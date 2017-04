Uscite al cinema, 18-20 aprile 2017

Dodici nuove uscite vi aspettano al cinema tra il 18 e il 20 aprile, tra le quali: Mark Wahlberg a capo della caccia all’uomo autore dell’attentato alla maratona di Boston dello scorso aprile 2015; Omar Sy nei panni di un padre che non sapeva di avere una figlioletta; Woody Harrelson nella stessa identica situazione, ma con una figlia adolescente; un documentario sulle donne della Resistenza, diretto da Rossella Schillaci; il teen-horror The Bye Bye Man; il nuovo film di Mia Hansen-Løve, con protagonista Isabelle Huppert.

ACQUA DI MARZO

Regia: Ciro De Caro; Genere: Commedia; Cast principale: Roberto Caccioppoli, Rossella D’Andrea, Claudia Vismara, Nicola Di Pinto, Anita Zagaria, Gianni D’Andrea, Sara Tosti; Data di uscita: 20 aprile.

_ Breve sinossi: Libero fa ritorno al suo paesino natale per assistere la nonna nei suoi ultimi momenti di vita. Tuttavia, l’anziana sembra non volersi arrendere allo scorrere del tempo e così Libero si ritrova a fare i conti con il passato che ritorna a tormentarlo, che lo riporta indietro, ai giorni della sua adolescenza.

ALDABRA – C’ERA UNA VOLTA UN’ISOLA

Regia: Steve Lichtag; Genere: Documentario, avventura; Data di uscita: 18 aprile.

_ Breve sinossi: Viaggio verso Aldabra, l’isola che c’è...e non c’è: un atollo incontaminato nel cuore dell’Oceano Indiano, popolato da animali rari ed esotici. Un viaggio alla riscoperta delle meraviglie della natura selvaggia.

BABY BOSS

Regia: Tom McGrath; Genere: Animazione, commedia; Cast principale: Alec Baldwin, Lisa Kudrow, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Tobey Maguire; Data di uscita: 20 aprile.

_ Breve sinossi: Quali cambiamenti deve affrontare un ragazzino di sette anni, figlio unico, all’arrivo di un fratellino? Un calo di attenzioni da parte dei genitori? Dividere l’habitat famigliare? Maggiori responsabilità? Tutto questo, certo, ma anche molto di più! Soprattutto se il fratellino in arrivo è un ambizioso pargolo, ostinato a farsi rispettare!

BOSTON - CACCIA ALL’UOMO

Regia: Peter Berg; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Mark Wahlberg, Melissa Benoist, Michelle Monaghan, Kevin Bacon, John Goodman, J.K. Simmons, Rachel Brosnahan, Michael Beach; Data di uscita: 20 aprile.

_ Breve sinossi: Boston, 15 aprile 2013: durante la maratona, un attentato terroristico causa la morte di una ventina di persone e centinaia di feriti. Quel giorno, le forze di polizia daranno il via a una caccia all’uomo tanto complessa, quanto adrenalinica, tutt’oggi un vanto per il dipertimento di polizia della città americana.

CIAO AMORE, VADO A COMBATTERE

Regia: Simone Manetti; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 20 aprile.

_ Breve sinossi: Dopo la rottura con il fiidanzato e per sopprimere i tormenti di una vita che non la soddisfa, Chantal si dedica anima e corpo alla Thai Boxe. Ancora insoddisfatta, decide di volare in Thailandia: lì salirà sui ring più importanti del Paese, affrontado di volta in volta avversari sempre più forti. A distanza di anni, tornata a New York, la donna avverte i fantasmi passati riaffiorare e così decide di fare ritorno il Thailandia per riprendersi la sua vita ancora una volta...

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO – ISTRUZIONI NON INCLUSE

Regia: Hugo Gélin; Genere: Commedia; Cast principale: Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston, Ashley Walters, Antoine Bertrand; Data di uscita: 20 aprile.

_ Breve sinossi: Samuel vive da solo, senza legami e in totale libertà. Un giorno, una sua vecchia fiamma gli presenta una bambina di nome Gloria, sua figlia. Ora l’uomo dovrà imparare a prendersi le sue responsabilità e a crescere come genitore.

L’ACCABADORA

Regia: Enrico Pau; Genere: Drammatico; Cast principale: Donatella Finocchiaro, Barry Ward, Carolina Crescentini, Sara Serraiocco, Anita Kravos, Camilla Soru, Piero Marcialis; Data di uscita: 20 aprile.

_ Breve sinossi: Sardegna, anni Trenta: Annetta ha 35 anni e vive sola, in un paesino nella campagna sarda. Un giorno riceve una telefonata che le cambierà la vita per sempre: fantasmi dal passato reclamano il suo aiuto!

LASCIAMI PER SEMPRE

Regia: Simona Izzo; Genere: Commedia; Cast principale: Barbora Bobulova, Max Gazzè, Valentina Cervi, Veruska Rossi, Vanni Bramati, Marco Cocci, Myriam Catania, Andrea Bellisario, Niccolò Cancellieri, Maurizio Casagrande, Mariano Rigillo, Camilla Calderoni Data di uscita: 20 aprile.

_ Breve sinossi: Cosa succederebbe se Viola, moglie del geloso Nikos e madre del giovane Lorenzo, decidesse di invitare per la festa del ventesimo compleanno del ragazzo il suo ex e tutta la famiglia di questo? Sicuramente, nulla di buono!

LE COSE CHE VERRANNO

Regia: Mia Hansen-Løve; Genere: Drammatico; Cast principale: Isabelle Huppert, André Marcon, Edith Scob, Sarah Le Picard, Yves Heck; Data di uscita: 20 aprile.

_ Breve sinossi: Nathalie, insegnante di filosofia, devota a uno stile di vita basato sulla riflessione e sugli archetipi filosofici che insegna, un giorno scopre che il marito vuole lasciarla per un’altra. Da quel momento inizia a confrontarsi con una libertà e una condizione diverse da quelle sulle quali ha costruito la sua esistenza...

LIBERE

Regia: Rossella Schillaci; Genere: Documentario; Data di uscita: 20 aprile.

_ Breve sinossi: Un documentario incentrato sulla ricostruzione storica del ruolo di alcune donne durante gli anni della Resistenza. Donne coraggiose, forti e intraprendenti, in lotta per difendere ideali di pace e libertà.

THE BYE BYE MAN

Regia: Stacy Title; Genere: Horror; Cast principale: Carrie-Anne Moss, Faye Dunaway, Douglas Smith, Lucien Laviscount; Data di uscita: 19 aprile.

_ Breve sinossi: Perchè gli uomini commettono atrocità? Cosa li spinge a far del male, anzichè contribuire per prevenirlo. E quali entità oscure si celano dietro tutti questi gesti indicibili?

WILSON

Regia: Craig Johnson; Genere: Commedia; Cast principale: Woody Harrelson, Judy Greer, Laura Dern, Cheryl Hines, Isabella Amara, Margo Martindale, Shaun Brown, David Warshofsky, Tom Proctor, James Saito, Bruce Bohne, Mary Lynn Rajskub; Data di uscita: 20 aprile.

_ Breve sinossi: Wilson è un uomo solitario, un pò eccentrico, ma anche onesto e dal cuore d’oro. Quando scopre di avere una figlia ormai adolescente di cui non conosceva l’esistenza, decide di raggiungerla per conoscerla. Ma non sarà un’impresa facile...