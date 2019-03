Uscite al cinema, 18-23 marzo 2019

Sono ben diciotto i nuovi titoli in uscita tra il 18 e il 23 marzo 2019, tra i quali: l’acclamato dramma-storico diretto da Mike Leigh; un biopic intenso sul rapporto tra un professore e un paziente di un manicomio, con protagonisti Mel Gibson e Sean Penn; il ritorno su grande schermo di Luca Marinelli, in un dramma sentimentale, diretto da Valerio Mieli; una dolcissima storia di coraggio, diretta da Federico Bondi, con protagonista Carolina Raspanti; una commedia diretta da Enrico Lando, con protagonista il solo Aldo Baglio.

UN METRO DA TE

Regia: Justin Baldoni; Genere: Drammatico; Cast principale: Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Claire Forlani, Parminder Nagra, Emily Baldoni, Moises Arias, Gary Weeks, Kimberly Hebert Gregory; Data di uscita: 21 marzo.



Breve sinossi: Stella e Will sono due adolescenti che si conoscono nel reparto ospedaliero, nel quale sono in cura. Tra i due é subito amore, ma dovranno fare i conti con la loro malattia...

BE KIND – UN VIAGGIO GENTILE ALL’INTERNO DELLA DIVERSITÀ

Regia: Sabrina Paravicini, Nino Monteleone; Genere: Documentario; Data di uscita: 20 marzo.



Breve sinossi: La regista omaggia il proprio filgioletto Nino, malato di una limitante forma di autismo, con questo documentario, grazie al quale vengono raccontati aspetti e limitazioni della quotidianità di un giovane costretto a lottare dalla nascita...

DAFNE

Regia: Federico Bondi; Genere: Drammatico; Cast principale: Carolina Raspanti, Antonio Piovanelli, Stefania Casini; Data di uscita: 21 marzo.



Breve sinossi: Dafne é una ragazza nata con la sindrome di Dawn, che comunque vive una vita serena, immersa in un lavoro che la soddisfa e coinvolta dall’amore dei genitori Luigi e Maria. Ma quando la mamma muore, la stabilità della dolce Dafne viene meno...

DETECTIVE PER CASO

Regia: Giorgio Romano; Genere: Commedia; Cast principale: Emanuela Annini, Alessandro Tiberi, Giulia Pinto, Giordano Capparucci, Matteo Panfilo, Giuseppe Rappa, Lorenzo Salvatori, Tiziano Donnici, Massimiliano Bruno, Luca Capuano, Paola Cortellesi, Paola Tiziana Cruciani, Stella Egitto, Stefano Fresi, Mirko Frezza, Claudia Gerini, Marta Iacopini, Lillo, Tony Cairoli, Valerio Mastandrea, Andrea Preti, Carlo Reali; Data di uscita: 18 marzo.



Breve sinossi: Giulia e Piero sono due cugini molto legati tra loro. Durante una serata tra amici, alcuni eventi inaspettati e criptici li spingeranno ad agire in modo “inconsueto”...

ED É SUBITO SERA

Regia: Claudio Insegno; Genere: Drammatico; Cast principale: Franco Nero, Gianluca Di Gennaro, Salvatore Cantalupo, Ciro Ceruti, Gaetano Amato, Paco De Rosa, Stefania De Francesco, Gianclaudio Caretta, Sandro Ruotolo, Simona Ceruti, Alfredo Nuzzo, Fabio Toscano; Data di uscita: 21 marzo.



Breve sinossi: All’ombra del Vesuvio, isi intrecciano e si scontrano le pulsioni di diverse famiglie, ognuna interessata ad affermare la propria individualità...

IL PROFESSORE E IL PAZZO

Regia: P.B. Shemran; Genere: Biografico, drammatico, thriller; Cast principale: Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer, Eddie Marsan, Jennifer Ehle, Steve Coogan, Stephen Dillane, Ioan Gruffudd, Laurence Fox, Jeremy Irvine, Lars Brygmann, Brian Murray, David O’Hara; Data di uscita: 21 marzo.



Breve sinossi: Il professore James Murray viene incaricato del gravoso compito di redigire il vocabolario della lingua inglese. Per riuscire nell’intento, lo studioso applica un metodo davvero singolare, chiedendo l’aiuto di William Chester, un genio lunatico e assassino, rinchiuso in una clinica psichiatrica...

IL VENERABILE W.

Regia: Barbet Schroeder; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 21 marzo.



Breve sinossi: Chi é il venerabile monaco buddhista Wirathu, che predica la protezione della razza e della religione, esortando al massacro del popolo musulmano dei Rohingya?

INSTANT FAMILY

Regia: Sean Anders; Genere: Commedia; Cast principale: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Octavia Spencer, Eve Harlow, Tig Notaro, Iliza Shlesinger, Gary Weeks, Julie Hagerty; Data di uscita: 21 marzo.



Breve sinossi: Pete ed Ellie sono una giovane coppia che desidera diventare una vera famiglia. Decisi ad adottare dei bambini, i due entreranno in contatto con tre fratelli, che sconvolgeranno per sempre le loro vite...

LA CONSEGUENZA

Regia: James Kent; Genere: Drammatico, guerra; Cast principale: Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Jason Clarke, Kate Phillips, Tom Bell, Alexander Scheer, Flora Thiemann, Fionn O’Shea, Jannik Schümann, Claudia Vaseková; Data di uscita: 21 marzo.



