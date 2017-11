Uscite al cinema, 20-23 novembre 2017

Sono ben dodici le nuove uscite in programma tra il 21 e il 23 novembre, tra le quali: l’acclamato ritorno di Kathryn Bigelow; l’adattamento del romanzo di Michele Serra, Gli sdraiati, a opera di Francesca Archibugi, con protagonista Claudio Bisio; il nuovo film di Carlo Vanzina, con protagonisti Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e Max Tortora;un meló a forti tinte drammatiche con protagonisti Idris Elba e Kate Winslet; il film autodiretto da Prince trent’anni fa, riproposto come celebrazione del suo genio!

AMERICAN ASSASSIN

Regia: Michael Cuesta; Genere: Thriller, azione; Cast principale: Dylan O’Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Shiva Negar, Taylor Kitsch, David Suchet, Navid Negahban, Scott Adkins; Data di uscita: 23 novembre.



Breve sinossi: Mitch Rapp é un giovane dotato di un talento innato che gli consente di potersi allenare in qualunque disciplina militare. Quando sua moglie rimane uccisa in un attentato terroristico, Mitch sfida se stesso e l’atroce destino, affidandosi agli allenamenti di un veterano della CIA, per divenitare un agente letale e infallibile...

CACCIA AL TESORO

Regia: Carlo Vanzina; Genere: Commedia; Cast principale: Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Max Tortora, Christiane Filangieri, Serena Rossi, Gennaro Guazzo; Data di uscita: 23 novembre.



Breve sinossi: Domenico é un attore teatrale in crisi e sommerso dai debiti. Quando é costretto ad andare a vivere a casa di sua sorella, scopre che il nipotino necessita di un’operazione molto costosa. I due fratelli, disperati, si rivolgono in preghiera a San Gennaro, sperando in un miracolo. E il miracolo, all’improvviso, arriva...

DETROIT

Regia: Kathryn Bigelow; Genere: Thriller, drammatico; Cast principale: John Boyega, Will Poulter, Anthony Mackie, Hannah Murray, Jack Reynor, John Krasinski, Kaitlyn Dever, Tyler James Williams, Jason Mitchell; Data di uscita: 23 novembre.



Breve sinossi: Un agente di polizia afroamericano é il sospettato di una serie di delitti, ma non é il solo. Nel 1967 a Detroit molte rivolte furono scatenate da uno scellerato moto di odio razziale: pestaggi, rivolte, scorribande, omicidi. Cosa accadde veramente quella notte nelle strade e nei motel di Detroit?

FLATLINERS – LINEA MORTALE

Regia: Niels Arden Oplev; Genere: Horror; Cast principale: Nina Dobrev, Ellen Page, Diego Luna, Kiefer Sutherland, James Norton, Kiersey Clemons, Beau Mirchoff, Charlotte McKinney, Steve Byers; Data di uscita: 23 novembre.



Breve sinossi: Courtney Hall é una studentessa di medicina che, assieme ad altri compagni, decide di osare un esperimento per svelare quali segreti si nascondono dietro la morte. Tutto sembra riuscire per il meglio, ma ben presto gli effetti collaterali del ‘risveglio’ sortiranno i loro inquitanti effetti...

GLI SDRAIATI

Regia: Francesca Archibugi; Genere: Commedia, drammatico; Cast principale: Claudio Bisio, Antonia Truppo, Cochi Ponzoni, Donatella Finocchiaro, Gigio Alberti, Barbara Ronchi, Ilaria Brusadelli, Gaddo Bacchini, Carla Chiarelli, Federica Fracassi, Gianluigi Fogacci, Sandra Ceccarelli; Data di uscita: 23 novembre.



Breve sinossi: Giorgio é un giornalista divorziato che cerca con tutto se stesso di prendersi cura del figlio Tito, pigro e dal carattere schivo. I due non vivono in sintonia, ma quando Tito conosce Alice e se ne innamora, i rapporti con suo padre muteranno in maniera inaspettata...

