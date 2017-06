Uscite al cinema, 19-22 giugno 2017

Sette nuovi titoli in uscita tra il 19 e il 22 giugno, tra i quali: l’ossessivo viaggio dell’esploratore Percy Fawcett alla scoperta di una civiltá misteriosa; l’ultimo capitolo della saga dei Transformers diretta da Micheal Bay; un documentario su Robert Doisneau, il piú grande fotografo del XX secolo; il film di Tonino Abballe sulla crudeltá della violenza sulle donne.

CIVILTÁ PERDUTA

Regia: James Gray; Genere: Drammatico, avventura, biografico; Cast principale: Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland, Angus Macfadyen, Daniel Huttlestone, Aleksandar Jovanovic, Edward Ashley; Data di uscita: 22 giugno.

_ Breve sinossi: Amazzonia, 1925: l’esploratore Percy Fawcett, ossessionato dall’idea di scoprire una nuova civiltá, parte con il figlio in una spedizione fin dentro il cuore della foresta primordiale. Fin quando il gruppo sembra sparire nel nulla...

GIROTONDO

Regia: Tonino Abballe; Genere: Drammatico; Cast principale: Tonino Abballe, Massimiliano Buzzanca, Armando De Razza, Valentina Ghetti, Erika Marconi, Rosaria Razza, Antonella Ponziani; Data di uscita: 22 giugno.

_ Breve sinossi: Erika e Loredana sono due donne afflitte dal peso della violenza perpetrata dagli uomini ormai radicati nelle loro vite. Questi sono personaggi silenziosi, austeri e minacciosi, in grado di privare le due donne di affetto e spensieratezza, al punto da trasformarle in vuoti gusci di carne. Come trovare la forza per reagire e liberarsi da tale oppressione?

METRO MANILA

Regia: Sean Ellis; Genere: Drammatico; Cast principale: Jake Macapagal, John Arcilla, Angelina Kanapi, Reuben Uy, Althea Vega, Leon Miguel; Data di uscita: 21 giugno.

_ Breve sinossi: Oscar Ramirez fugge con la sua famiglia dalla povertá dell’entroterra filippino, per raggiungere la metropoli di Manila, dove spera di poter iniziare una nuova vita certamente più dignitosa della precedente. Ma una metropoli non é mai un luogo semplice nel quale ricominciare...

PARLIAMO DELLE MIE DONNE

Regia: Cloud Lelouch; Genere: Commedia, sentimentale; Cast principale: Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell, Irène Jacob, Pauline Lefèvre, Sarah Kazemy, Jenna Thiam, Agnès Soral, Valérie Kaprisky, Isabelle de Hertogh, Rufus, Antoine Duléry; Data di uscita: 22 giugno.

_ Breve sinossi: Jaques é un fotografo di fama internazionale ossessionato dal suo lavoro, a tal punto da trascurare quasi irrimediabilmente il rapporto con le sue quattro figlie. Fin quando decide di prendersi un periodo di riposo, per adempiere a un compito ben più arduo del suo lavoro: rinvigorire quel rapporto con le figlie, orami quasi del tutto devitalizzato.

ROBERT DOISNEAU – LA LENTE DELLE MERAVIGLIE

Regia: Clémentine Deroudille; Genere: Drammatico, biografico; Data di uscita: 19 giugno.

_ Breve sinossi: Documentario che, grazie a rari documenti di repertorio, racconta la vita e la crescita professionale e artistica di Robert Doisneau, il piú grande fotografo del XX secolo.

THE HABIT OF BEAUTY

Regia: Mirko Pincelli; Genere: Drammatico; Cast principale: Francesca Neri, Vincenzo Amato, Kierston Wareing, Nico Mirallegro, Nick Moran, Elena Cotta, Noel Clarke, Luca Lionello, Mia Benedetta; Data di uscita: 22 giugno.

_ Breve sinossi: Elena ed Ernesto sono una giovane coppia sull’orlo della disperazione per la morte incidentale del figlio Carlo. Quella che si prospetta una vita svuotata da amore e serenitá, acquisisce nuovo calore quando i due fanno la conoscenza del giovane Ian, un teppistello senza alcun legame, che finiscono per considerare il loro figlio adottivo...

TRANSFORMERS 5 – L’ULTIMO CAVALIERE

Regia: Micheal Bay; Genere: Azione, fantasy; Cast principale: Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Stanley Tucci, Josh Duhamel, John Turturro, John Goodman, Gil Birmingham, Santiago Cabrera, Gemma Chan, Sophia Myles, Mitch Pileggi, Frank Welker, Jerrod Carmichael, Ken Watanabe, Peter Cullen; Data di uscita: 22 giugno.

_ Breve sinossi: Dopo aver difeso per anni la Terra da terribili minacce, Optimus Prime e i suoi Autobot si ritrovano costretti a fronteggiarne un’ultima, connessa strettamente al loro passato, alle loro origini e che li costringerá addirittura a entrare in conflitto con lo stesso genere umano.