Uscite al cinema, 19-20 giugno 2019

Sono otto i titoli in uscita in sala, tra il 19 e il 20 giugno, tra cui: il reboot del cult horror La bambola assassina, diretto da Lars Klevberg; un heist-movie ambientato a Stoccolma, con protagonisti Ethan Hawke, Mark Strong e Noomi Rapace; un dramma scolastico, con Johnny Depp nei panni di un professore universitario; un thriller claustrofobico, ambientato all’interno di un ascensore, diretto da Massimo Coglitore.

ARRIVEDERCI PROFESSORE

Regia: Wayne Roberts; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Johnny Depp, Zoey Deutch, Ron Livingston, Danny Huston, Rosemarie DeWitt, Siobhan Fallon Hogan, Paloma Kwiatkowski, Odessa Young; Data di uscita: 20 giugno.



Breve sinossi: Richard é un professore universitario. Un giorno gli viene diagnosticato un brutto male e, alla luce di questa rivelazione, decide di dare una svolta alla propria vita...

IL FLAUTO MAGICO DI PIAZZA VITTORIO

Regia: Mario Tronco, Gianfranco Cabiddu; Genere: Musicale; Cast principale: Fabrizio Bentivoglio, El Hadji Yeri Samb, Ernesto Lopez Maturell, Petra Magoni, Violetta Zironi; Data di uscita: 20 giugno.



Breve sinossi: L’orchestra di Piazza Vittorio reinterpreta l’opera di Mozart, in un connubio di sonorità differenti, per regalare un evento magico e ammaliante...

LA BAMBOLA ASSASSINA

Regia: Lars Klevberg; Genere: Horror; Cast principale: Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Gabriel Bateman, David Lewis, Ty Consiglio, Beatrice Kitsos, Hannah Drew, Kristin York, Veenu Sandhu, Carlease Burke; Data di uscita: 19 giugno.



Breve sinossi: ndy riceve in regalo una bambola “Buddy”, giocattolo tecnologico in grado di eseguire diverse funzioni. Ma la bambola nasconde un segreto mortale...

LA PRIMA VACANZA NON SI SCORDA MAI

Regia: Patrick Cassir; Genere: Commedia; Cast principale: Jonathan Cohen, Camille Chamoux, Jérémie Elkaïm, Camille Cottin, Dominique Valadie’, Aleksandar Aleksiev; Data di uscita: 20 giugno.



Breve sinossi: Marione e Ben sono due single che si conoscono su Tinder e si accorgono di piacersi. Tuttavia, i due sono opposti che si attraggono e, per mettersi alla prova, decidono di affrontare una vacanza insieme...

LUCANIA – TERRA SANGUE E MAGIA

Regia: Gigi Roccati; Genere: Drammatico; Cast principale: Angela Fontana, Giovanni Capalbo, Pippo Delbono, Maia Morgenstern, Christo Jivkov, Marco Leonardi, Luciana Paolicelli, Cosimo Fusco, Nando Irene, Antonio Infantino, Erminio Truncellito; Data di uscita: 20 giugno.



Breve sinossi: Rocco e sua figlia Lucia vivono in terra lucana, tra campi sterminati, immersi in un’atmosfera di misticismo. Mentre la ragazza sviluppa un certo talento, il padre é costretto a difendersi da una serie di eventi tragici, che lo costringono presto alla fuga...

RAPINA A STOCCOLMA

Regia: Robert Budreau; Genere: Commedia; Cast principale: Ethan Hawke, Mark Strong, Noomi Rapace, Christopher Heyerdahl, Thorbjørn Harr, Bea Santos, Shanti Roney, Mark Rendall, John Ralston, Gustaf Hammarsten, Ian Matthews; Data di uscita: 20 giugno.



Breve sinossi: Stoccolma, 1973: Lars Nystrom organizza una rapina in banca per chiedere in riscatto la liberazione dell’amico Gunnar. Ma durante l’operazione, Lars svilupperà un rapporto particolare con uno degli ostaggi...

SIR – CENERENTOLA A MUMBAI

Regia: Rohena Gera; Genere: Drammatico; Cast principale: Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni, Ahmareen Anjum, Rahul Vohra; Data di uscita: 20 giugno.



Breve sinossi: a giovane e bellissima Rata lavora come domestica per una famiglia ricca e facoltosa. Ben presto, la sua vita prenderà una direzione del tutto inimmaginata...

THE ELEVATOR

Regia: Massimo Coglitore; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: James Parks, Caroline Goodall, Burt Young, Katie Mcgovern, Katia Greco, Niccolò Senni, Gianfranco Terrin, Sara Lazzaro, Daniel Mba; Data di uscita: 20 giugno.



Breve sinossi: A New York, Jack Tramell è un famoso e amato conduttore televisivo. Un giorno resta bloccato all’interno dell’ascensore di casa sua, assieme a una donna misteriosa...