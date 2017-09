Uscite al cinema, 18-21 settembre 2017

In arrivo al cinema ben dieci nuovi titoli tra il 18 e il 21 settembre, tra i quali: l’adattamento del fumetto francese sull’agente intergalattico Valerian, diretto da Luc Besson; il nuovo e conturbante film di Sofia Coppola con un cast d’eccezione; il secondo capitolo comedy-spionistico degli agenti dell’associazione Kingman; un lungometraggio animato sull’amore e la guerra, diretto da Sunao Katabuchi; il biopic dedicato al tenore Andrea Bocelli.

2 BIGLIETTI DELLA LOTTERIA

Regia: Paul Negoescu; Genere: Commedia; Cast principale: Dorian Boguta, Dragos Bucur, Alexandru Papadopol; Data di uscita: 21 settembre. Breve sinossi: Dinel Sile e Pompiliu sono tre amici in viaggio alla ricerca di un biglietto della lotteria vincente, accidentalmente perduto da Dinel...

GLORY

Regia: Kristina Grozeva, Petar Valchanov; Genere: Drammatico; Cast principale: Stefan Denolyubov, Margita Gosheva; Data di uscita: 21 settembre. Breve sinossi: Tzanko é un ferroviere a cui viene recapitato un preziosissimo orologio. Un giorno, a seguito di un imprevedibile gesto di onestá, che lo vedrá riconsegnare un ingente somma di denaro fortuitamente rinvenuta tra i binari, l’uomo dovrá separarsi dall’amato orologio. Un gesto a cui vorrá porre rimedio...

IN QUESTO ANGOLO DI MONDO

Regia: Sunao Katabuchi; Genere: Animazione, drammatico, guerra; Data di uscita: 19 settembre. Breve sinossi: Hiroshima, Seconda Guerra mondiale: Suzu viene promessa in sposa a un dipendente del Ministero della Giustizia della cittá di Kure. Giunta nella nuova cittadina, Suzu ha l’occasione di iniziare una nuova vita, costellata di piacevoli incontri, ma oppressa dall’incedere della guerra...

KINGSMAN: IL CERCHIO D’ORO

Regia: Matthew Vaughn; Genere: Commedia, spionistico, azione; Cast principale: Taron Egerton, Channing Tatum, Julianne Moore, Jeff Bridges, Colin Firth, Halle Berry, Pedro Pascal, Mark Strong, Sophie Cookson, Vinnie Jones, Elton John, Hanna Alström, Poppy Delevingne, Edward Holcroft; Data di uscita: 20 settembre. Breve sinossi: Gli agenti Eggsy e Merlino, ormai pronti per incarichi da spie altamente qualificate, uniscono le forze con gli agenti della sezione spinistica americana Statesman, per sconfiggere una perfida imprenditrice di nome Poppy, a capo di un’organizzazione segreta chiamata “Il cerchio d’oro”.

L’EQUILIBRIO

Regia: Vincenzo Marra; Genere: Drammatico; Cast principale: Mimmo Borrelli, Roberto Del Gaudio; Data di uscita: 21 settembre. Breve sinossi: Il ligio e generoso Don Giuseppe chiede di essere trasferito in una comunitá dalle esigenze particolari per poter adempiere ai suoi doveri di redentore di anime. Viene indirizzato verso un paesino del napoletano, luogo corrotto e piegato da opprimenti forze legate alla malavita. La missione di Don Giuseppe sará la piú ardua mai affrontata...

L’INGANNO

Regia: Sofia Coppola; Genere: Drammatico; Cast principale: Elle Fanning, Kirsten Dunst, Nicole Kidman, Colin Farrell, Angourie Rice, Wayne Pére, Oona Laurence, Emma Howard, Eric Ian; Data di uscita: 21 settembre. Breve sinossi: Le studentesse del Farnsworth Seminary vivono in una condizione di parziale isolamento dagli eventi scatenati dalla Guerra di Secessione, seguendo uno stile di vita quasi monastico. Quando una di loro si imbatte per caso in un soldato ferito, l’uomo viene soccorso e accudito da tutte le cadette. Ma la presenza maschile all’interno di un convento per sole donne distruggerá in men che non si dica l’armonia del gruppo...

LA MUSICA DEL SILENZIO

Regia: Micheal Radford; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Antonio Banderas, Toby Sebastian, Jordi Mollà, Alessandro Sperduti, Luisa Ranieri, Antonella Attili, Daniel Vivian, Paola Lavini, Nadir Caselli, Ennio Fantastichini; Data di uscita: 18 settembre. Breve sinossi: Amos Bardi é il protagonista di questo biopic che racconta, in veritá, la vita e la formazione artistica di Andrea Bocelli, tra desiderio di rivalsa e sofferenza dovute a un handicap destabilizzante e quasi inaccettabile...

NOI SIAMO TUTTO

Regia: Stella Meghie; Genere: Drammatico; Cast principale: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Ana de la Reguera, Anika Noni Rose, Taylor Hickson, Danube Hermosillo, Dan Payne, Sage Brocklebank, Fiona Loewi, Peter Benson, Robert Lawrenson, Francoise Yip; Data di uscita: 21 settembre. Breve sinossi: Maddy é un’adolescente che, a causa di una grave malattia, non ha potuto vivere la sua vita al di fuori delle mura domestiche: la ragazza non ha mai vissuto esperienze anche scontate per i suoi coetanei. Ma quando conosce Olly, il figlio dei nuovi vicini, la sua vita cambia in modi che non avrebbe nemmeno sospettato...

TIRO LIBERO

Regia: Alessandro Valori; Genere: Drammatico; Cast principale: Simone Riccioni, Maria Chiara Centorami, Jacopo Barzaghi, Nancy Brilli, Antonio Catania, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Marianna Di Martino; Data di uscita: 21 settembre. Breve sinossi: Dario é un giovane con un innato talento per il basket, una lingua tagliente e un carattere eccessivamente esuberante. Le sue pessime maniere e un principio di distrofia muscolare diagnosticatagli nel bel mezzo del campionato, lo costringeranno a guardare in faccia la realtá, confrontarsi con persone fin’ora solo denigrate e mutare per sempre la propria prosepttiva di vita.

VALERIAN E LA CITTÁ DEI MILLE PIANETI

Regia: Luc Besson; Genere: Fantascienza, azione; Cast principale: Clive Owen, Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna, Ethan Hawke, John Goodman, Rutger Hauer, Kris Wu, Mathieu Kassovitz, Sam Spruell; Data di uscita: 21 settembre. Breve sinossi: Gli agenti intergalattici Valerian e Laureline vengono inviati in missione sul pianeta Alpha, un nucleo ultratecnologico, popolato da svariate etnie aliene differenti. Ma, dopo secoli di pace e prosperitá, una presenza sconosciuta e misteriosa sta minacciando l’esistenza del pianeta stesso.