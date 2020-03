Uscite al cinema, 2-8 marzo 2020

Sono ben dodici le nuove uscite in sala tra il 2 e l’8 marzo, tra cui: il biopic sul pittore Antonio Ligabue, diretto da Giorgio Diritti, con protagonista Elio Germano; un documentario prodotto e diretto da Peter Jackson sulla vita impossibile dei soldati al fronte durante il primo conflitto mondiale; il nuovo remake dell’horror The grudge, stavolta diretto da Nicolas Pesce; un documentario sull’iconica figura del fotografo delle rockstar Jim Marshall, diretto da Alfred George Bailey.

SHOW ME THE PICTURE: THE STORY OF JIM MARSHALL

Regia: Alfred George Bailey; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 2 marzo.



Breve sinossi: La storia di Jim Marshall, il fotografo senza limiti delle rockstar!

THEY SHALL NOT GROW OLD

Regia: Peter Jackson; Genere: Documentario; Data di uscita: 2 marzo.



Breve sinossi: Peter Jackson celebra il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale, con un documentario a colori, che utilizza filmati girati nelle trincee e nei campi di battaglia, documentando l’impossibile vita dei soldati al fronte...

MARIANNE E LEONARD. PAROLE D’AMORE

Regia: Nick Broomfield; Genere: Documentario, biografico; Cast principale: Leonard Cohen, Nick Broomfield; Data di uscita: 3-4 marzo.



Breve sinossi: Il documentario che sviscera l’amore poetico tra Leonardo Cohen e la sua amata Marianne Ihlen...

VOLEVO NASCONDERMI

Regia: Giorgio Diritti; Genere: Drammatico, biografico; Cast principale: Elio Germano, Oliver Ewy, Paola Lavini, Gianni Fantoni, Andrea Gherpelli, Orietta Notari, Denis Campitelli; Data di uscita: 4 marzo.



Breve sinossi: Antonio Ligabue: introverso, geniale, inafferabile e meraviglioso artista...

BUÑEL – NEL LABIRINTO DELLE TARTARUGHE

Regia: Salvador Simó; Genere: Animazione, drammatico; Data di uscita: 5 marzo.



Breve sinossi: La storia animata di comeil grande regista spagnolo Luis Buñuel riuscì a realizzare il suo terzo film: “Terra senza pane”...

L’AGNELLO

Regia: Mario Piredda; Genere: Drammatico; Cast principale: Nora Stassi, Luciano Curreli, Piero Marcialis, Michele Atzori; Data di uscita: 5 marzo.



Breve sinossi: Anita è un’adolescente con tanta voglia di vivere, ma costretta a confrontarsi con la grave malattia del padre, che lo sta pian piano consumando. Per salvargli la vita, la giovane dovrà ricucire i deteriorati rapporti con suo zio...

MARIE CURIE

Regia: Marie Noëlle; Genere: Drammatico, biografico; Cast principale: Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling, Izabela Kuna, Malik Zidi, André Wilms, Daniel Olbrychski, Marie Denarnaud, Samuel Finzi, Piotr Glowacki, Jan Frycz, Sabin Tambrea; Data di uscita: 5 marzo.



Breve sinossi: La vita, le passioni e il genio di Marie Curie, scenziata vincitrice di due premi Nobel...

PICCIRIDDA – CON I PIEDI NELLA SABBIA

Regia: Paolo Licata; Genere: Drammatico; Cast principale: Marta Castiglia, Lucia Sardo, Tania Bambaci, Katia Greco, Ileana Rigano, Federica Sarno, Maurizio Nicolosi, Loredana Marino; Data di uscita: 5 marzo.



Breve sinossi: La piccola Maria è costretta a separarsi dai suoi genitori, migranti in cerca di fortuna verso la Francia. La ragazzina resta a vivere con sua nonna, ma i rapporti famigliari si rivelano più ostici del previsto...

SOLA AL MIO MATRIMONIO

Regia: Marta Bergman; Genere: Drammatico; Cast principale: Alina Serban, Tom Vermeir, Rebeca Anghel, Viorica Tudor, Marian Samu, Jonas Bloquet; Data di uscita: 5 marzo.



Breve sinossi: Pamela, giovane rom dal carattere turbolento, sogna una vita differente...

THE GRUDGE

Regia: Nicolas Pesce; Genere: Horror; Cast principale: Andrea Riseborough, Betty Gilpin, Lin Shaye, Demian Bichir, John Cho, William Sadler, Jacki Weaver, Frankie Faison; Data di uscita: 5 marzo.



Breve sinossi: Nuovo remake del classico horror del 2002, dal titolo “Ju-on”, diretto da Takashi Shimizu. Una casa nasconde una terrificante maledizione, partorita da un efferato omicidio...

L’APPRENDISTATO

Regia: Davide Maldi; Genere: Documentario; Data di uscita: 7 marzo.



Breve sinossi: Viaggio alla scoperta del celebre istituto alberghiero “Mellerio Rosmini” di Domodossola, fucina di talentuosi giovani professionisti del settore...

SONO INNAMORATO DI PIPPA BACCA

Regia: Simone Manetti; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 8 marzo.



Breve sinossi: Alla scoperta della vita e dell’estro della nota artista Pippa Bacca, fino al giorno del suo omicidio...