Uscite al cinema, 19-22 febbraio 2018

Otto nuovi titoli in uscita tra il 19 e il 22 febbraio, tra cui: il nuovo attesissimo film diretto da Paul Thomas Anderson, con protagonista Daniel Day-Lewis, al suo ultimo (?) ruolo al cinema; l’irriverente biopic su Tommy Wiseau, diretto e interpretato da James Franco; quasi in contemporanea, l’unico film italiano presentato alla 68esima edizione del Festival di Berlino, diretto da Laura Bispuri, con protagoniste Valeria Golino e Alba Rohrwacher; un horror psicologico sui tormenti della vedova Winchester, a cui da corpo Helen Mirren.

BELLE & SEBASTIEN 3 – AMICI PER SEMPRE

Regia: Clovis Cornillac; Genere: Avventura; Cast principale: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Anne Benoît, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic, André Penvern; Data di uscita: 22 febbraio.



Breve sinossi: La vita di Sebastien e dell’adorata amica Belle é arricchita da tanta serenitá e dall’arrivo di una cucciolata di cui prendersi cura. Purtroppo per il giovane, sembra che i suoi genitori abbiano intenzione di trasferirsi in Canada, mentre a peggiorare ulteriormente la situazione, ecco che entra in scena un uomo misterioso che si dichiara l’originale proprietario di Belle...

CARAVAGGIO – L’ANIMA E IL SANGUE

Regia: Jesus Garces Lambert; Genere: Documentario; Data di uscita: 19 febbraio.



Breve sinossi: Un documentario che esplora il passato, la vita, il temperamento ribelle, il grande carsima e le opere di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio. Partendo dai luoghi che hanno rappresentato tappe fondamentali per la sua formazione, fino a osservare l’artista dentro la sua stessa anima tormentata.

FIGLIA MIA

Regia: Laura Bispuri; Genere: Drammatico; Cast principale: Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara Casu, Michele Carboni, Udo Kier; Data di uscita: 22 febbraio.



Breve sinossi: Vittoria é una dolce ragazzina cresciuta dall’amore condiviso delle sue due madri, Tina e Angelica, due donne dal carattere opposto. Quando il rapporto tra le due donne si incrina, l’amore per la loro figlia diverrá oggetto di contesa.

IL FILO NASCOSTO

Regia: Paul Thomas Anderson; Genere: Drammatico; Cast principale: Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps, Camilla Rutherford, Bern Collaço, Richard Graham, Jane Perry, Ingrid Sophie Schram, Sarah Lamesch, Pip Phillips, Kelly Schembri; Data di uscita: 22 febbraio.



Breve sinossi: Reynolds Woodcock é il celebre sarto londinese che, assieme alla sorella Cyril, gestisce la rinomata House of Woodcock, centro nevralgico dell’interesse stilistico dei reali, dei nobili e dei personaggi famosi. Reynolds é un uomo riservato,é scapolo e trova piacere nel frequentare quelle donne che sembrano appagare il suo desiderio di bellezza e raffinatezza. Fin quando conosce Alma, una semplice dometica, e qualcosa, irrimediabilmente, cambia...

LA VEDOVA WINCHESTER

Regia: Michael & Peter Spierig; Genere: Horror; Cast principale: Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook, Angus Sampson, Laura Brent, Tyler Coppin; Data di uscita: 22 febbraio.



Breve sinossi: Sarah Winchester é la vedova ed eriditiera della famiglia Winchester, famosa per la creazione del famigerato marchio di armi da fuoco. Convinta di essere perseguitata dalle anime iraconde delle vittime causate dalle armi “di famiglia”, da ordine di costruire un’imponente magione in grado di proteggerla...

OMICIDIO AL CAIRO

Regia: Tarik Saleh; Genere: Poliziesco, giallo, drammatico; Cast principale: Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher, Slimane Dazi, Ahmed Selim, Mohamed Yousry, Nael Ali, Tareq Abdalla; Data di uscita: 22 febbraio.



Breve sinossi: Noredin Mustafa é un ispettore corrotto del dipartimento di polizia de Il Cairo. Gli viene commissionata l’indagine sulla morte di una famosa cantante avvenuto all’hotel Nile Hilton. Mentre le indagini scoperchiano un fragile vaso di Pandora, ordini dall’alto minacciano di far fallire il lavoro di Mustafa...

SCONNESSI

Regia: Christian Marazziti; Genere: Commedia; Cast principale: Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi, Eugenio Franceschini, Antonia Liskova, Benedetta Porcaroli, Giulia Elettra Gorietti, Maurizio Mattioli, Lorenzo Zurzolo, Daniela Poggi; Data di uscita: 22 febbraio.



Breve sinossi: Ettore e la sua famiglia, unita da legami non del tutto saldi, si ritrovano in uno chalet di montagna. Quando improvvisamente la connessione a internet salta, i due figli Claudio e Giulio si sentono perduti! Ma quel che sembra un semplice inconveniente, si scoprirá essere un piano di Ettore per tentare di ricostruire le fondamenta sulle quali la famiglia dovrebbe sostenersi.

THE DISASTER ARTIST

Regia: James Franco; Genere: Biografico, commedia; Cast principale: James Franco, Dave Franco, Seth Rogen, Zoey Deutch, Alison Brie, Kristen Bell, Lizzy Caplan, Zac Efron, Bryan Cranston, Sharon Stone, J.J. Abrams; Data di uscita: 22 febbraio.



Breve sinossi: Tommy Wiseau é un regista indipendente con un grande sogno: sfondare a Hollywood. Ma nessuno a Hollywood conosce o ha mai sentito parlare di Tommy Wiseau. Fin quando realizza “The room”, un film talmente brutto ...da diventare un cult!