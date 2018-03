Uscite al cinema, 19-22 marzo 2018

Sono ben 17 le nuove uscite in sala che ci attendono tra il 19 e il 22 marzo, tra cui: un western violento e cinico con protagonisti Christian Bale e Rosamund Pike; il secondo capitolo della lotta tra i mostruosi Kaiju e i soldati armati di tute robotizzate in Pacific Rim 2; la storia di un soldato amante del ballo nell’affascinante film di guerra diretto da Samuel Maoz; gli orrori della guerra in Syria visti dall’occhio di una famiglia e da quello del regista Philippe Van Leeuw; un documentario sulla vita e l’estro artistico di Gualtiero Marchesi; la nuova commedia scritta e diretta da Vincenzo Salemme; un progetto musicale che strizza l’occhio al teatro, scritto e diretto da Renato Zero.

8 MINUTI

Regia: Dado Martino; Genere: Drammatico; Cast principale: Alessandra Silvesti, Fabrizio Savegnago, Nico Alex Scagliola, Matilde Macinai, Fabrizio Mancia, Alessandro Santini, Riccardo Corredi, Nunzio Di Santo, Mirko Bongi, Matilde Fioravanti, Serena Bilancieri, Alberto Maione, Alessandro Ingrà, Mirko Ryva, Giuseppe Carta; Data di uscita: 22 marzo.



Breve sinossi: Tanti personaggi alla ricerca di se stessi e del proprio posto nel mondo. Tante storie diverse che pulsano dell’inadeguatezza e del desiderio della scoperta che contraddistingue tutti i protagonisti.

FIXEUR

Regia: Adrian Sitaru; Genere: Thriller, drammatico; Cast principale: Tudor Istodor, Mehdi Nebbou, Nicolas Wanczycki; Data di uscita: 22 marzo.



Breve sinossi: Il giovane Radu, giornalista romeno in aria di gavetta in un’importante redazione parigina, viene incaricato di seguire un’indagine che si rivelerá ben presto un vero e proprio scandalo di proporzioni internazionali...

FOXTROT

Regia: Samuel Maoz; Genere: Drammatico; Cast principale: Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Shira Hass, Yonatan Shiray; Data di uscita: 22 marzo.



Breve sinossi: Jonathan é un giovane soldato incaricato di presidiare un posto di guardia. Quando la notizia della sua morte viene rivelata ai genitori, la loro vita va in frantumi. Ma c’é qualcosa che non quadra dietro la morte del giovane soldato...

GUALTIERO MARCHESI – THE GREAT ITALIAN

Regia: Maurizio Gigola; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 20 marzo.



Breve sinossi: La vita e il genio artistico-culinario di Gualtiero Marchesi, il piú grande chef italiano di tutti i tempi, in grado di elevare la cucina a vera e propria espressione artistica.

HOSTILES - OSTILI

Regia: Scott Cooper; Genere: Western; Cast principale: Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Ben Foster, Jesse Plemons, Timothée Chalamet, Stephen Lang, Q’Orianka Kilcher, Adam Beach, Rory Cochrane, Paul Anderson, Scott Wilson, Bill Camp, Peter Mullan, Robyn Malcolm, Scott Shepherd, David Midthunder, Jonathan Majors; Data di uscita: 22 marzo.



Breve sinossi: Joseph Blocker, leggendario capitano dell’esercito americano ormai vicino alla pensione, viene incaricato dal presidente degli Stati Uniti di scortare il capo Cheyenne Falco Giallo, ormai vecchio e malato terminale, fino all’accampamento della sua tribú. Un compito apparentemente facile, se non fosse che Blocker odia gli indiani. E, come se non bastasse, sulla strada verso l’accampamento incontrerá altre anime tormentate e ostili...

IL SOLE A MEZZANOTTE

Regia: Scott Speer; Genere: Drammatico, sentimentale; Cast principale: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn Shephard, Ken Tremblett, Nicholas Coombe, Tiera Skovbye, Paul McGillion, Suleka Mathew, Jennifer Griffin, Alex Pangburn, Austin Obiajunwa; Data di uscita: 22 marzo.



Breve sinossi: Katie é una ragazza affetta da una rara patologia che le impedisce di esporre il proprio corpo ai raggi solari. Impossibilitata a vivere una vita normale, come quella che desidera, una notte incontra Charlie, un vicino di casa. Tra i due si instaura da subito un legame speciale.

ILLEGITTIMO

Regia: Adrian Sitaru; Genere: Drammatico; Cast principale: Adrian Titieni, Alina Grigore, Robi Urs, Bogdan Albulescu, Cristina Olteanu, Miruna Dumitrescu; Data di uscita: 22 marzo.



Breve sinossi: Sasha, Romeo, Cosma e Gilda si ritrovano in occasione di una cena di famiglia, durante la quale scoprono una inattesa veritá su loro padre Victor. Ma anche tra due di loro si celano segreti chenon dovrebbero essere rivelati...

INSYRIATED

Regia: Philippe Van Leeuw; Genere: Guerra, drammatico; Cast principale: Hiam Abbass, Diamand Abou Abboud, Juliette Navis; Data di uscita: 22 marzo.



