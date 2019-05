Uscite al cinema, 20-23 maggio 2019

Sono otto i titoli in uscita tra il 20 e il 23 maggio, tra cui: l’atteso biopic diretto da Marco Bellocchio sulla figura iconica di Tommaso Buscetta, interpretato da Pierfrancesco Favino; la versione live-action del classico Disney Aladdin, con protagonista Will Smith; un docu-film diretto da Tom Jones, che narra la storia della mitica comunità di Asbury Park.

ALADDIN

Regia: Guy Ritchie; Genere: Avventura, fantastico; Cast principale: Will Smith, Gigi Proietti, Mena Massoud, Billy Magnussen, Naomi Scott, Nasim Pedrad, Navid Negahban, Kamil Lemieszewski, Marwan Kenzari, Numan Acar, Bern Collaço; Data di uscita: 22 maggio.

Breve sinossi: Versione live-action del classico di animazione Disney: il giovane e coraggiosa Aladdin trova la la lampada incantata e libera il genio al suo interno...

ASBURY PARK: LOTTA, REDENZIONE, ROCK AND ROLL

Regia: Tom Jones; Genere: Documentario; Data di uscita: 22 maggio.



Breve sinossi: Una ricostruzione della mitica comunità di Asbury Park, fucina di giovani talenti poi consacrati come icone del rock e sommersa dai moti rivoluzionari sociali degli ultimi decenni...

FORSE É SOLO MAL DI MARE

Regia: Simona De Simone; Genere: Commedia; Cast principale: Francesco Ciampi, Beatrice Ripa, Anna Maria Malipiero, Maria Grazia Cucinotta, Barbara Enrichi, Cristian Stelluti, Orfeo Orlando, Street Clerks, Patrizia Schiavone, Paolo Bonacelli Data di uscita: 23 maggio.



Breve sinossi: Francesco decide per amore di restare nel paese in cui potrà vivere con l’amataClaudia e costruire una nuova vita. Non sarà tutto rose e fiori, cosa che si ripeterà anche con sua figlia Anita...

IL TRADITORE

Regia: Marco Bellocchio; Genere: Drammatico; Cast principale: Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Marco Gambino; Data di uscita: 23 maggio.



Breve sinossi: Chi era Tommaso Buscetta, mafioso-pentito, chiamato “il boss dei due mondi”, che aiutò i giudici Falcone e Borsellino nella lotta contro Cosa Nostra?

L’ANGELO DEL MALE - BRIGHTBURN

Regia: David Yarovesky; Genere: DRammatico; Cast principale: Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones, Meredith Hagner, Gregory Alan Williams, Steve Agee, Stephen Blackehart, Mike Dunston; Data di uscita: 23 maggio.



Breve sinossi: Un bambino giunge sulla Terra: é un essere proveniente da un altro mondo, in tutto e per tutto identico a un normale ragazzino terrestre, ma nasconde dentro di sé un grande potere. Ma lui non é un eroe, tutt’altro...

PALLADIO – THE POWER OF ARCHITECTURE

Regia: Giacomo Gatti; Genere: Documentario; Data di uscita: 20 maggio.



Breve sinossi: Un viaggio alla scoperta della figura del grande architetto Andrea Palladio e della sua arte eterna...

TAKARA – LA NOTTE CHE HO NUOTATO

Regia: Kohei Igarashi, Damien Manivel; Genere: DRammatico; Cast principale: Takara Kogawa; Data di uscita: 9 maggio.



Breve sinossi: Takara ha sei anni e, immerso in un Giappone innevato, inizia un viaggio alla ricerca di suo padre...

UNA VITA VIOLENTA

Regia: Thierry de Peretti; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Jean Michelangeli, Henri-Noël Tabary, Cédric Appietto, Marie-Pierre Nouveau, Délia Sepulcre-Nativi, Dominique Colombani, Paul Garatte; Data di uscita: 9 maggio.



Breve sinossi: Stéphane torna in Corsica per il funerale del suo migliore amico. Sarà l’occasione per ricordare un passato vissuto in nome della criminalità...