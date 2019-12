Uscite al cinema, 2-5 dicembre 2019

Sono dieci i titoli in uscita al cinema tra il 2 e il 5 dicembre, tra cui: un giallo à la Agatha Christie, diretto da Rian Johnson, con un cast d’eccezione; il debutto da regista di Bruce Springsteen, che porta sl grande schermo il suo ultimo album Western stars; il film sul personaggio della serie tv Gomorra, Ciro Di Marzio, diretto e interpretato da Marco D’Amore.

I FIGLI DEL MARE

Regia: Ayumu Watanabe; Genere: Animazione, fantasy; Data di uscita: 2-3-4 dicembre.



Breve sinossi: Ruka é una liceale anticonformista e un pò ribelle, con una grande passione per la pallamano. Dopo essere stata ingiustamente epusla dalla squadra del liceo, Ruka trova lavoro per l’estate in un acquario. Lì conosce Umi, un ragazzo con una particolare affinità con le creature marine...

WESTERN STARS

Regia: Bruce Springsteen, Thom Zimny; Genere: Documentario, musicale; Data di uscita: 2-3-4 dicembre.



Breve sinossi: Per la prima volta dietro la macchina da presa, Bruce Springsteen porta su schermo il suo ultimo album, alternando esecuzioni dal vivo a un intimo racconto biografico...

CENA CON DELITTO (KNIVES OUT)

Regia: Rian Johnson; Genere: Giallo, commedia; Cast principale: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Noah Segan, Edi Patterson, Riki Lindhome, Christopher Plummer; Data di uscita: 5 dicembre.



Breve sinossi: All’investigatore Benoit Blanc il compito di scoprire l’identità dell’assassino dello scrittore Harlan Thrombet, assassinato nella sua villa, dopo la festa per il suo ottantacinquesimo compleanno...

GHIAIE

Regia: Fabio Corsaro; Genere: Drammatico, storico; Cast principale: Federica Bruno, Emiliano Raimondo, QVQ (Fabio Corsaro), Chiara Corsaro, Federica Chiozzotto, Alessandra Camia, Silvana Venturiello, Riccardo Dellerba, Claudia Paternò, Carmine Maceri, Grazia Catania, Silvia Mandracci, Emma Forestiero, Rosa Bagnarol, Luigi De Rinaldo, Giovanni Ariasetto, Carmen Piccione, Gian Piero Mariotto, Andrea Lombardi, Giovanni Buongirolami, Paolo Roger Giacopelli, Marisa Calcopietro, Ilaria Cavicchia, Chiara Saracco, Luigi Beltrami, Alessia Aicardi, Federico Saracco, Tiziana Bonzanni, Suor Grazia Gussoni, Sergio Bruno, Giada Montesano, Valentina Mariotto, Davide Balbo; Data di uscita: 5 dicembre.



Breve sinossi: 1944, provincia di Bergamo: la giovane Adelaide Roncalli é la testimone di diverse apparizioni della vergine Maria...

I PASSI LEGGERI

Regia: Vittorio Rifranti; Genere: Drammatico; Cast principale: Fabrizio Rizzolo, Chiara Causa, Ksenija Martinovic, Nicola Quagliarella; Data di uscita: 5 dicembre.



Breve sinossi: Don Luca é un parroco devoto alla propria comunità. Uomo pacifico e fedele alla Chiesa, opera a fin di bene, affinché i fedeli che a lui si rivolgono vivano in serenità. Ma Don Luca é affetto da insonnia cronica e di notte guida verso Milano, osservando una vita diversa da quella celebrata nella sua chiesa...

IL PARADISO PROBABILMENTE

Regia: Elia Suleiman; Genere: Commedia; Cast principale: Gael Garcia Bernal, Ali Suliman, Elia Suleiman, Grégoire Colin, Stephen McHattie, Kwasi Songui, Holden Wong, Robert Higden; Data di uscita: 5 dicembre.



Breve sinossi: Es decide di fuggire dalla Palenstina, alla ricerca di un futuro migliore. Ma il passato lo rincorrerà, costringendolo a confrontarsi con una realtà diversa da come l’aveva immaginata...

L’IMMORTALE

Regia: Marco D’Amore; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Marco D’Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D’Onofrio, Gianni Vastarella, Marianna Robustelli, Martina Attanasio, Nello Mascia, Gennaro Di Colandrea; Data di uscita: 5 dicembre.



Breve sinossi: Progetto cinematografico da collocare tra la quarta e la quinta stagione di “Gomorra – La serie”, il film racconta le origini e approdonfisce l’analisi del personaggio di Ciro Di Marzio...

L’INGANNO PERFETTO

Regia: Bill Condon; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, Jim Carter, Mark Lewis Jones, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Celine Buckens, Aleksandar Jovanovic, Phil Dunster, Michael Culkin, Laurie Davidson; Data di uscita: 5 dicembre.



Breve sinossi: Roy e Vincent sono due manipolatori abituati a entrare nelle grazie di ricchi facoltosi, per appropriarsi dei loro averi. Un giorno entrano in contatto con Betty, una vedova dal conto in banca davvero corposo...

QUALCOSA DI MERAVGLIOSO

Regia: Pierre-François Martin-Laval; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Gérard Depardieu, Ahmed Assad, Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, Pierre Gommé, Didier Flamand; Data di uscita: 5 dicembre.



Breve sinossi: Il giovane Fahim, fuggito dal Bangladesh e arrivato in Francia, é costretto a vivere come clandestino. Fin quando incontra un maestro di scacchi, che scopre nel giovane un enorme talento...

UN SOGNO PER PAPÀ

Regia: Julien Rappeneau; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Maleaume Paquin, François Damiens, André Dussollier, Ludivine Sagnier, Lætitia Dosch, Pierre Gommé; Data di uscita: 5 dicembre.



Breve sinossi: Il piccolo Theo desidera a tuttii costi rendere fiero di lui suo padre, uomo con qualche problema con l’alcol, senza lavoro e senza una moglie. Così Theo decide di impegnarsi più che può nel gioco del calcio...