Uscite al cinema, 21-22 settembre 2016

Nuove e interessantissime pellicole vi aspettano al cinema dal 21 e 22 settembre: il remake de I magnifici 7, western cult diretto da John Sturges nel 1960; il sequel di The Blair witch project, horror che ha segnato un’intera generazione; Spira Mirabilis e Frantz, direttamente dalla 73sima edizione del Festival di Venezia; l’incontro surreale tra il Re del rock ’n roll Elvis e il presidente degli Stai Uniti d’America Richard Nixon...e molto altro ancora!

BLAIR WITCH

Regia: Adam Wingard; Genere: Horror; Cast principale: Corbin Reid, Wes Robinson, Valorie Curry, James Allen McCune, Callie Hernandez, Brandon Scott; Data di uscita: 21 settembre.



Breve sinossi: Sono passati diciassette anni dalla scomparsa di Heater Donahue. Oggi, il fratello James decide di recarsi nel folto della foresta di Black Hills per cercare di capire cosa sia successo in realtà all’amata sorella. Ma, a quanto pare, la leggenda della perfida strega di Blair è qualcosa di più tangibile di una storiella da campeggio...

BRIDGET JONE’S BABY

Regia: Sharon Maguire; Genere: Commedia; Cast principale: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent, Celia Imrie, James Callis, Sally Phillips, Enzo Cilenti, Gemma Jones, Mark Arnold, Ed Sheeran; Data di uscita: 22 settembre.



Breve sinossi: Bridget Jones sembra aver trovato una stabilità professionale e può godersi la vita senza apparenti preoccupazioni. Ma quando incontra l’affascinante Jack, tutta la serenità viene spazzata via: dopo qualche tempo Bridget scopre di essere in dolce attesa...ma non sembra affatto sicura dell’identità del padre del futuro bebè.

ELVIS & NIXON

Regia: Liza Johnson; Genere: Commedia, drammatico; Cast principale: Michael Shannon, Kevin Spacey,Alex Pettyfer, Johnny Knoxville, Colin Hanks,Evan Peters, Sky Ferreira, Tracy Letts, Tate DonovanDidier Flamand; Data di uscita: 22 settembre.



Breve sinossi: Il Re del rock ‘n roll Elvis Presley chiede di poter incontrare il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon per proporgli un accordo senza precedenti: il suo desiderio è di entrare a far parte della CIA come agente segreto in incognito!

FRANTZ

Regia: François Ozon; Genere: Drammatico; Cast principale: Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, Marie Gruber, Cyrielle Claire, Anton von Lucke; Data di uscita: 22 settembre.



Breve sinossi: Anna si reca tutti i giorni presso la tomba dell’amato Frantz, caduto in battaglia, durante la Prima Guerra Mondiale. Un giorno nota che uno sconosciuto l’ha preceduta. Chi è costui? E quali sentimenti lo legano al defunto Frantz?

I MAGNIFICI 7

Regia: Antoine Fuqua; Genere: Western; Cast principale: Denzel Washington, Chris Pratt,Ethan Hawke, Haley Bennett, Peter Sarsgaard, Vincent D’Onofrio, Matt Bomer,Lee Byung-hun, Cam Gigandet, Vinnie Jones,Sean Bridgers, Luke Grimes, William Lee Scott; Data di uscita: 22 settembre.



Breve sinossi: La cittadina di Rose Creek è stretta nella morsa del potere del losco Bartholomew Bogue. Gli abitanti, impauriti e sprovvisti di qualcuno che possa proteggerli, chiedono aiuto a un cacciatore di taglie. L’uomo metterà su una banda composta da assassini, cacciatori e individui dal passato alquanto discutibile. Sono i magnifici sette contro Bartholomew Bogue!

LA TEORIA SVEDESE DELL’AMORE

Regia: Erik Gandini; Genere: Documentario; Data di uscita: 22 settembre.



Breve sinossi: E’ possibile parlare di indipendenza individuale in merito alla vita di coppia o famigliare? Il documentario di Erik Gandini parte dalla Svezia, passando per l’Europa, fino in Etiopia, alla scoperta della chimica e dalla natura delle relazioni tra le persone, la forza dei legami che intercorrono tra loro e la possibilità di considerarsi indipendenti anche se c’è di mezzo l’amore.

LA VITA POSSIBILE

Regia: Ivano De Matteo; Genere: Drammatico; Cast principale: Margherita Buy, Valeria Golino,Andrea Pittorino, Caterina Shulha, Bruno Todeschini; Data di uscita: 22 settembre.



Breve sinossi: Anna e il figlio Valerio fuggono verso Torino, lasciandosi alle spalle il rapporto violento con l’uomo con cui hanno vissuto fino ad allora. Accolti da Carla, amica di lunga data di Anna, i due cominceranno a costruire una nuova vita, in un ambiente sconosciuto, ma ricco di opportunità.

PRIMA DI LUNEDI

Regia: Massimo Cappelli; Genere: Commedia; Cast principale: Vincenzo Salemme, Fabio Troiano,Martina Stella, Andrea Di Maria, Sandra Milo,Sergio Muniz, Antonio Guerriero; Data di uscita: 22 settembre.



Breve sinossi: Marco e Andrea stanno accompagnando in macchina Penelope, sorella di Andrea, all’altare. Per colpa di una distrazione, i tre amici tamponano una Cinquecento: l’auto (una delle tante!) è di Carlito, appariscente e narcisita propietario di una catena di supermercati. I tre sono in debito con l’uomo...

SPIRA MIRABILIS

Regia: Martina Parenti, Massimo D’Anolfi; Genere: Documentario; Data di uscita: 22 settembre.



Breve sinossi: Un documentario che attraverso lo studio per immagini, suoni e colori, ci accompagna alla scoperta degli studi di uno scenziato giapponese, sui picchi del Duomo di Milano, alla scoperta degli originali strumenti musicali-sculture in ferro realizzati da due artigiani, a osservare la sacralità di una donna e un santone in difesa della piccola comunità a cui fanno capo, nello studio dell’Immortale di Borges...