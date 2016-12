Uscite al cinema, 18-25 aprile 2016

Cosa ci attende in sala dal 18 al 25 aprile? La lotta di un brillante medico per salvare la vita di numerosi giocatori di football; un thriller mozzafiato, nel quale dei poliziotti saranno costretti a portare a termine una rapina; un gioco psicologico ad alta tensione tra un monaco e i ministri dell’economia riuniti per un G8; le avventure di un gruppo di ragazzi e una strana creatura blu!

ABBRACCIALO PER ME

Regia: Vittorio Sindoni; Genere: Drammatico; Cast principale: Stefania Rocca, Vincenzo Amato,Moisè Curia; Data di uscita: 21 aprile.



Breve sinossi: Storia di un dramma famliare: Francesco è un ragazzo normale, appassionato di musica, che incomincia a dar segni di un disturbo mentale che gli condizionerà per sempre la vita. Con l’avanzare della malattia, insorgeranno ulteriori problemi anche tra sua madre e suo padre...

CODICE 999

Regia: John Hillcoat; Genere: Thriller, azione; Cast principale: Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck, Woody Harrelson, Aaron Paul, Gal Gadot, Teresa Palmer, Norman Reedus,Clifton Collins Jr., Anthony Mackie; Data di uscita: 21 aprile.



Breve sinossi: Un reparto di poliziotti è tenuto sotto scacco dalla mafia russa: per un ricatto, i difensori della legge dovranno portare a termine una rapina e, per riuscirci, capiscono che l’unico modo possibile è inscenare un ‘codice 999’, ovvero la segnalazione di un agente ferito durante un’operazione...

GROTTO

Regia: Micol Pallucca; Genere: Avventura; Cast principale: Christian Roberto, Gabriele Fiore,Iris Caporuscio, Samuele Biscossi, Leonardo Similaro; Data di uscita: 21 aprile.



Breve sinossi: Un gruppetto di ragazzini si ritrova a vagare in un dedalo cavernoso situato al di sotto di una chiesa abbandonata. Nel tentativo di trovare una via verso la superficie, si imbattono in Grotto, una docile e amichevole creatura, che diventerà il loro nuovo compagno d’avventure.

I RICORDI DEL FIUME

Regia: Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio; Genere: Documentario; Data di uscita: 21 aprile.



Breve sinossi: Nei pressi del fiume Stura, vicino Torino, si ergeva una baraccopoli popolata da individui dalle più disparate nazionalità. Ora la baraccopoli non c’è più. Il documentario si affida ai ricordi di chi vi ha abitato per ricostruire una vicenda intrisa di umiltà, speranze e dura realtà.

LE CONFESSIONI

Regia: Roberto Andò; Genere: Drammatico; Cast principale: Toni Servillo, Connie Nielsen,Pierfrancesco Favino, Daniel Auteuil,Lambert Wilson, Richard Sammel, Marie-Josée Croze, Moritz Bleibtreu, Togo Igawa,Johan Heldenbergh, Andy de la Tour, John Keogh, Aleksey Guskov; Data di uscita: 21 aprile.



Breve sinossi: Durante un G8 tra ministri dell’economia, viene rivelato in gran segreto a un monaco italiano il piano economico ad alto rischio oggetto del meeting. Presto la tensione tra i presenti cresce fino a trasformare il soggiorno in uno scontro psicologico efferato.

SP1RAL

Regia: Orazio Guarino; Genere: Drammatico; Cast principale: Marco Cocci, Valeria Nardilli,Michela Bevilacqua, Cristina Puccinelli,Stefano Skalkotos, Angelo Del Vecchio; Data di uscita: 21 aprile.



Breve sinossi: Matteo Moella è un regista borderline che vive a New York. Quando una telefonata dall’Italia lo avvisa che suo padre è morto, per Matteo è tempo di far ritorno a casa. Ma una volta raggiunto il posto dove è nato e cresciuto, la situazione finirà presto per sfuggirgli di mano...

THE OTHER SIDE OF THE DOOR

Regia: Johannes Roberts; Genere: Horror; Cast principale: Sarah Wayne Callies, Jeremy Sisto; Data di uscita: 21 aprile.



Breve sinossi: Una famiglia viene distrutta dalla perdita del figlio, a causa di un incidente d’auto. La madre, ossessionata dalla tragedia e disposta a tutto pur di riabbracciare il figlio perduto, libererà una forza maligna da un antico tempio maledetto...

TRUMAN – UN VERO AMICO E’ PER SEMPRE

Regia: Cesc Gay; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Ricardo Darín, Javier Cámara,Dolores Fonzi, Eduard Fernández, Àxel Brendemühl, Pedro Casablanc, José Luis Gómez; Data di uscita: 21 aprile.



Breve sinossi: Julian è un attore e vive a Madrid. Un giorno riceve la visita di Tomas, un caro amico allontanatosi da molti anni. Per i due sarà l’occasione di ricostruire un rapporto d’amicizia solido e duraturo.

UN ULTIMO TANGO

Regia: German Kral; Genere: Documentario; Data di uscita: 18 aprile.



Breve sinossi: Il documentario narra la storia d’amore e passione per il ballo dei due ballerini di tango più famosi della storia: Maria Nieves Rego e Juan Carlos Copes.

ZONA D’OMBRA

Regia: Peter Landesman; Genere: Drammatico, sportivo; Cast principale: Will Smith, Alec Baldwin, Luke Wilson, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Gugu Mbatha-Raw, Eddie Marsan, Bitsie Tulloch,Stephen Moyer, David Morse, Albert Brooks,Matthew Willig, Paul Reiser, Arliss Howard; Data di uscita: 21 aprile.



Breve sinossi: Il brillante dottor Omalou scopre i devastanti effetti per il cervello umano causati dai violenti scontri subiti dai giocatori di football militanti nell’NFL. La sua lotta per la verità, tuttavia, verrà ostacolata da uomini senza scrupoli e decisi a tutto pur di insabbiare le scoperte in grado di salvare molte vite.