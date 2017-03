Uscite al cinema, 20-23 marzo 2017

Ben tredici nuove uscite vi aspettano al cinema dal 20 al 23 marzo, tra le quali: Elle, il nuovo film di Paul Verhoeven, vero fenomeno di culto dell’anno; un viaggio nello spazio alla ricerca di vita su Marte con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds; Gore Verbinski ci invita in una paradisiaca clinica del benessere svizzera, per un soggiorno terrificante; il documentario sugli ultimi anni di vita e l’opera incompiuta dell’attivista nero James Baldwin; il nuovo film di Giovanni Veronesi sulla fuga all’estero dei giovani italiani; un omaggio dovuto al grande Pino Daniele, a due anni dalla prematura scomparsa.

ELLE

Regia: Paul Verhoeven; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Isabelle Huppert, Christian Berkel, Anne Consigny, Virginie Efira, Charles Berling, Laurent Lafitte, Vimala Pons, Jonas Bloquet; Data di uscita: 23 marzo.

_ Breve sinossi: Michèlle è una donna divorziata e intraprendente, che lavora presso un’azienda di sviluppo di videogiochi. Un giorno irrompe in casa sua uno sconosciuto con il volto coperto da un passamontagna e la stupra per poi sparire come un fantasma. Ma invece di perdere il senno per quanto accaduto, Michèlle sembra comportarsi come se nulla fosse accaduto, tra indifferenza e ossessione...

I AM NOT YOUR NEGRO

Regia: Raoul Peck; Genere: Documentario; Cast principale: Samuel L. Jackson; Data di uscita: 21 marzo.

_ Breve sinossi: Documentario sugli ultimi anni di vita di James Baldwin, intellettuale e attivista per i neri americani, e sul profondo significato della sua opera incompiuta, “I am not your negro”.

IL PUGILE DEL DUCE

Regia: Tony Saccucci; Genere: Documentario; Data di uscita: 21 marzo.

_ Breve sinossi: Nel 1928 Leone Jacovacci si laureò campione mondiale dei pesi medi. Beniamino del pubblico italiano, atleta agilissimo e tecnico, Leone venne cancellato dalla storia del suo Paese per mano del Duce, “accusato” di essere un italiano nero. Questo documentario racconta la sua storia e l’oblio in cui fu spedito.

IN VIAGGIO CON JACQUELINE

Regia: Mohamed Hamidi; Genere: Commedia; Cast principale: Fatsah Bouyahmed, Jamel Debbouze, Lambert Wilson, Julia Piaton, Hajar Masdouki, Patrice Thibaud; Data di uscita: 23 marzo.

_ Breve sinossi: Fatah è un agricoltore algerino che viene invitato a partecipare al concorso indetto presso il Salone Internazionale dell’Agricolutra a Parigi. Accompagnato dalla mucca Jacqueline, suo vanto, Fatah raggiungerà la sua meta non senza impedimenti e incontri inattesi...

LA CURA DEL BENESSERE

Regia: Gore Verbinski; Genere: Horror; Cast principale: Dane DeHaan, Mia Goth, Jason Isaacs, Celia Imrie, Susanne Wuest, Carl Lumbly; Data di uscita: 23 marzo.

_ Breve sinossi: In uno scorcio idilliaco tra le alpi Svizzere c’è un centro di benessere rinomato che sembra offrire le migliore cure di cui i pazienti necessitano. Ma dietro l’eccelsa qualità dei trattamenti si annida un macabro segreto...

LIFE: NON OLTREPASSARE IL LIMITE

Regia: Daniel Espinosa; Genere: Fantascienza; Cast principale: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Naoko Mori, Olga Dihovichnaya; Data di uscita: 23 marzo.

_ Breve sinossi: Un equipaggio in orbita ha come obiettivo quello di prelevare un campione di un organismo vivente da Marte. Eccitati dalla scoperta, iniziano a studiarlo. Ma non tutto procede come previsto...

MODA MIA

Regia: Marco Pollini; Genere: Drammatico; Cast principale: Francesco Desogus, Pino Ammendola; Data di uscita: 23 marzo.

_ Breve sinossi: Giovanni è un ragazzo di sedici anni, figlio di un pastore e di una famiglia umile. Frequanta un liceo artistico in Sardegna e il suo più grande sogno è quello di lavorare nel campo della moda. Ci riuscirà?

NON E’ UN PAESE PER GIOVANI

Regia: Giovanni Veronesi; Genere: Drammatico; Cast principale: Filippo Scicchitano, Giovanni Anzaldo, Sara Serraiocco, Sergio Rubini, Nino Frassica; Data di uscita: 23 marzo.

_ Breve sinossi: Sandro e Luciano sono due ragazzi che, come molti loro coetanei, decidono di lasciare l’Italia per potersi realizzare. Arrivano a Cuba, ma quando incontrano la conturbante e inafferrabile Nora, le loro vite prendono una piega diversa da quella che avevano immaginato.

PINO DANIELE – IL TEMPO RESTERA’

Regia: Giorgio Verdelli; Genere: Documentario; Data di uscita: 20 marzo.

_ Breve sinossi: Documentario che ripercorre la vita e l’estro artistico di uno dei cantautori italiani più amati dal dopoguerra a oggi: Pino Daniele. La sua musica, le sue parole e la sensibilità di un artista eccelso, a due anni dalla sua prematura scomparsa.

SFASHION

Regia: Mauro John Capece; Genere: Drammatico; Cast principale: Corinna Coroneo, Giacinto Palmarini, Andrea Dugoni, Randall Paul; Data di uscita: 23 marzo.

_ Breve sinossi: Evelyn è un’imprenditrice determinata e scaltra che gestisce un’azienda di moda ereditata dal nonno scomparso. La donna gestisce con passione e vigore la sua attività e si appassiona al lavoro e al benessere dei suoi dipendenti. Ma amministrare un’attività di tale portata, in un tempo di crisi come quello attuale non è mai compito privo di impedimenti e scelte ardue da compiere.

SLAM – TUTTO PER UNA RAGAZZA

Regia: Andrea Molaioli; Genere: Commedia; Cast principale: Ludovico Tersigni, Jasmine Trinca, Luca Marinelli, Barbara Ramella, Gianluca Broccatelli, Pietro Ragusa, Fiorenza Tessari; Data di uscita: 23 marzo.

_ Breve sinossi: Sam è un giovane appassionato di skateboard. Un giorno conosce Alice, per la quale perde la testa, finendo con l’accantonare perfino la sua più grande passione. Ma quando il timore di perdere lo sport che ama e la sua famiglia sembrano diventare reali, Sam decide di lasciare Alice. Ma la ragazza ha in serbo un’inattesa rivelazione...

VICTORIA

Regia: Sebastian Schipper; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski; Data di uscita: 23 marzo.

_ Breve sinossi: Victoria conosce Sonnie e i suoi tre amici fuori un locale notturno. I due ragazzi sembrano piacersi fin da subito. Ma Sonnie e i suoi amici nascondono un segreto, uno di quelli così pericolosi da mettere a repentaglio la vita di tutto il gruppo.

VIENI A VIVERE A NAPOLI!

Regia: Edoardo De Angelis, Guido Lombardi, Francesco Prisco; Genere: Commedia; Cast principale: Miriam Candurro, Antonio Casagrande, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Giovanni Esposito; Data di uscita: 23 marzo.

_ Breve sinossi: Tre storie, dirette da tre registi partenopei, unite da un unico filo conduttore: la città di Napoli, tanto magnetica, quanto frenetica e problematica. Cosa significa vivere a Napoli e vivere di Napoli?