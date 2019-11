Uscite al cinema, 18-21 novembre 2019

Sono nove i titoli in uscita al cinema, tra il 18 e il 21 novembre, tra i quali: l’attesissimo film diretto da Roman Polanski, già premiato a Cannes, sull’"affaire-Dreyfus"; il ritorno di Casey Affleck dietro la macchina da presa, in un racconto drammatico post-apocalittico; un thriller che racconta le atrocità delle torture dell’esercito americano post-attacco dell’11 settembre, diretto da Scott Z. Burns, con protagonisti Adam Driver e Jon Hamm; il terzo capitolo della "saga du’ pilu", diretto da Giulio Manfredonia, che segna il ritorno di Cetto Laqualunque, interpretato da Antonio Albanese.

CITIZEN ROSI

Regia: Didi Gnocchi, Carolina Rosi; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 18-19-20 novembre.



Breve sinossi: Raccontare Francesco Rosi attraverso le sue opere e l’impatto che hanno avuto sulla storia italiana. Uno stile unico, di un regista amato e acclamato dalla critica internazionale.

THE REPORT

Regia: Scott Z. Burns; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Adam Driver, Jon Hamm, Annette Bening, Ted Levine, Michael C. Hall, Tim Blake Nelson, Guy Boyd; Data di uscita: 18-19-20 novembre.



Breve sinossi: Daniel Jones, membro del comitato investigazione e intelligence del Senato degli Stati Uniti ha il compito di indagare sui metodi degli interrogatori ai sospettati post-attacco alle Torri Gemelli dell’11 settembre 2001. Quella che scoprirà sarà una verità rigurgitata dalle fauci dell’inferno...

ASPROMONTE: LA TERRA DEGLI ULTIMI

Regia: Mimmo Calopresti; Genere: Drammatico; Cast principale: Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte, Sergio Rubini, Marco Leonardi, Romina Mondello, Francesco Colella, Carlo Marrapodi; Data di uscita: 21 novembre.



Breve sinossi: Italia, anni ’50. Ad Aspromonte, per mancanza di una strada di collegamento, una donna in procinto di partorire muore per il ritardodel medico impossibilitato a raggiungerla in tempo. Da questo episodio si accenderà la coscienza cittadina...

CETTO C’É, SENZADUBBIAMENTE

Regia: Giulio Manfredonia; Genere: Commedia; Cast principale: Antonio Albanese, Nicola Rignanese, Caterina Shulha, Gianfelice Imparato, Davide Giordano, Lorenza Indovina; Data di uscita: 21 novembre.



Breve sinossi: La zia che ha accudito Cetto da bambino é in punto di morte. Prima di spirare, la donna vuole assolutamente incontrare il corrotto Laqualunque, rivelandogli di essere figlio di un principe. Da quel momento, Cetto tornerà con impeto sulla scena politica italiana, tentando in tutti i modi di far valere il suo lignaggio e ripristinare la monarchia...

COUNTDOWN

Regia: Justin Dec; Genere: Thriller; Cast principale: Elizabeth Lail, Charlie McDermott, Anne Winters, Peter Facinelli, Talitha Eliana Bateman, Jordan Calloway, Tichina Arnold, P.J. Byrne, Austin Zajur; Data di uscita: 21 novembre.



Breve sinossi: Dopo aver salvato la vita a un ragazzo morente, l’infermiera Quinn scopre l’esistenza di un’app che indica a chi la usa quanto gli resta da vivere. Scoprirà così che le rimangono solo tre giorni di vita...

DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE FOREST

Regia: Anton Corbijn; Genere: Documentario, musicale; Data di uscita: 21-22 novembre.



Breve sinossi: Attraverso il racconto di sei fan speciali, Corbijn mette in scena e su schermo il Global Spirit Tour 2017/2018 dei Depeche Mode...

LIGHT OF MY LIFE

Regia: Casey Affleck; Genere: Drammatico; Cast principale: Casey Affleck, Anna Pniowsky, Tom Bower, Elisabeth Moss, Hrothgar Mathews, Timothy Webber, Michael Ching, Thelonius Serrell-Freed, Jesse James Pierce, Dee Jay Jackson; Data di uscita: 21 novembre.



Breve sinossi: In un mondo in cui una strana e misteriosa malattia ha sterminato quasi tutte le donne, un padre cerca a tutti i costi di difendere sua figlia di appena undici anni...

L’UFFICIALE E LA SPIA

Regia: Roman Polanski; Genere: Drammatico, storico, thriller; Cast principale: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric, Melvil Poupaud, Damien Bonnard, Denis Podalydès, Vincent Grass, Grégory Gadebois, Wladimir Yordanoff, Didier Sandre; Data di uscita: 21 novembre.



Breve sinossi: Francia, 1895: il capitano dell’esercito francese Alfred Dreyfus viene accusato di alto tradimento ed esiliato sull’isola del diavolo. Dal canto suo, l’ufficiale Georges Picquart, non convinto della colpevolezza di Dreyfus, indaga e scoperchia il fatidico vaso di Pandora...

PLOI

Regia: Árni Ólafur Ásgeirsson; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 21 novembre.



Breve sinossi: Il pulcino Ploi vuole scoprire come mangiare, volare e diventare grandi. Ma dovrà fare i conti con il malvagio falco Shadow...