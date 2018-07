Uscite al cinema, 19 luglio 2018

Sono solo due i nuovi titoli in uscita per il 19 luglio: un action superadrenalinico con protagonista la superstar Dwayne ’The Rock’ Johnson e una esilarante commedia sentimentale.

OVERBOARD

Regia: Bob Fisher, Rob Greenberg; Genere: Commedia; Cast principale: Eugenio Derbez, Anna Faris, Swoosie Kurtz, Eva Longoria, John Hannah, Mel Rodriguez, Celeste Ziegler, Josh Segarra, Alyvia Alyn Lind; Data di uscita: 19 luglio.



Breve sinossi: Leonardo e Kate: lui é un infantile playboy messicano, lei la sua donna delle pulizie. Dopo aver licenziato Kate, Leonardo da una festa che finisce in modo inaspettato: il playboy si ritrova stordito su una spiaggia deserta dell’Oregon. Sarà il tempo della vendetta per la furiosa Kate...

SKYSCRAPER

Regia: Rawson Marshall Thurber; Genere: Azione; Cast principale: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Roland Møller, Kevin Rankin, Paul McGillion, Chin Han, Byron Mann, Adrian Holmes, Noah Taylor, Matt O’Leary, Tzi Ma, McKenna Roberts; Data di uscita: 19 luglio.



Breve sinossi: Will Sawyer é un ex agente del team di recupero ostaggi dell’FBI. In Cina per lavoro come esperto di sicurezza di grattacieli, si imbatte nell’edificio più alto del mondo,a ma la situazione deflagra presto in un inferno in terra...