Breve sinossi: Oum Yazan scruta dalla finestra l’evolversi dei massacri in Syria. Dentro casa la sua famiglia attende in maniera composta che qualcosa accada. Nessuno puó uscire, le scorte alimentari sono quasi esaurite, mentre la paura cresce secondo dopo secondo. E nella casa accanto...

PACIFIC RIM 2 – LA RIVOLTA

Regia: Steven S. DeKnight; Genere: Fantascienza, azione; Cast principale: John Boyega, Scott Eastwood, Adria Arjona, Rinko Kikuchi, Tian Jing, Charlie Day, Burn Gorman, Dustin Clare, Cailee Spaeny, Karan Brar, Daniel Feuerriegel, Rahart Adams, Bridger Zadina, Levi Meaden, Shyrley Rodriguez, Nick Tarabay, Ivanna Sakhno, Jaime Slater; Data di uscita: 22 marzo.



Breve sinossi: Nonostante la vittoria sull’orda Kaiju ottenuta dalle forze militari, é tempo per le nuove leve di armare le gigantesche tute robotizzate da combattimento per affrontare una nuova e terribile minaccia!

PETER RABBIT

Regia: Will Gluck; Genere: Animazione, commedia, avventura; Cast principale: Nicola Savino, James Corden, Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Fayssal Bazzi, Sam Neill, Sia, Margot Robbie, Daisy Ridley, Elizabeth Debicki, Colin Moody, Marianne Jean-Baptiste; Data di uscita: 22 marzo.



Breve sinossi: Il coniglietto Peter Rabbit vive nella sua confortevole tana vicino il giardino del suo rivale, il burbero signor McGregor. Nonostante i consigli dei suoi amici di non far arrabbiare il vicino, Peter Rabbit non puó in alcun modo soffocare il suo istinto ribelle e la sua immensa voglia di libertá!

PETIT PAYSAN

Regia: Hubert Charuel; Genere: Drammatico; Cast principale: Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Isabelle Candelier, Bouli Lanners, Marc Barbé, India Hair, Franc Bruneau; Data di uscita: 22 marzo.



Breve sinossi: Pierre é un giovane allevatore di mucche. Quando la sua fattoria e l’azienda di famiglia vengono minacciate da una seria epidemia, le speranze di un futuro radioso sembrano affievolirsi fino a spegnersi...

RUMBLE – IL GRANDE SPIRITO DEL ROCK

Regia: Catherine Bainbridge, Alfonso Maiorana; Genere: Documentario, musicale; Data di uscita: 19 marzo.



Breve sinossi: Un documentario che svela l’importanza della cultura musicale latinoamericana sulla nascita dei vari generi moderni, a partire dal rock. Grazie soprattutto a materiale d’archivio e a qualche rara intervista a leggende del rock.

SOTTO IL SEGNO DELLA VITTORIA

Regia: Modestino Di Nenna; Genere: Drammatico; Cast principale: John Savage, Flavio Bucci, Antonio Fiorillo, Angelo Acernese; Data di uscita: 22 marzo.



Breve sinossi: Romolo Abis é un uomo affetto da disabilitá. Ma il bieco destino non avrá mai la meglio su Romolo, perché decide di diventare un atleta a tutti gli effetti, abbattendo il muro della disabilitá nello sport professionistico.

SURBILES

Regia: Giovanni Columbu; Genere: Documentario; Data di uscita: 20 marzo.



Breve sinossi: Un documentario che indaga e prova a svelare il senso e la veritá che si nascondono dietro le mistiche figure delle “surbiles”, quelle donne della Sardegna accostate a figure sovrannaturali o demoniache come le streghe.

UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA

Regia: Sean Baker; Genere: Drammatico; Cast principale: Willem Dafoe, Bria Vinaite, Brooklynn Prince, Valeria Cotto, Christopher Rivera, Caleb Landry Jones, Macon Blair, Sandy Kane; Data di uscita: 22 marzo.



Breve sinossi: Mooneey, Scooty e Jancey sono tre ragazzini che vivono vicino la loro amata Disney, senza poter riuscire a raggiungerla. Tra programmi televisivi di poco valore e una noisa mondanitá, riescono a farsi forza, sperando in un futuro piú soddisfacente. Al contrario dei loro genitori...

UNA FESTA ESAGERATA

Regia: Vincenzo Salemme; Genere: Commedia; Cast principale: Vincenzo Salemme, Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino, Iaia Forte, Nando Paone, Francesco Paolantoni, Giovanni Cacioppo, Andrea Di Maria, James Senese, Antonella Morea, Teresa Del Vecchio; Data di uscita: 22 marzo.



Breve sinossi: Come puó una festa di diciotto anni trasformarsi in una strampalata babele di guai? Tutto é possibile se per la festa di Mirea, i suoi genitori si ostinano a considerarla ben piú di un’occasione per festeggiare...

ZEROVSKIJ – SOLO PER AMORE

Regia: Renato Zero; Genere: Documentario, musicale; Cast principale: Renato Zero; Data di uscita: 19 marzo.



Breve sinossi: Renato Zero porta in scena la storia di Amore, Morte, Tempo, Odio e Vita (in carne e ossa), incontratisi nel bel mezzo di una stazione e costretti a fare i conti con il misterioso Zerovskij!