio come un velo. Quel luogo un tempo fastoso e ricercato, oggi vive una seconda vita...

SAREMO GIOVANI E BELLISSIMI

Regia: Letizia Lamartire; Genere: Drammatico; Cast principale: Barbora Bobulova, Alessandro Piavani, Massimiliano Gallo, Federica Sabatini, Elisabetta De Vito, Ciro Scalera, Victoria Silvestro, Paola Calliari, Matteo Buzzanca, Tiziana Viano; Data di uscita: 20 settembre.



Breve sinossi: In pieni anni Novanta, la giovane Isabella incise un album e spopolò alla radio e nei negozi di dischi. Dopo circa vent’anni, nessuno si ricorda più di lei, la sua carriera si é interrotta e ora convive con il rimpianto e suo figlio che la accompagna in sporadiche e anonime esibizioni.

SEMBRA MIO FIGLIO

Regia: Costanza Quatriglio; Genere: Drammatico; Cast principale: Hazara Basir Ahang, Dawood Yousefi, Tihana Lazovic; Data di uscita: 20 settembre.



Breve sinossi: Ismail, fuggito giovanissimo dalle atrocità dell’Afghanistan, ora é un adulto e vive con il fratello Hassan in Europa. In lui cresce con veemenza il desiderio di riallacciare i rapporti con la lontana famiglia, ma dovrà confrontarsi anche con ciò che resta della sua terra natale.

THE NUN

Regia: Corin Hardy; Genere: Horror; Cast principale: Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Charlotte Hope, Ingrid Bisu, Bonnie Aarons, Jonny Coyne, Simon Rhee; Data di uscita: 20 settembre.



Breve sinossi: In un’abbazia in Roamnia, una giovane suora si suicida misteriosamente. N prete e una novizia vengono interpellati dal Vaticano per far luce sul mistero ma, una volta avviati i contatti, scopriranno delle verità ben più oscure...

UN AMORE COSÌ GRANDE

Regia: Cristian De Mattheis; Genere: Commedia; Cast principale: Giuseppe Maggio, Francesca Loy, Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble, Eleonora Brown, Riccardo P. Carbonelli, Fioretta Mari, Franco Castellano, Daniela Giordano; Data di uscita: 20 settembre.



Breve sinossi: Dopo aver perso la madre, Vladimir lascia la Russia e raggiunge l’Italia, alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto. Ma, a Verona, conosce prima di tutti Veronica, una guida turistica. Tra i due sboccia un amore profondo...

UN FIGLIO ALL’IMPROVVISO

Regia: Vincent Lobelle, Sebastien Thiery; Genere: Commedia; Cast principale: Christian Clavier, Catherine Frot, Sebastien Thiery, Pascale Arbillot, Hervé Pierre, Benoît Tachoires, Claudine Vincent, Jeanne Rosa; Data di uscita: 20 settembre.



Breve sinossi: Una sera, di rientro a casa, i coniugi Prioux scoprono che un giovane ragazzo di nome Patrick si é sistemato nella loro abitazione, dichiarandosi loro figlio...

UNA STORIA SENZA NOME

Regia: Roberto Andò; Genere: Noir; Cast principale: Micaela Ramazzotti, Laura Morante, Alessandro Gassmann, Renato Carpentieri, Jerzy Skolimowski, Gaetano Bruno, Antonio Catania, Marco Foschi, Renato Scarpa, Silvia Calderoni, Emanuele Salce, Paolo Graziosi, Filippo Luna, Michele Di Mauro, Giovanni Martorana; Data di uscita: 20 settembre.



Breve sinossi: Valeria é la giovane segretaria di un produttore cinematografico. La ragazza é anche la ghost writer di un noto sceneggiatore. Un giorno riceve da un poliziotto in pensione il plot per una sceneggiatura. Ma dietro quella storia si nascondono molte ombre...