Uscite al cinema, 18-19 gennaio 2017

Sono nove i film in uscita tra il 18 e il 19 gennaio, tra i quali, l’attesissimo Arrival diretto da Denis Villeneuve, il ritorno di Xander Cage/Vin Diesel, un thriller notturno ambientato a Cracovia, il nuovo film "a quattro zampe" diretto dal regista di Hachiko e il ritorno sul grande schermo di Ficarra e Picone!

ARRIVAL

Regia: Denis Villeneuve; Genere: Fantascienza; Cast principale: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O’Brien; Data di uscita: 19 gennaio.



Breve sinossi: Delle astronavi aliene invadono la Terra con intenzioni del tutto indecifrabili. Gli alieni lanciano dei messaggi che solo l’esperta traduttrice Louise Banks, assieme a una squadra d’elite, può riuscire a decifrare. Cosa vogliono gli ospiti alieni? Sono ostili o hanno un importante messaggio da consegnare?

DOPO L’AMORE

Regia: Joachim Lafosse; Genere: Drammatico; Cast principale: Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller, Catherine Salée, Tibo Vandenborre; Data di uscita: 19 gennaio.



Breve sinossi: Marie e Boris sono una coppia felicemente sposata. Pian piano, però, cominciano a insorgere svariati problemi e il loro rapporto si incrina. Decidono di divorziare, ma Boris non può lasciare la casa in cui abitano, perchè non ha null’altro. Sono così costretti a convivere da separati

FUNNE – LA RAGAZZA CHE SOGNAVA IL MARE

Regia: Katia Bernardi; Genere: Documentario; Data di uscita: 18 gennaio.



Breve sinossi: Fin dove potrebbero spingersi un gruppo di determinate ottantenni che non hanno mai visto il mare, per realizzare questo sogno? Quando i fondi per organizzare la “spedizione” non bastano, ecco che le protagoniste di questo documentario cominciano a darsi da fare: cucinando torte da vendere in paese, posando come modelle per simpatici calendari e seguendo una raccolta di crowdfunding via internet!

IL MONDO MAGICO

Regia: Raffaele Schettino; Genere: Drammatico; Cast principale: Chiara Travisonni, Alessandra Tavarone, Mara Calcagni, Raffaele Schettino, Gaetano Tavarone, Maretta Capossela; Data di uscita: 19 gennaio.



Breve sinossi: In piena Seconda Guerra Mondiale, Gianni viene chiamato alle armi in territorio russo. Lì conosce Teresa, una giovane donna affascinante che, dopo un pò di tempo trascorso in sua compagnia, sarà costretto a perdere di vista, per tornare in Irpinia, sua città natale. In realtà, Gianni ha già una compagna, Tina. Ma quando Teresa, ancora innamorata di Gianni, decide di andare a cercalo in Irpinia, lo scontro tra le due donne sarà inevitabile...

IL RAGNO ROSSO

Regia: Marcin Koszalka; Genere: Thriller; Cast principale: Filip Plawiak, Adam Woronowicz, Malgorzata Foremniak, Julia Kijowska; Data di uscita: 19 gennaio.



Breve sinossi: Karol è un tuttofare che, una sera, scopre il corpo senza vita di un bambino, all’interno di un luna park. Nell’istante successivo, il giovane nota una figura ammantata nell’ombra che scivola via. Senza chiedere aiuto alle autorità, Karol decide di mettersi sulle tracce dell’assassino: scoprirà ben presto che si tratta del famigerato serial killer chiamato “il ragno rosso”...

L’ORA LEGALE

Regia: Salvatore Ficarra, Valentino Picone; Genere: Commedia; Cast principale: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Vincenzo Amato, Leo Gullotta, Antonio Catania, Tony Sperandeo, Sergio Friscia, Eleonora De Luca, Ersilia Lombardo, Alessia D’Anna, Francesco Benigno, Marcello Mordino, Paride Benassai, Gaetano Bruno, Alessandro Roja; Data di uscita: 19 gennaio.



Breve sinossi: Nel paesino siciliano di Pietrammare è tempo di camapgna elettorale e di elezioni per il posto di sindaco: al famelico e plurieletto Patanè, si oppone il mite Natoli, un professore che decide di candidarsi come opposizione in una lista civica, per consentire alla figlia di avere una scelta di voto. Salvo e Valentino sono i due proprietari di un chiosco di bibite che vorrebbero che il nuovo sindaco concedesse loro un gazebo per ampliare i profitti della loro attività: peccato che lo scaltro Salvo sia intenzionato a votare per Patanè, mentre il mansueto Valentino per il professor Natoli...

NEBBIA IN AGOSTO

Regia: Kai Wessel; Genere: Drammatico; Cast principale: Ivo Pietzcker, Sebastian Koch, Thomas Schubert, Fritzi Haberlandt, Henriette Confurius, Branko Samarovski, David Bennent, Karl Markovics; Data di uscita: 19 gennaio.



Breve sinossi: Ernst, giovane ragazzo dal carattere introverso, ma molto intelligente, perde la mamma. Finisce in riformatorio ma, per colpa del suo carattere difficile, viene indirizzato presso una clinica privata per soggetti psichicamente instabili. Lì, Ernst si rende conto che alcuni pazienti perdono la vita uno dopo l’altro. Quando inizia a indagare sulle morti, scopre una verità scomoda e terrificante...

QUA LA ZAMPA!

Regia: Lasse Hallstrom; Genere: Commedia; Cast principale: Dennis Quaid, Gerry Scotti, Britt Robertson, Josh Gad, Peggy Lipton; Data di uscita: 19 gennaio.



Breve sinossi: Bailey è un cucciolo intelligente e sensibile che si inoltra alla ricerca di un villaggio pacifico. Una volta trovato, il cucciolo avrà l’occasione di apprendere appieno il senso della vita, la potenza smisurata dell’amore e il solido legame che solo con un’amicizia sincera si può instaurare.

XXX – IL RITORNO DI XANDER CAGE

Regia: D. J. Caruso; Genere: Azione, Thriller; Cast principale: Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, Toni Collette, Donnie Yen, Rory McCann, Kris Wu, Tony Jaa; Data di uscita: 19 gennaio.

_ Breve sinossi: Xander Cage torna all’azione in una nuova e pericolosissima missione: sarà costretto a recuperare una potente arma chiamata “Il vaso di Pandora” dalle mani di un’organizzazione di guerrieri terroristi, decisi a far scoppiare una crisi mondiale irreversibile.