IL DOMANI TRA DI NOI

Regia: Hany Abu-Assad; Genere: Drammatico; Cast principale: Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney, Beau Bridges, Lucia Walters, Vincent Gale; Data di uscita: 23 novembre.



Breve sinossi: La fotoreporter Ashley Knox e il chirurgo Ben Payne si ritrovano a condividere per necessitá un aereo noleggiato. I due non si conoscono, ma dovranno fronteggiare una situazione estrema che metterá a rischio le loro stesse vite.

IL FIGLIO SOSPESO

Regia: Egidio Termine; Genere: Drammatico; Cast principale: Paolo Briguglia, Gioia Spaziani, Aglaia Mora, Laura Giordano, Egidio Termine, Consuelo Lupo, Giorgio Musumeci; Data di uscita: 23 novembre.



Breve sinossi: Attraverso il desiderio di veritá del protagonista Lauro, desideroso di conoscere il proprio passato e l’istinto materno che lo ha portato al mondo, quale differenza divide la necessitá biologica di dare al mondo un figlio e la ricerca di un modo, artificiale, di sopperire a una spiacevole mancanza naturale?

IL LIBRO DI HENRY

Regia: Colin Trevorrow; Genere: Drammatico; Cast principale: Jacob Tremblay, Naomi Watts, Lee Pace, Sarah Silverman, Tonya Pinkins, Dean Norris, Jaeden Lieberher, Bobby Moynihan; Data di uscita: 23 novembre.



Breve sinossi: Susan é una donna insicura che vive con i due figli, Peter, il piú piccolo, e Henry, il maggiore, ragazzino sveglio e protettivo verso i famigliari. Quando la donna scopre il terribile segreto nascosto dalla famiglia di vicini, rimarrá sorpresa nel conoscere lo straordinario piano di Henry per porre rimedio alla delicata situazione...

IL SENSO DELLA BELLEZZA

Regia: Valerio Jalongo; Genere: Documentario; Data di uscita: 21 novembre.



Breve sinossi: Quali strabilianti scoperte attendono gli scienziati del CERN dopo quella del Bosone di Higgs? In che modo si lavora all’interno del centro di ricerche? Quali macchinari vengono utilizzati? Ma, soprattutto, in un mondo obbligato a pensare e ripensare passato, presente e futuro ai comandi della scienza e dell’innovazione, cosa resta del rapporto tra arte, natura e scienza stessa?

LA BOTTEGA GROSSA

Regia: Sandro Baldoni; Genere: Documentario; Data di uscita: 20 novembre.



Breve sinossi: Dopo che la sua casa e la sua terra sono state profondamente ferite dal terremoto che nel 2016 colpí il centro Italia, il regista Sandro Boldoni riparte proprio da lí: dalle rovine, dai sogni infranti, dalle paure dei suoi concittadini e dalla voglia e dalla determinazione di ricostruire un futuro migliore.

NUT JOB – TUTTO MOLTO DIVERTENTE

Regia: Cal Brunker; Genere: Animazione, commedia; Data di uscita: 23 novembre.



Breve sinossi: Lo scoiattolo Spocchia e i suoi amici hanno trovato una nuova e accogliente casa nel parco al centro della cittá. Ma dovranno armarsi di coraggio e determinazione per impedire al sindaco di trasformare il parco in un’attrazione turistica!

PRINCE: SIGN O’ THE TIMES

Regia: Prince; Genere: Musicale; Cast principale: Prince; Data di uscita: 21 novembre.



Breve sinossi: Trent’anni fa Prince, uno degli artisti piú talentuosi e innovativi della storia recente del rock, diresse un film in cui tentó di racchiudere l’essenza del suo genio. Oggi, a distanza di qualche mese dalla sua prematura scomparsa, il guitar hero rivive sul grande schermo, piú esplosivo e coinvolgente che mai!