Uscite al cinema, 20-21 luglio 2016

Solo quattro pellicole in uscita per il 20 e 21 luglio: il terzo capitolo del franchise Star Trek prodotto da J.J. Abrams; la rivincita del fortunato calzolaio Adam Sandler; la storia di un’azienda un pò troppo affollata; il ritorno del gattone Top Cat e dei suoi simpaticissimi compagni.

MR. COBBLER E LA BOTTEGA MAGICA

Regia: Thomas McCarthy; Genere: Commedia, fantastico; Cast principale: Adam Sandler, Dan Stevens, Steve Buscemi, Dustin Hoffman, Ellen Barkin,Glenn Fleshler, Method Man; Data di uscita: 21 luglio.



Breve sinossi: Max Simkin è un uomo depresso e fermo a un punto morto della sua esistenza. Un giorno si imbatte in un cimelio di famiglia dai poteri magici: una macchina per riparare le suole delle scarpe. Per Max è l’inizio di una nuova vita...

QUEL VENERDI’ 30 DICEMBRE

Regia: Dario Germani, Tonino Abballe; Genere: Commedia; Cast principale: Tonino Abballe, Maria Tona, Claudia Salvatore, Valentina Ghetti, Pietro Rebora,Beatrice Faenza; Data di uscita: 21 luglio.



Breve sinossi: Tonino è il propietario di una tipografia che stampa materiale per uso cinematografico. All’attività di famiglia contribuiscono anche sua moglie, i suoi figli e la sua ex moglie. Ma quando si aggiunge una terza donna, la situazione, inevitabilmente, prenderà una piega diversa...

STAR TREK BEYOND

Regia: Justin Lin; Genere: Fantascienza; Cast principale: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Idris Elba, Karl Urban,Sofia Boutella, Anton Yelchin, John Cho, Deep Roy, Joe Taslim, Lydia Wilson; Data di uscita: 21 luglio.



Breve sinossi: Prosegue il viaggio della nave madre Enterprise e del suo equipaggio, capitanato dal valoro Kirk. Stavolta la minaccia che dovrà fronteggiare proviene dai confini dell’universo conosciuto.

TOP CAT E I GATTI COMBINAGUAI

Regia: Andrés Couturier; Genere: Animazione; Data di uscita: 20 luglio.



Breve sinossi: Nuova pellicola per il temerario Top Cat: stavolta si guarda alle origini del Gattone, alla sua infanzia, al desiderio di diventare un eroe e alla combriccola di gattoni che lo seguono dappertutto!