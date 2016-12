Uscite al cinema, 18-21 ottobre 2016

Otto nuove pellicole sono in uscita tra il 18 e il 21 ottobre, tra le quali: l’adattamento di Pastorale americana, a firma di Ewan McGregor, del premio Pulitzer Philip Roth; il film di Ken Loach, vincitore della Palma d’Oro a Cannes 2016; una missione indesiderata per una cicogna che di lavoro consegna neonati; il ritorno di Jack Reacher/Tom Cruise!

AMERICAN PASTORAL

Regia: Ewan McGregor; Genere: Drammatico; Cast principale: Ewan McGregor, Dakota Fanning,Jennifer Connelly, Uzo Aduba, Molly Parker,Rupert Evans, David Strathairn, Valorie Curry,Peter Riegert, Mark Hildreth; Data di uscita: 20 ottobre.



Breve sinossi: Tratto dall’omonimo romanzo di Philip Roth, vincitore del Premio Pulitzer: Seymour Levov, in arte “Lo Svedese” è un uomo di bell’aspetto, sposato con una donna bellissima, con una famiglia in salute, ricco e di successo. Levov incarna il “sogno americano”, ma il suo mondo crolla in frantumi, quando la figlia si rende protagonista di un attentato. Per quale motivo?

CICOGNE IN MISSIONE

Regia: Nicholas Stoller, Doug Sweetland; Genere: Animazione; Cast principale: Alessia Marcuzzi, Federico Russo,Vincenzo Salemme; Data di uscita: 20 ottobre.



Breve sinossi: La Cornerstore.com è la multinazionale che ha rivoluzionato la consegna dei neonati via cicogne: ora si segue un protocollo ben preciso e tutto procede a gonfie vele, in maniera controllata. Ma quando Junior aziona per sbaglio la Macchina Fabbrica-Bambini e una dolcissima bimba viene al mondo, la cicogna dovrà porre rimedio a una situazione delicata...

I BABYSITTER

Regia: Giovanni Bognetti; Genere: Commedia; Cast principale: Paolo Ruffini, Francesco Mandelli,Andrea Pisani, Diego Abatantuono,Francesco Facchinetti, Simona Tabasco, Luca Peracino, Antonio Catania, Francesca Cavallin, Davide Pinter, Alberto Farina; Data di uscita: 19 ottobre.



Breve sinossi: Andrea è un giovane con un sogno nel cassetto: diventare un affermato procuratore sportivo. Quando la sera del suo compleanno, gli viene chiesto di occuparsi del piccolo Remo, figlio del noto procuratore, nonchè suo capo, Giacomo Porini, Andrea non sospetta minimamente che i suoi scalmanati amici hanno in serbo per lui una sorpresa che non dimenticherà tanto facilmente...

IL MISSIONARIO – LA PREGHIERA COME UNICA ARMA

Regia: Marcelo Torcida; Genere: Drammatico; Cast principale: Carlos Cabra, Juan Manuel Rojas,Carlos Echevarria, Harry Stanley; Data di uscita: 18 ottobre.



Breve sinossi: Juan è un ragazzo dall’animo turbolento, che vive un difficile rapporto con il padre. Un giorno conosce un missionario e, di colpo, la sua vita imbocca una strada del tutto impensabile per un adolescente che vuole prendersi tutto senza scendere a compromessi.

IO, DANIEL BLAKE

Regia: Ken Loach; Genere: Drammatico; Cast principale: Hayley Squires, Micky McGregor,Natalie Ann Jamieson, Dave Johnson, Colin Coombs; Data di uscita: 21 ottobre.



Breve sinossi: Daniel Blake è un falegname di 59 anni che, essendo colpito da una malattia cardiaca, è costretto a chiedere un sussidio statale. L’uomo si ritroverà ben presto a fare i conti con una burocrazia insensata e dalla logica incomprensibile, che lo costringerà a dare il via a una lotta contro il vecchio e ingolfato sistema...

JACK REACHER 2 – PUNTO DI NON RITORNO

Regia: Edward Zwick; Genere: Thriller, azione; Cast principale: Tom Cruise, Cobie Smulders, Patrick Heusinger, Robert Knepper, Aldis Hodge,Danika Yarosh; Data di uscita: 20 ottobre.



Breve sinossi: Jack Reacher di nuovo in azione per proteggere Susan Turner, ex comandante della vecchia unità di cui Reacher faceva parte, dalle mire di un complotto governativo, molto più complesso e pericoloso di quanto appare.

PAY THE GHOST

Regia: Uli Edel; Genere: Thriller; Cast principale: Nicolas Cage, Sarah Wayne Callies,Veronica Ferres, Lyriq Bent, Stephen McHattie; Data di uscita: 20 ottobre.



Breve sinossi: Durante una parata in maschera per la festa di Halloween, Mike sta passeggiando con suo figlio Charlie che, alla prima distrazione, sparisce nel nulla. Un anno dopo, per nulla intenzionato ad abbandonare le ricerche, Mike diviene vittima di strane visioni, finchè non scopre che dietro la scomparsa del figlioletto si cela un mistero ben più atroce di un semplice rapimento...

PIUMA

Regia: Roan Johnson; Genere: Commedia, sentimentale; Cast principale: Luigi Fedele, Blu Yoshimi, Michela Cescon, Sergio Pierattini, Francesco Colella,Brando Pacitto, Francesca Antonelli,Massimo Reale; Data di uscita: 20 ottobre.



Breve sinossi: Ferro e Cate sono due giovani ragazzi che si godono l’adolescenza come ogni loro altro coetaneo. Un giorno, Cate scopre di essere rimasta incinta: nei nove mesi successivi, i due giovani verranno messi a dura prova tra scelte da prendere e pregiudizi, rivalutando quelle che un tempo ritenevano certezze incrollabili.