Uscite al cinema, 2-5 settembre 2019

Sono sette i nuovi film in uscita tra il 2 e il 5 settembre, tra i quali: il secondo e conclusivo capitolo dell’adattamento di IT, epocale romanzo di Stephen King, diretto da Andy Muschietti; il racconto liberamente ispirato al capolavoro di Jack London, Martin Eden, diretto da Pietro Marcello, con protagonista Luca Marinelli; un dolceamaro dramma a stampo famigliare, con protagonisti Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese; il nuovo film d’animazione sul mito City Hunter, diretto da Kenji Kodama.

CITY HUNTER – PRIVATE EYES

Regia: Kenji Kodama; Genere: Animazione, azione, drammatico, poliziesco; Data di uscita: 2-3-4 settembre.



Breve sinossi: L’investigatore privato Ryo Saeba e la sua collega Kaori sono chiamati a proteggere una modella dalla minaccia di una spietata ed enigmatica organizzazione criminale, che pare avere le mani sull’intera Tokyo...

EFFETTO DOMINO

Regia: Alessandro Rossetto; Genere: Drammatico; Cast principale: Diego Ribon, Mirko Artuso, Maria Roveran, Nicoletta Maragno, Roberta Da Soller, Olivier Rabourdin, Lucia Mascino, Marco Paolini, Andrew C. NG, Shi Yang Shi, Stefano Scandaletti, Valerio Mazzucato, Silvio Comis, Cristina Chinaglia; Data di uscita: 3 settembre.



Breve sinossi: Un imprenditore visionario e il suo collega vogliono ristrutturare vecchi alberghi abbandonati in un centro termale per anziani facoltosi. Un progetto anche nobile, se non fosse che dall’altra parte del mondo...

MARTIN EDEN

Regia: Pietro Marcello; Genere: Drammatico; Cast principale: Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Carlo Cecchi, Denise Sardisco, Carmen Pommella, Autilia Ranieri, Lana Vlady, Chiara Francini, Aniello Arena, Rinat Khismatouline, Pietro Ragusa; Data di uscita: 4 settembre.



Breve sinossi: Martin é un giovane pescatore di umili origini. Un giorno salva da un’aggressione Arturo, rampollo di nobile lignaggio che, per sdebitarsi, lo invita a casa sua. Lì, Martin conosce Elena, la sorella di Arturo e se ne innamora. Ostinato a coltivare il sogno di diventare scrittore, Martin dovrà lottare per mostrarsi alla pari di Elena e del suo status sociale...

IL REGNO

Regia: Rodrigo Sorogoyen; Genere: Thriller; Cast principale: Antonio de la Torre, Monica Lopez, José María Pou, Bárbara Lennie, Nacho Fresneda, Ana Wagener, Luis Zahera, Francisco Reyes; Data di uscita: 5 settembre.



Breve sinossi: Manuel Vidal è un politico di successo. Ma l’uomo nasconde un lato oscuro e corrotto che, quando un collega viene accusato di frode, rischia di emergere e distruggere tutto ciò che ha ottenuto in carriera. Così farà di tutto per correre ai ripari...

IT: CAPITOLO 2

Regia: Andy Muschietti; Genere: Horror; Cast principale: Bill Skarsgård, Jessica Chastain, James McAvoy, Jess Weixler, Bill Hader, Jay Ryan, Isaiah Mustafa, Will Beinbrink, Xavier Dolan, Teach Grant; Data di uscita: 5 settembre.



Breve sinossi: Ventisette anni dopo i tragici avvenimenti di Derry, nel Maine, la banda dei perdenti, richiamata da Mike, torna a casa per la sfida finale contro Pennywise, la perfida creatura che incarna il male assoluto!

LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI

Regia: John Chester; Genere: Documentario; Data di uscita: 5 settembre.



Breve sinossi: John e Molly abbandonano la loro stabilità e si trasferiscono in campagna per metter su un afattoria, seguendo i criteri della coltivazione biologica e sostenibile...

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI

Regia: Stefano Cipani; Genere: Drammatico; Cast principale: Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy de Palma, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto, Arianna Becheroni, Roberto Nocchi, Gea Dall’Orto, Maria Vittoria Dallasta, Saul Nanni, Edoardo Pagliai, Gabriele Scopel, Victoria Perga Cerone, Elena Minichiello, Luca Morello, Antonio Uras, Andrea Timpanelli, Ivan Sanchez; Data di uscita: 5 settembre.



Breve sinossi: Jack e Gio sono due fratelli. Il primo crece con la consapevolezza che il fratellino, in realtà affetto dalla sindrome di Down, é un bambino speciale, dotato di superpoteri. Ma una volta raggiunte le scuole medie...