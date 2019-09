Uscite al cinema, 21-22 agosto 2019

Sette nuovi titoli in uscita tra il 21 e il 22 agosto, tra cui:l’attesissimo ritorno di Pupi Avati dietro la macchina da presa, con un thriller dai toni orrorifici; il remake del classico Disney Il re leone, diretto da Jon Favreau; un dramma-sentimentale diretto da Wim Wneders, con protagonisti James McAvoy e Alicia Vikander; un thriller claustrofobico, diretto da Marco Pollini.

IL RE LEONE

Regia: Jon Favreau; Genere: Animazione, avventura, drammatico, commedia; Cast principale: Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Stefano Fresi, Luca Ward, Massimo Popolizio, Donald Glover, Seth Rogen, Tony Garrani, Beyoncé, Chiwetel Ejiofor, Keegan Michael Key, James Earl Jones, Alfre Woodard, John Kani, Florence Kasumba, John Oliver, Billy Eichner, Eric André (voci); Data di uscita: 21 agosto.



Breve sinossi: Remake dell’omonimo e intramontabile classico animato Disney: il piccolo leoncino Simba é destinato a regnare sulla savana, ma dovrà fare i conti con il perfido zio Scar...

LA RIVINCITA DELLE SFIGATE

Regia: Olivia Wilde; Genere: Commedia; Cast principale: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Noah Galvin, Billie Lourd, Skyler Gisondo, Jessica Williams, Jason Sudeikis, Lisa Kudrow, Will Forte, Molly Gordon, Diana Silvers, Eduardo Franco, Mike O’Brien; Data di uscita: 21 agosto.



Breve sinossi: Alla vigilia del diploma, le studentesse modello Molly e Amy capiscono di aver trascorso gli anni al liceo concentrandosi unicamente sui risultati scolastici. Decidono, così, di recuperare tutto il divertimento perso nell’arco di una sola notte...

CHARLIE SAYS

Regia: ary Harron; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Matt Smith, Hannah Murray, Sosie Bacon, Merritt Wever, Suki Waterhouse, Annabeth Gish, Marianne Rendón, Chace Crawford, Grace Van Dien, Kayli Carter, Bridger Zadina, India Ennenga, Kimmy Shields, Lindsay Farris, Matt Riedy; Data di uscita: 22 agosto.



Breve sinossi: Charles Manson, la sua family, gli omicidi, le speranze e le disillusioni, raccontate attraverso gli occhi di Karlene Faith, una giove incuriosita e decisa a entrare a far parte di quel mondo mostruoso e nichilista...

IL SIGNOR DIAVOLO

Regia: Pupi Avati; Genere: Horror, thriller, drammatico; Cast principale: Gabriele Lo Giudice, Filippo Franchini, Cesare S. Cremonini, Massimo Bonetti, Lino Capolicchio, Chiara Caselli, Gianni Cavina, Alessandro Haber, Andrea Roncato; Data di uscita: 22 agosto.



Breve sinossi: L’ispettore Furio Momenté viene inviato a Venezia, con il compito di indagare su un caso molto particolare: un caso che riguarda giovani dai pensieri oscuri, bimbi deformi e credenze popolari...

L’OSPITE

Regia: Duccio Chiarini; Genere: Drammatico; Cast principale: Daniele Parisi, Silvia D’Amico, Anna Bellato, Thony, Milvia Marigliano, Sergio Pierattini, Guglielmo Favilla; Data di uscita: 22 agosto.



Breve sinossi: Guido e Chiara sono una coppia in crisi, destinati a lasciarsi. Così pare accadere, ma la loro storia non terminerà in modo così rapido...

POP BLACK POSTA

Regia: Marco Pollini; Genere: Thriller; Cast principale: Antonia Truppo, Hassani Shapi, Denny Mendez, Alessandro Bressanello, Pino Ammendola, Stefano Ambrogi, Aaron T. Maccarthy, Lucia Batassa, Annalisa Favetti; Data di uscita: 22 agosto.



Breve sinossi: Alessia é una mite impiegata di provincia. Un giorno, qualcosa la spinge a tenere in ostaggio cinque individui nell’ufficio postale in cui lavora...

SUBMERGENCE

Regia: Wim Wenders; Genere: DRammatico; Cast principale: James McAvoy, Alicia Vikander, Alexander Siddig, Celyn Jones, Reda Kateb, Mohamed Hakeemshady, Jannik Schümann, Harvey Friedman, Jean-Pierre Lorit; Data di uscita: 22 agosto.



Breve sinossi: James é un biomatematico che, poco prima di partire per l’Africa, conosce una ragazza di nome Danielle, di cui se ne innamora follemente. Una volta in Africa, l’uomo viene rapito dai terroristi, ma...