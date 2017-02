Uscite al cinema, 2-3 febbraio 2017

Nove pellicole in uscita tra il 2 e il 3 febbraio, tra le quali: l’acclamato wr-movie diretto da Mel Gibson, con protagonista Andrew Garfield; il secondo capitolo dell’irriverente commedia Smetto quando voglio; un altro war-movie, stavolta diretto da Ang Lee, che mette alla berlina il rapporto tra la guerra e l’effetto su chi riceve immagini e resoconti dai media; il racconto della vita di un bambino autistico, che riuscirà ad aprirsi le porte del mondo grazie ai classici animati Disney; Jamie Foxx nei panni di un giustiziere contro la mala.

A UNITED KINGDOME

Regia: Amma Asante; Genere: Drammatico, melò; Cast principale: Rosamund Pike, David Oyelowo, Tom Felton, Charlotte Hope, Laura Carmichael, Jack Davenport, Nicholas Lyndhurst; Data di uscita: 2 febbraio.

_ Breve sinossi: 1947: il principe del Botswana, Seretse Khama, si innamora di Ruth Williams, una semplice impiegata britannica. La loro storia d’amore sconvolgerà il destino di un Paese vittima delle atrocità dell’apartheid.

BILLY LYNN – UN GIORNO DA EROE

Regia: Ang Lee; Genere: Guerra, drammatico; Cast principale: Joe Alwyn, Kristen Stewart, Vin Diesel, Garrett Hedlund, Steve Martin, Chris Tucker, Beau Knapp; Data di uscita: 2 febbraio.



Breve sinossi: Billy Lynn è un giovane soldato americano che, durante una missione in Iraq, compie un’impresa degna di mertio. La vittoria del suo plotone viene ripresa dalle telecamere di un network che ne consacra le gesta, trasformando il battaglione in un gruppo di eroi. Ma quando Billy Lynn e i suoi commilitoni vengono riportati a casa, acclamati a festa, dovrà confrontarsi con la realta dei fatti: ciò che tutti acclamano non combacia affatto con quanto accaduto sul campo di battaglia...

HO AMICI IN PARADISO

Regia: Fabrizio Maria Cortese; Genere: Commedia; Cast principale: Valentina Cervi, Fabrizio Ferracane, Antonio Catania, Antonio Folletto, Enzo Salvi, Emanuela Garuccio, Erica Blanc, Christian Iansante; Data di uscita: 2 febbraio.



Breve sinossi: Felice, commercialista salentino, viene processato per aver collaborato con la mala, in un’operazione di riciclaggio. Quando accetta i servizi sociali al posto della prigionia, Felice si imbatterà in una realtà ben diversa da quella che aveva immaginato...

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE

Regia: Mel Gibson; Genere: Guerra, drammatico; Cast principale: Andrew Garfield, Teresa Palmer, Sam Worthington, Vince Vaughn, Luke Bracey, Hugo Weaving, Rachel Griffiths, Richard Roxburgh; Data di uscita: 2 febbraio.



Breve sinossi: Desmond Ross è un obiettore di coscienza che decide di arruolarsi per aiutare il suo Paese in guerra. Dopo un duro addestramento, viene spedito sul campo, nel bel mezzo della sanguinosa battaglia di Okinawa, durante la quale riuscirà a salvare ben 75 commilitoni, senza mai imbracciare un’arma.

LIFE, ANIMATED

Regia: Roger Ross Williams; Genere: Docuemntario, drammatico, animazione; Data di uscita: 2 febbraio.



Breve sinossi: Owen è un bambino di tre anni, affetto da autismo. Grazie ai classici d’animazione della Disney (dalla Sirenetta, ad Aladdin e al Re Leone), riuscirà a sviluppare un innovativo modo per comunicare con il mondo che lo circonda.

SLEEPLESS – IL GIUSTIZIERE

Regia: Baran Bo Oda; Genere: Azione, thriller; Cast principale: Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, Gabrielle Union, Scoot McNairy, T.I., David Harbour; Data di uscita: 2 febbraio.



Breve sinossi: Il tenente Vincent Down, in missione sotto copertura per mettere la mani su una grossa partita di droga, si inimica un boss della mala che, per vendicarsi, gli rapisce il figlio. Per Downs sarà una corsa contro il tempo, per riuscire a salvare il suo amato figlio.

SMETTO QUANDO VOGLIO 2 - MASTERCLASS

Regia: Sidney Sibilia; Genere: Commedia; Cast principale: Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Valeria Solarino, Giampaolo Morelli, Luigi Lo Cascio, Greta Scarano, Rosario Lisma; Data di uscita: 2 febbraio.

_ Breve sinossi: Dopo essere stati perseguitati dalle forze di polizia per il loro operato, stavolta sarà proprio un ispettore a chiedere a Pietro Zinni di riformare la sua banda per agire sul campo, per impedire la rapida espansione delle pericolosissime smart drugs: in cambio dei loro servigi, li aspetta una fedina penale pulita!

VARICHINA – LA VERA STORIA DELLA FINTA VITA DI LORENZO DE SANTIS

Regia: Mariangela Barbanente, Antonio Palumbo; Genere: Biografico, documentario; Cast principale: Totò Onnis; Data di uscita: 2 febbraio.



Breve sinossi: La vita sregolata e non convenzionale di Lorenzo De Santis, icona trash e anticonformista, vissuto a Bari a cavallo tra gli anni Settanta e Novanta.

VISTA MARE

Regia: Andrea Castoldi; Genere: Commedia; Cast principale: Arturo Di Tullio, Pietro Sarubbi, Lorenza Pisano, Toni Pandolfo, Alberto Agnoletto, Rebecca Amodeo; Data di uscita: 3 gennaio.



Breve sinossi: Nel 2020 l’Italia è una nazione allo sbando, per colpa dell’inasprirsi della crisi economica. Dopo aver scontato la prigionia, Stilitano è di nuovo libero e progetta la sua fuga dal Belpaese, verso l’Albania...