Uscite al cinema, 18-21 giugno 2018

Sono ben tredici i nuovi titoli in uscita al cinema tra il 18 e il 21 giugno, tra i quali: il dramma diretto da Xavier Legrand, premiato al Festival di Venezia del 2017; l’esordio alla regia di Vanessa Redgrave, con un documentario sulla dolorosa odissea per mare dei migranti; un dramma sulla opprimente condizione di madre, con protagonisti Gemma Arterton e Dominic Cooper; il documentario musicale sul concerto di Giovanni Allevi al Teatro Dal Verme di Milano.

BIG FISH & BEGONIA

Regia: Xuan Liang e Chun Zhang; Genere: Animazione, fantasy, avventura; Data di uscita: 21 giugno.



Breve sinossi: Chun é un dio bambino che vive in un mondo sottomarino, nascosto a quello degli umani. Una volta raggiunta la maggiore età deve avvicinarsi agli umani senza interagire con loro, così come vogliono le tradizioni della sua terra. Tramutatosi in delfino e raggiunta la superficie, Chun si imbatte in Kun, un mite pescatore. Questo incontro sancirà l’inizio di una grande avventura.

DEI

Regia: Cosimo Terlizzi; Genere: Drammatico; Cast principale: Luigi Catani, Andrea Arcangeli, Martina Catalfamo, Angela Curri, Andrea Renzi, Andrea Piccirillo, Matthieu Dessertine, Carla De Girolamo, Fausto Morciano; Data di uscita: 21 giugno.



Breve sinossi: Un giovane di campagna avverte il desiderio irrefrenabile di allontanarsi dalla sua terra, affascinato dalla città e della cultura che la permea. Una volta lasciatosi alle spalle la propria casa, dovrà confrontarsi con un profondo sentimento di cambiamento...

EQUILIBRIUM – THE FILM CONCERT

Regia: Antonio Cavada; Genere: Documentario, musicale; Cast principale: Giovanni Allevi; Data di uscita: 18 giugno.



Breve sinossi: Il concerto del compositore classico Giovnni Allevi al Teatro Dal Verme di Milano. Un esperienza musicale documentata, arricchita da interviste e filmati di backstage.

GLI ULTIMI BUTTERI

Regia: Walter Bencini; Genere: Documentario; Data di uscita: 21 giugno.



Breve sinossi: Uno sguardo ai butteri della Maremma toscana, gli ultimi allevatori-guardiani allo stato brado, testimoninza vivente di un approccio antico e passionale alla terra con cui lavorano.

L’AFFIDO

Regia: Xavier Legrand; Genere: Drammatico; Cast principale: Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux, Saadia Bentaieb, Florence Janas, Coralie Russier, Mathieu Saikaly; Data di uscita: 21 giugno.



Breve sinossi: Fin dove possono spingersi due ex coniugi per ottenere l’affidamento del loro unico figlio?

NOI SIAMO LA MAREA

Regia: Sebastian Hilger; Genere: Fantascienza; Cast principale: Max Mauff, Lana Cooper, Swantje Kohlhof, Roland Kochur, Max Herbrechter, Waldemar Hooge; Data di uscita: 21 giugno.



Breve sinossi: Sulla costa di Windholm, in Germania, l’oceano é sparito nel nulla; con lui, un nutrito gruppo di bambini. Per Micha, un fisico e ricercatrice, svelare l’arcano sui misteriosi fatti di Windholm diventa più che un’ossessione...

OBBLIGO O VERITÀ

Regia: Jeff Wadlow; Genere: Thriller, horror; Cast principale: Lucy Hale, Tyler Posey, Landon Liboiron, Sam Lerner, Violett Beane, Nolan Gerard Funk, Sophia Ali, Brady Smith, Aurora Perrineau, Hayden Szeto; Data di uscita: 21 giugno.



Breve sinossi: Quale oscura presenza si cela dietro un comunissimo gioco tra adolescenti? Perché giocare a “Obbligo o verità” diventa per Lucy e i suoi amici una sfida contro la morte?

SEA SORROW – IL DOLORE DEL MARE

Regia: Vanessa Redgrave; Genere: Documentario; Data di uscita: 20 giugno.



Breve sinossi: Il dolore, l’infernale odissea e le speranze del popolo dei migranti, uomini spinti al confronto con i loro limiti e quelli della società che non sembra voler prendere una decisione salvifica e definitiva.

SPOSAMI, STUPIDO!

Regia: Tarek Boudali; Genere: Commedia; Cast principale: Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris, Julien Arruti, Baya Belal, Philippe Duquesne, Zinedine Soualem, Doudou Masta, Yves Pignot, Fatsah Bouyahmed; Data di uscita: 20 giugno.



Breve sinossi: Yassine é uno studente che sogna di diventare un architetto. Purtroppo finisce col perdere la possibilità di ottenere il visto per studenti e si ritrova a essere un immigrato illegale. Per salvare il suo status già compromesso, non gli resta che una sola possibilità: sposare il suo migliore amico, Fred!

THE ESCAPE

Regia: Dominic Savage; Genere: Drammatico; Cast principale: Gemma Arterton, Dominic Cooper, Frances Barber, Marthe Keller, Jalil Lespert, Laura Donoughue; Data di uscita: 21 giugno.



Breve sinossi: Tara é una giovane donna che si é costruita una vita del tutto normale: ama i suoi figli, la sua mondanità, la sua famiglia. Ma, un giorno, spinta da un malessere indecifrabile, prende una decisione drastica: vuole assolutamente allontanarsi da tutto e tutti, fuggendo via dai suoi doveri di donna e di madre.

THELMA

Regia: Joachim Trier; Genere: Thriller, horror; Cast principale: Eili Harboe, Okay Kaya, Ellen Dorrit Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen; Data di uscita: 21 giugno.



Breve sinossi: Thelma é una ragazza di provincia che si trasferisce a Oslo per studiare all’università. Li conosce Anja, di cui se ne innamora. Così Thelma scopre di possedere delle capacità del tutto fuori dal normale...

TOGLIMI UN DUBBIO

Regia: Carine Tardieu; Genere: Commedia; Cast principale: Cécile de France, François Damiens, Guy Marchand, André Wilms, Alice de Lencquesaing, Lyès Salem, Sam Karmann, Brigitte Roüan, Julie Debazac; Data di uscita: 21 giugno.



Breve sinossi: Erwan, un mite uomo di mezza età, scopre che l’uomo che lo ha cresciuto non é, in verità, il suo vero padre. Decide così di indagare per scoprire l’identità del suo vero padre biologico, finendo col conoscere un certo individuo...

UNA VITA SPERICOLATA

Regia: Marco Ponti; Genere: Commedia; Cast principale: Lorenzo Richelmy, Eugenio Franceschini, Matilda De Angelis, Antonio Gerardi, Massimiliano Gallo, Michela Cescon, Gigio Alberti, Libero De Rienzo, Mirko Frezza, Desirée Noferini, Alessandro Bernardini, Francesco Lattarulo; Data di uscita: 21 giugno.



Breve sinossi: Roberto é un giovane meccanico in un paesino quasi del tutto morente. La sua vita assumerà tutt’altro tono quando, per colpa di un disguido con la banca, Marcello e i suoi due amici BB e Soledad si caleranno nei panni dei ricercati in fuga dalla comunità.