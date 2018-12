Uscite al cinema, 18-20 dicembre 2018

Nove titoli in uscita tra il 18 e il 20 dicembre, tra i quali: l’ultima performance dell’inossidabile Robert Redford, spalleggiato da Sissy Spacek e Casey Affleck, in un heist-movie dai toni nostalgici; il dramma sentimentale diretto da Pawel Pawlikowski, vincitore della palma per la miglior regia al trascorso Festival di Cannes; l’ultima opera di Mario Martone, ambientata a Capri, nel 1941; il ritorno da cinepanettone della coppia Boldi-De Sica; lo stand-alone sul transformer Bumblebee.

7 UOMINI A MOLLO

Regia: Gilles Lellouche; Genere: Commedia; Cast principale: Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, Leïla Bekhti, Marina Foïs, Jonathan Zaccaï, Melanie Doutey, Félix Moati, Claire Nadeau, Erika Sainte, Virgile Bramly; Data di uscita: 20 dicembre.



Breve sinossi: Bertrand é un quarantenne in depressione e profonda crisi di mezza età. Per infondere nuovo vigore alla sua piatta quotidianità, decide di entrare a far parte di una squadra di nuoto sincronizzato maschile...

AMICI COME PRIMA

Regia: Christian De Sica; Genere: Commedia; Cast principale: Christian De Sica, Massimo Boldi, Maurizio Casagrande, Lunetta Savino, Regina Orioli, Francesco Bruni; Data di uscita: 19 dicembre.



Breve sinossi: Cesare é il diretto di un lussuoso hotel che, dopo anni di onorato servizio, viene licenziato. Per sopperire alla difficoltà del momento, si rimette in gioco nei panni di una escort...

BEN IS BACK

Regia: Peter Hedges; Genere: Drammatico; Cast principale: Julia Roberts, Lucas Hedges, Kathryn Newton, Courtney B. Vance, Melissa Van Der Schyff, Alexandra Park, Faith Logan, Tim Guinee, Marquise Vilson, Michael Esper; Data di uscita: 20 dicembre.



Breve sinossi: Ben é un giovane tossicodipendente che decide di uscire dalla clinica di recupero il giorno di Natale per trascorrere le feste in famiglia. La madre Holly lo accoglie con gioia, ma presto capisce che il figlio nasconde qualcosa che non va...

BUMBLEBEE

Regia: Travis Knight; Genere: Fantascienza, azione; Cast principale: Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, Gracie Dzienny, Kenneth Choi; Data di uscita: 20 dicembre.



Breve sinossi: Bumblebee é un Autobot che fugge dalla guerra sul suo pianeta natale Cybertron, rifugiandosi in California. Lì incontra un ragazzino di nome Charlie...

CAPRI-REVOLUTION

Regia: Mario Martone; Genere: Drammatico; Cast principale: Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, Gianluca Di Gennaro, Jenna Thiam, Ludovico Girardello, Eduardo Scarpetta, Lola Klamroth, Maximilian Dirr, Donatella Finocchiaro; Data di uscita: 20 dicembre.



Breve sinossi: 1914, Capri: con la guerra alle porte, una comune di giovani nord-europei si rifugia a Capri, isolandosi temporaneamente dal mondo. Lucia, una giovane capraia del posto, si imbatte in loro e in lei s’accende una scintilla...

COLD WAR

Regia: Pawel Pawlikowski; Genere: Drammatico; Cast principale: Tomasz Kot, Agata Kulesza, Joanna Kulig, Borys Szyc, Cédric Kahn, Jeanne Balibar, Adam Woronowicz, Adam Ferency, Slavko Sobin; Data di uscita: 20 dicembre.



Breve sinossi: Wiktor e Zula si incontrano in una decadente Polonia del dopoguerra. I due sono destinati ad amarsi, ma l’amore può tutto, tranne...

IL RITORNO DI MARY POPPINS

Regia: Rob Marshall; Genere: Commedia; Cast principale: Emily Blunt, Meryl Streep, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Colin Firth, Dick Van Dyke, Serena Rossi, Angela Lansbury, Julie Walters, Jeremy Swift; Data di uscita: 20 dicembre.



Breve sinossi: il piccolo Micheal é ora diventato un adulto, lavora a sua volta in un istituto di credito, ma la situazione non é così rosea come sembra. L’uomo ha tre figli, Annabel, John e Georgie. Per superare un particolare momento di difficoltà, ci sarà bisogno di un’aiuto molto speciale...

OLD MAN & THE GUN

Regia: David Lowery; Genere: Commedia, drammatico; Cast principale: Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits, Tika Sumpter, Elisabeth Moss, Keith Carradine, Isiah Whitlock Jr., John David Washington; Data di uscita: 20 dicembre.



Breve sinossi: Forrest Tucker é un ladro gentiluomo: elegante, affascinante, educato, ripulisce una banca dietro l’altra senza mietere alcuna vittima. Ora, settantenne, deve guardarsi le spalle dall’acuto detectvie John Hunt...

WINE TO LOVE

Regia: Domencio Fortunato; Genere: Commedia; Cast principale: Ornella Muti, Domenico Fortunato, Michele Venitucci, Alessandro Intini, Giulia Ramires, Caterina Shulha, Maria Popova, Teodosio Barresi, Jane Alexander (II), Alessandro Tersigni, Gianni Ciardo; Data di uscita: 18 dicembre.



Breve sinossi: Enotrio Favuzzi é un imprenditore agricolo che, nella sua azienda vinicola in Basilicata, produce un vino rinomato anche in campo internazionale. Così rinomato che c’é qualcuno disposto a “impossessarsene”...