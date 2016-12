Uscite al cinema: 20-26 giugno 2016

Ben dodici nuove pellicole vi aspettano in sala dal 20 al 26 giugno: il ritorno dei coniugi Warren, esperti del paranormale; l’esordio su grande schermo delle icone cult Jem and the Holograms; un drammatico ritratto di famiglia con protagonista Jesse Eisenberg; la festa della mamma secondo Julia Roberts e le sue amiche; tutti gli equivoci legati al sesso in una divertentissima commedia spagnola, campione di incassi in patria!

CINQUE TEQUILA

Regia: Jack Zagha Kababie; Genere: Commedia; Cast principale: José Carlos Ruiz, Luis Bayardo,Eduardo Manzano, Pedro Weber; Data di uscita: 23 giugno.



Breve sinossi: Emiliano, Augustin e Benito sono tre arzilli ottantenni appassionati di domino che partono in direzione del museo di Guanajuato per esaudire l’ultimo desiderio del loro caro amico Pedro: consegnare un tovagliolo molto importante!

GUEROS

Regia: Roberto Minni-Mèrot; Genere: Commedia; Cast principale: Tenoch Huerta, Sebastián Aguirre,Leonardo Ortizgris; Data di uscita: 23 giugno.



Breve sinossi: Quando Tomas viene a sapere che il suo cantante preferito è in ospedale in fin di vita, decide di raggiungerlo. Lo accompagnerà il fratello Federico, ma quando i due raggiungono la struttura nella quale il cantante è ricoverato scoprono che l’artista, in realtà, è scomparso...

I MIEI GIORNI PIU’ BELLI

Regia: Arnaud Desplechin; Genere: Drammatico; Cast principale: Quentin Dolmaire, Lou Roy-Lecollinet, Mathieu Amalric, Dinara Drukarova, Cecile Garcia-Fogel, Françoise Lebrun, Olivier Rabourdin; Data di uscita: 22 giugno.



Breve sinossi: Paul Dedalus sta per far ritorno in Francia. Ma prima di partire si lascia cullare dai ricordi di una vita vissuta in pieno, tra amori, cocenti delusioni, missioni segrete e il difficile rapporto con la madre.

JEM AND THE HOLOGRAMS

Regia: Jon M. Chu; Genere: Musicale; Cast principale: Aubrey Peeples, Molly Ringwald,Juliette Lewis, Nicholas Braun, Ryan Guzman,Hayley Kiyoko, Stefanie Scott, Aurora Perrineau; Data di uscita: 23 giugno.



Breve sinossi: Una storia da sogno: quattro ragazze vengono catapultate nel mondo delle star patinate nel quale tutte vorrebbero vivere. Insieme formeranno una loro band e raggiungeranno un successo ottenibile solo con la forza dell’amicizia e della determinazione.

KIKI E I SEGRETI DEL SESSO

Regia: Paco Leon; Genere: Commedia; Cast principale: Natalia de Molina, Alex Garcia,Candela Peña, Luis Callejo, Silvia Rey, Paco León, Ana Katz; Data di uscita: 23 giugno.



Breve sinossi: Commedia divertente, acclamata in patria, che racconta cinque storie diverse tra loro, ma accomunate da un unico comun denominatore: il sesso. Risate ed equivoci sono assicurati.

LA CANZONE DEL MARE

Regia: Tomm Moore (III); Genere: Animazione; Data di uscita: 23 giugno.



Breve sinossi: Ben ha una sorellina, Saoirse, l’ultima bambina foca. I due inizieranno un viaggio avventuroso per raggiungere la casa vicino il mare, in un mondo magico e incantato.

LO SCAMBIO

Regia: Salvo Cuccia; Genere: Drammatico; Cast principale: Filippo Luna, Barbara Tabita, Paolo Briguglia, Maziar Firouzi, Vincenzo Pirrotta,Sergio Vespertino, Orio Scaduto; Data di uscita: 26 giugno.



Breve sinossi: Palermo, 1995. Un commissario di polizia cerca di mandare avanti la sua vita in una Palermo plumbea e pregna di pericoli. Figure sfuggevoli strisciano per le vie come spettri, i dolori dell’anima di una giovane donna che rimpiange di non aver potuto avere figli si scontreranno presto con le scelte del commissario. Sullo sfondo, un male apparentemente invincibile, la mafia siciliana che non da scampo e divora ciò che vuole senza alcuno scrupolo...

MOTHER’S DAY

Regia: Garry Marshall; Genere: Commedia; Cast principale: Julia Roberts, Jennifer Aniston, Britt Robertson, Kate Hudson, Jason Sudeikis,Hector Elizondo, Timothy Olyphant, Sarah Chalke, Christine Lakin, Jack Whitehall, Margo Martindale; Data di uscita: 23 giugno.



Breve sinossi: Manca una settimana alla Festa della Mamma e quattro storie di altrettante giovani donne si intrecciano tra loro, così da far emergere le numerose sfaccettature del rapporto che lega una madre ai propri figli.

PASSO FALSO

Regia: Yannick Saillet; Genere: Guerra; Cast principale: Pascal Elbé, Laurent Lucas, Arnaud Henriet, Caroline Bal; Data di uscita: 23 giugno.



Breve sinossi: Denis, sergente francese impegnato in Afganistan, rimane bloccato su una mina antiuomo. Ha a disposizione solo un paio d’ore per risolvere la situazione e portare a casa la pelle, prima che il nemico lo raggiunga per giustiziarlo.

SEGRETI DI FAMIGLIA

Regia: Joachim trier; Genere: Drammatico; Cast principale: Jesse Eisenberg, Isabelle Huppert,Gabriel Byrne, Amy Ryan, Ruby Jerins, David Strathairn, Rachel Brosnahan; Data di uscita: 23 giugno.



Breve sinossi: Isabelle Reed era una fotografa di guerra, venuta a mancare. Una mostra a New York si propone di omaggiarne i successi professionali e per aiutare nell’organizzazione, il figlio Jonah torna nella propria casa d’infanzia, incontrando nuovamente il padre e il fratello. Per i tre sarà l’occasione di ricordare Isabelle e svelare qualche segreto sopito da tempo...

THE CONJURING – IL CASO EINFIELD

Regia: James Wan; Genere: Horror; Cast principale: Vera Farmiga, Patrick Wilson,Frances O’Connor, Maria Doyle Kennedy,Sterling Jerins; Data di uscita: 23 giugno.



Breve sinossi: Nuovo caso per i coniugi Warren, esperti nello studio del paranormale: una bambina è posseduta dallo spirito maligno di un uomo che non sembra voler scendere a patti con niente o nessuno. Ai coniugi Warren il compito di salvare la piccola innocente...

UN MERCOLEDI DI MAGGIO

Regia: Vahid Jalilvand; Genere: Drammatico; Cast principale: Niki Karimi, Amir Aghaei, Shahrokh Forootanian, Vahid Jalilvand; Data di uscita: 23 giugno.



Breve sinossi: A Teheran, un criptico messaggio pubblicitario attira in piazza una folla speranzosa che qualcosa, da questo momento in poi, possa cambiare per il loro paese. Il destino di due donne riserverà loro imprevisti sconvolgimenti...