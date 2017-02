Uscite al cinema, 20-23 febbraio 2017

In arrivo ben undici nuove pellicole tra il 20 e il 23 febbraio, tra le quali: il secondo atteso capitolo del cult Trainspotting diretto da Danny Boyle; l’ultima opera di Pablo Larràin, incentrata sulla figura di Jaqueline Kennedy; un dramma famigliare diretto e interpretato da Denzel Washington; la guerra a colpi di social tra Alessandro Gassmann e Marco Giallini; un epico fantasy diretto da Zhang Ymou con Matt Damon a difesa della Grande Muraglia da orde di mostri; il documentario sulla vita artistica di David Lynch, uno dei più geniali e criptici cineasti dal dopoguerra a oggi!

ALLA RICERCA DI UN SENSO

Regia: Marc de la Ménardière, Nathanaël Coste; Genere: Documentario, avventura; Data di uscita: 20 febbraio.

_ Breve sinossi: Il futuro appartiene alle nuove generazioni e a chi oserà per renderlo migliore del presente. Un viaggio tra sogni e ambizioni, in bilico tra natura e progresso, per scoprire quali sentieri bisogna percorrere per poter migliorare noi stessi e il mondo che ci accoglie.

BANDIDOS E BALENTES – IL CODICE NON SCRITTO

Regia: Fabio Manuel Mulas; Genere: Thriller; Cast principale: Elisabetta Contini, Katia Corda, Salvatore Sanna, Luca Locci; Data di uscita: 23 febbraio.

_ Breve sinossi: In una Sardegna violentata dalle scorribande, lotte tra faide e omicidi perpetrati dai banditi, si alternano le storie di donne costrette a chinare la testa di fronte alla prepotenza e alla violenza. Mintonia è una madre vedova che dovrà lottare con tutto il suo coraggio per salvare la sua vita e quella di suo figlio dalle angherie di una società barbaramente piegata al volere dei banditi.

BARRIERE

Regia: Denzel Washington; Genere: Drammatico; Cast principale: Denzel Washington, Viola Davis, Mykelti Williamson, Saniyya Sidney, Russell Hornsby, Jovan Adepo, Stephen Henderson; Data di uscita: 23 febbraio.

_ Breve sinossi: Un’ex promessa del baseball vive a Pittsburgh con la sua famiglia, lavorando come netturbino. Il difficile carattere, i tormenti di un passato e un presente privo di gloria mineranno il suo rapporto con il figlio adolescente alla ricerca del suo posto nel mondo...

BEATA IGNORANZA

Regia: Massimiliano Bruno; Genere: Commedia; Cast principale: Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Valeria Bilello, Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli, Guglielmo Poggi; Data di uscita: 23 febbraio.

_ Breve sinossi: Cosa succede quando due insegnanti dai caratteri diametralmente opposti si scontrano in merito alla dipendenza da social network? Il rischio è che possono rimanerne invischiati a loro volta...

CRAZY FOR FOOTBALL

Regia: Volfango De Biasi; Genere: Documentario, sportivo; Data di uscita: 20 febbraio.

_ Breve sinossi: A Osaka stanno per iniziare i mondiali di calcio. Ma non si tratta della consuetudinaria manifestazione conosciuta da tutti, bensì un torneo ambito dalle nazionali di calcio composte da giocatori non professionisti affetti da disturbi psichiatrici!

DAVID LYNCH – THE ART LIFE

Regia: David Lynch; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 20 febbraio.

_ Breve sinossi: Un documentario biografico sull’estro e la verve artistica di David Lynch, regista e artista di culto che dedica la sua vita al cinema, alla pittura, alla fotografia, alla musica e a ogni altra forma di espressione artistica con la quale il suo genio riesce a entrare in contatto. Un viaggio allucinato e rivelatorio su una delle personalità più brillanti del panorama artistico degli ultimi trent’anni.

GIMME DANGER

Regia: Jim Jarmusch; Genere: Documentario, musicale; Cast principale: Iggy Pop; Data di uscita: 21 febbraio.

_ Breve sinossi: Jim Jarmusch mette a nudo Iggy Pop, icona del rock che, come frontman dei The Stooges, è riuscito a scrivere importanti pagine della storia della musica rock e punk dalla fine degli anni Sessanta.

JACKIE

Regia: Pablo Larràin; Genere: Biografico, drammatico, storico; Cast principale: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, John Hurt, Billy Crudup, Greta Gerwig, Max Casella, Beth Grant; Data di uscita: 23 febbraio.

_ Breve sinossi: Il 23 novembre 1963, giunto a Dallas in piena campagna elettorale, John F. Kennedy venne assassinato da un colpo di fucile. Con lui viaggiava sua moglie Jaquelinne, donna risoluta e dal grande carisma, che da quel momento in poi avrebbe dovuto convivere con il lutto per la perdita di suo marito e una pesante eredità individuale di colpo rimessa interamente nelle sue mani...

LA MARCIA DEI PINGUINI – IL RICHIAMO

Regia: Luc Jacquet; Genere: Documentario; Data di uscita: 23 febbraio.

_ Breve sinossi: Si torna tra i ghiacci dell’Antartide, alla scoperta del senso del viaggio per un piccolo pinguino per la prima volta aggregatosi a un gruppo di esemplari adulti...

THE GREAT WALL

Regia: Zhang Ymou; Genere: Avventura, azione, fantasy; Cast principale: Matt Damon, Andy Lau, Willem Dafoe, Pedro Pascal, Eddie Peng; Data di uscita: 23 febbraio.

_ Breve sinossi: La Grande Muraglia è stata costruita per proteggere il mondo da una minaccia mostruosa. Ora che orde di famelici creature sono pronte a sferrare l’attacco decisivo, un manipolo di eroi dovrà proteggere la barriera e salvaguardare il destino dell’umanità.

TRAINSPOTTING 2

Regia: Danny Boyle; Genere: Drammatico; Cast principale: Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, Ewen Bremner; Data di uscita: 23 febbraio.

_ Breve sinossi: Dopo venti lunghi anni, Renton decide di tornare a casa. Incontrerà di nuovo Spud, Sick Boy, Begbie e i vecchi amici abbandonati. Cosa succederà ora che il gruppo è di nuovo riunito?