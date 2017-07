Uscite al cinema, 19-20 luglio 2017

Cinque nuove uscite in programma tra il 19 e il 20 luglio, tra le quali: il goliardico e irriverente ramake di Chips, serie culto anni Settanta; Liam Neeson a capo di una missione disperata durante il conflitto in Corea; Nicolas Cage vesti i panni del capitano della USS Indianapolis, il piú rinomato incrociatore della marina militare durante la Seconda Guerra Mondiale.

CHIPS

Regia: Dax Shepard; Genere: Commedia, azione; Cast principale: Michael Peña, Dax Shepard, Kristen Bell, Rosa Salazar, Adam Brody, Jessica McNamee, Ryan Hansen, Vincent D’Onofrio, David Koechner, Michael K. Williams, Justin Chatwin, Clay Cullen, John Duff, Merrin Dungey, Ben Falcone; Data di uscita: 20 luglio. _ _ Breve sinossi: Jon e Frank sono due agenti della polizia di Los Angeles: il primo é un ex acrobata delle due ruote, deciso a dare una svolta alla sua vita; il secondo é in realtá un agente dell’FBI sotto copertura. I due dovranno trovare il modo di andare d’accordo, tra operazione sconclusionati e gag ai limiti della demenzialitá.

OPERATION CHROMITE

Regia: John H. Lee; Genere: Guerra, storico, drammatico; Cast principale: Liam Neeson, Jung-Jae Lee, Beom-su Lee; Data di uscita: 20 luglio. _ _ Breve sinossi: 25 giugno 1950: la Corea del Nord invade la Corea del Sud, mettendo le mani sulla capitale Seul in soli tre giorni. Il generale MacArthur, comandante delle forze speciali dell’ONU, da il via all’operazione “Chromite”, una missione impossibile, per infiltrarsi e occupare la cittá di Incheon, zona strategica per poter sgominare la minaccia nord-coreana e cambiare le sorti della guerra...

PRIMA DI DOMANI

Regia: Ry Russo-Young; Genere: Drammatico; Cast principale: Zoey Deutch, Halston Sage, Logan Miller, Elena Kampourish, Kian Lawley, Medalion Rahimi, Cynthy Wu, Erica Tremblay, Liv Hewson, Diego Boneta, Jennifer Beals, Nicholas Lea; Data di uscita: 19 luglio. _ _ Breve sinossi: Sam é imprigionato in una sorta di loop temporale: ogni giorno rivive le ventiquattro ore precedenti alla sua morte, senza riuscire a impedirla. Isolato e incapace di comprendere questo strano evento, Sam inizia ad analizzare le svariate opportunitá che potrebbero consentirgli di rimediare a tutti quegli sbagli commessi in passato...

SAVVA

Regia: Maksim Fadeev; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 20 luglio. _ _ Breve sinossi: Il piccolo Savva é accudito e cresciuto in un villaggio di lupi. Ma quando il villaggio viene distrutto dall’attacco di un gruppo di perfinde iene, per Savva inizia un viaggio che, assieme al saggio lupo bianco Angee, lo condurrá al cospetto di un antico stregone, che gli rivelerá il suo destino mediante una profezia...

USS INDIANAPOLIS

Regia: Mario Van Pleebes; Genere: Guerra, drammatico; Cast principale: Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane, Matt Lanter, Weronika Rosati, Brian Presley, Emily Tennant, Callard Harris, Johnny Wactor; Data di uscita: 19 luglio. _ _ Breve sinossi: Durante la Seconda Guerra Mondiale, la USS Indianapolis é una degli incrociatori piú temuti e glorificati della marina militare. Capitanata dal fiero capitano Charles McVay, la USS Indianapolis viene incaricata di trasportare una delle testate atomiche che avrebbero contribuito a porre la parola fine allo spietato conflitto. Ma...