Breve sinossi: Amburgo, 1946: Rachel raggiunge suo marito Lewis, un colonnello inglese, per ricominciare a vivere una vita serena, dopo gli orrori della guerra. Ma una volta giunti verso casa, la donna verrà messa di fronte a una scomoda verità...

LA GABBIANELLA E IL GATTO

Regia: Enzo D’Alo’; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 21-22-23-24 marzo.



Breve sinossi: Torna in sala per soli quattro giorni il film d’animazione di culto di Enzo D’Alò, con protagonisti la morente gabbianella e il gatto Zorba, a cui viene affidato un uovo in procinto di schiudersi...

LA MIA SECONDA VOLTA

Regia: Alberto Gelpi; Genere: Commedia; Cast principale: Aurora Ruffino, Mariachiara Di Mitri, Simone Riccioni, Ludovica Bizzaglia, Federico Russo, Daniela Poggi, Isabel Russinova, Luca Ward, Paola Sotgiu; Data di uscita: 21 marzo.



Breve sinossi: Giorgia, talentuosa liceale di provincia, non vede l’ora di intraprendere il percorso di studi all’Accademia di Belle Arti. Lì incontrerà anime affini, con le quali condividerà unici scorci di vita...

L’EROE

Regia: Cristiano Anania; Genere: Drammatico; Cast principale: Salvatore Esposito, Marta Gastini, Vincenzo Nemolato, Enrica Guidi, Cristina Donadio; Data di uscita: 21 marzo.



Breve sinossi: Giorgio é un giornalista che non brilla di certo per il suo talento. Un giorno, il suo direttore lo assegna a una redazione di provincia, dalla quale Giorgio può ricominciare da capo. Ma le sorprese, per il giovane, non finiscono qui...

MY HERO ACADEMIA THE MOVIE: TWO HEROES

Regia: Kenji Nagasaki; Genere: Animazione, azione; Data di uscita: marzo.



Breve sinossi: Impegnati con le fatiche dell’accademia, gli eroi dovranno supportare All Might, destinatario di un invito davvero singolare...

PEPPERMINT – L’ANGELO DELLA VENDETTA

Regia: Pierre Morel; Genere: Azione; Cast principale: Jennifer Garner, Richard Cabral, John Gallagher Jr., Juan Pablo Raba, Annie Ilonzeh, John Ortiz, Method Man, Jeff Hephner, Erin Carufel, Pell James; Data di uscita: 21 marzo.



Breve sinossi: Riley é una donna dal carattere mite e comprensivo, madre e moglie devota. Quando il marito e la figlia vengono uccisi da una banda di narcotrafficanti, la donna subirà una metamorfosi, trasformandosi in una spietata assassina, assetata di vendetta...

PETERLOO

Regia: Mike Leigh; Genere: Drammatico, storico; Cast principale: Rory Kinnear, Maxine Peake, Neil Bell, Pearce Quigley, Philip Jackson, Vincent Franklin, Robert Wilfort, Karl Johnson, Tim McInnerny, Sam Troughton, Roger Sloman, Kenneth Hadley, Lizzy McInnerny, Alastair Mackenzie; Data di uscita: 21 marzo.



Breve sinossi: Manchester, 1819: un raduno pro-democrazia, composto da oltre 60 mila persone, si trasforma in uno degli scontri più sanguinosi della storia civile inglese...

RICORDI?

Regia: Valerio Mieli; Genere: Drammatico; Cast principale: Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldo, Camilla Diana, Benedetta Cimatti, Jacopo Mandò, David Brandon, Andrea Pennacchi, Francesca Pasquini, Federica Santoro, Maria Chiara Giannetta, Valeria Perri; Data di uscita: 21 marzo.



Breve sinossi: Come nasce e cresce il rapporto d’amore tra due anime affini nel corso di anni? Tra viaggi, chiacchierate e fugaci incontri, verità e speranza prendono forma tra le pieghe del tempo...

SCAPPO A CASA

Regia: Enrico Lando; Genere: Commedia; Cast principale: Aldo, Jacky Ido, Angela Finocchiaro, Benjamin Stender, Fatou N’Diaye, Hassani Shapi; Data di uscita: 21 marzo.



Breve sinossi: Michele é un uomo preoccupato soltanto della sua apparenza, di come gli altri lo giudicano e trascorre la sua quotidianità a curare la sua immagine. Un giorno é costretto a raggiungere Budapest per lavoro. Sarà l’inizio di una serie di tragicomiche avventure...

UN VIAGGIO INDIMENTICABILE

Regia: Til Schweiger; Genere: Drammatico; Cast principale: Nick Nolte, Matt Dillon, Emily Mortimer, Jacqueline Bisset, Sophie Lane Nolte, Greta Scacchi, Eric Roberts, Julian Ovenden, Til Schweiger, Jake Weber, Claire Forlani, Emily Cox, Costa Ronin, Joplin Sibtain, Max Befort, Rossano Rubicondi, Giampiero Judica, Simone Spinazze; Data di uscita: 21 marzo.

<

Breve sinossi: Amadeus, anziano dal carattere energico e solare, rimasto vedovo, si trasferisca a casa di suo figlio e della sua famiglia. Lì instaurerà un rapporto dolcissimo con la nipotina Tilda...