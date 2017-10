Uscite al cinema, 2-5 ottobre 2017

Sono otto le nuove uscite previste in sala tra il 2 e il 5 ottobre, tra le quali: l’attesissimo Blade Runner 2049, diretto da Denis Villeneuve; il nuovo film dei Manetti Bros. in bilico tra noir e musical; un documentario alla scoperta della misteriosa scrittrice Elsa Ferrante; il documentario diretto dall’artista Ai Weiwei sulle migrazioni umane.

120 BATTITI AL MINUTO

Regia: Robert Campillo; Genere: Drammatico; Cast principale: Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel; Data di uscita: 5 ottobre.



Breve sinossi: Primi anni Novanta: a Parigi i militanti di Act-Up, movimento per la sensibilizzazione contro l’AIDS, fanno molto parlare di loro, per merito di spettacolari interventi in luogo pubblico. Il giovane Nathan, affascinato da tanta passione, si avvicina al movimento e conosce Sean...

AMMORE E MALAVITA

Regia: Marco Manetti, Antonio Manetti; Genere: Musicale, noir; Cast principale: Carlo Buccirosso, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Raiz, Franco Ricciardi, Antonio ; Data di uscita: 5 ottobre.



Breve sinossi: Ciro é uno spietato killer al servizio di don Ciro. Ciro viene mandato a uccidere Fatima, una giovane infermiera testimone di fatti a cui non avrebbe dovuto assistere. Ma quando Ciro riconosce in lei un vecchio amore d’infanzia, i due decidono di stravolgere insieme il loro destino!

BLADE RUNNER 2049

Regia: Denis Villeneuve; Genere: Fantascienza, azione; Cast principale: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Dave Bautista, Lennie James, Wood Harris, Edward James Olmos, Carla Juri, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass, Mark Arnold; Data di uscita: 5 ottobre.



Breve sinossi: 2049: Los Angeles é una cittá anestetizzata dall’impianto di tecnologie ad altissima funzionalitá, un magma multietnico in cui é pressoché impossibile distinguere gli esseri umani dai replicanti. L’agente K, talentuosa leva delle nuova generazione di Blade Runner, va alla ricerca di Rick Deckard, scomparso da anni: K ha appreso una veritá sconvolgente, sopita da anni, e solo Deckard puó aiutarlo a sconfiggere chi gli da la caccia.

COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD

Regia: Patrick Hughes; Genere: Commedia, azione; Cast principale: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Elodie Yung, Kirsty Mitchell, Joaquim de Almeida, Sam Hazeldine, Joséphine de La Baume, Ori Pfeffer; Data di uscita: 5 ottobre.



Breve sinossi: Michael Bryce é un bodyguard caduto in disgrazia per aver lascito morire un cliente anni addietro. Quando l’ex assassino di professione Darius Kincaid necessita di protezione e Michael é costretto ad aiutarlo, il bodyguard non solo dovrá stare attento alle manie del suo protetto, ma guardare le loro spalle dalla furia omicida di un pericoloso boss mafioso dell’est Europa!

FERRANTE FEVER

Regia: Giacomo Durzi; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 2 ottobre.



Breve sinossi: Il documentario prova a indagare sulla vera identitá di Elena Ferrante, misteriosa autrice di romanzi di successo e di culto: chi é davvero Elena Ferrante? Una ricerca della veritá, tra giudizi e opinioni di illustri colleghi, ma soprattutto l’elogio a una grande scrittrice che ha saputo donare ai suoi lettori protagonisti cosí vividi e inquieti, indimenticabili.

HUMAN FLOW

Regia: Ai Weiwei; Genere: Documentario; Data di uscita: 2 ottobre.



Breve sinossi: Ai Weiwei é un artista conosciuto in tutto il mondo grazie alle sue creazioni post-moderne e futuriste. Con questo documentario prova a raccontare le difficoltá e le necessitá delle migrazioni umane, grazie a riprese provenienti da ben 22 Paesi differenti.

KOUDELKA FOTOGRAFA LA TERRA SANTA

Regia: Gilad Baram; Genere: Documentario; Data di uscita: 2 ottobre.



Breve sinossi: Gilad Baram e il fotografo Josef Koudelka viaggiano assieme fino in Terra Santa per un servizio fotografico che colpirá il regista cosí profondamente da averne voluto girare un documentario che é, in realtá, un intimo diario di viaggio.

RENEGADES – COMMANDO D’ASSALTO

Regia: Steven Quale; Genere: Azione; Cast principale: J.K. Simmons, Ewen Bremner, Sullivan Stapleton, Sylvia Hoeks, Charlie Bewley, Diarmaid Murtagh, Clemens Schick, Dimitri Leonidas, Slavko Sobin, Joshua Henry, Chris Theisinger; Data di uscita: 5 ottobre.



Breve sinossi: Una scalcagnata squadra di Navy Seals apprende dell’esistenza di un fantomatico tesoro nazista sepolto sul fondale di un grande lago in Bosnia. Con poco tempo a disposizione e il parere contrario della Marina militare, il team dovrá superare i propri limiti per poter mettere le mani sull’ambita refurtiva.