Uscite al cinema, 21-24 maggio 2018

Ben tredici nuovi titoli in uscita tra il 21 e il 24 maggio, tra i quali: il secondo spin-off della saga di Star Wars, stavolta incentrato sul passato di Han Solo; il ritorno di Abdellatif Kechiche, il regista dell’acclamato La vita di Adele; l’esordio alla regia per Simone Spada, che dirige Claudio Amendola, Luca Argentero e Giuseppe Battiston; il ritorno su grande schermo di Ultimo tango a Parigi, il capolavoro di Bernardo Bertolucci con Marlon Brando e Maria Schneider.

HOTEL GAGARIN

Regia: Simone Spada; Genere: Commedia; Cast principale: Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Silvia D’amico, Philippe Leroy, Caterina Shulha, Tommaso Ragno, Simone Colombari, Marco Todisco, Hovhannes Azoyan, Paolo De Vita, Marjan Avetisyan Data di uscita: 24 maggio.



Breve sinossi: Cinque italiani vengono convinti da un misconosciuto produttore a girare un film in Amenia. Una volta raggiunto il luogo d’incontro, l’Hotel Gagarin, la situazione precipita inesorabilmente: il produttore sparisce e...

KEDI. LA CITTÀ DEI GATTI

Regia: Ceyda Torun; Genere: Documentario; Data di uscita: 22 maggio.



Breve sinossi: Instanbul non é solo una delle città più importanti al mondo per la capacità di ergersi ad affollato snodo culturale e commerciale. La grande metropoli turca é anche la casa di migliaia e migliaia di gatti randagi, autentico manifesto vivente di antiche tradizioni culturali.

LA SETTIMA ONDA

Regia: Massimo Bonetti; Genere: Drammatico; Cast principale: Francesco Montanari, Valeria Solarino, Alessandro Haber, Antonino Iuorio, Imma Piro, Tony Sperandeo, Donatella Pompadour; Data di uscita: 24 maggio.



Breve sinossi: Tanino é un esperto e romantico pescatore, un sognatore. Tanino é anche costretto a confrontarsi con spiacevoli situazioni famigliari e i soliti problemi di una quotidianità opprimente. Finché un giorno incontra qualcuno che gli cambierà la vita per sempre.

LA TERRA DI DIO

Regia: Francis Lee; Genere: Drammatico; Cast principale: Josh O’Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones, Ian Hart, Liam Thomas, Melanie Kilburn, Moey Hassan; Data di uscita: 24 maggio.



Breve sinossi: Johnny é un giovane che lavora duramente giorno dopo giorno nella fattoria di famiglia. Il tempo libero lo trascorre al pub e la vita sentimentale non é certo idilliaca. Finché un giorno conosce un giovane romeno appena trasferitosi...

MEKTOUB MY LOVE: CANTO 1

Regia: Abdellatif Kechiche; Genere: Avventura; Cast principale: Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche, Lou Luttiau, Alexia Chardard, Hafsia Herzi, Delinda Kechiche, Kamel Saadi, Meleinda Elasfour, Estefania Argelish; Data di uscita: 24 maggio.



Breve sinossi: Amin é un giovane scenggiatore appena trasferitosi a Parigi. Durante le vacanze estive decide di far ritorno nel suo paesino natale: lì, assieme all’amica Ophelie e al cugino Tony cercherà finalmente di trovare sé stesso...

MONTPARNASSE FEMMINILE SINGOLARE

Regia: Léonore Sarraille; Genere: Commedia; Cast principale: Lætitia Dosch, Grégoire Monsaingeon, Souleymane Seye Ndiaye, Léonie Simaga, Nathalie Richard, Jean Christophe Folly, Arnaud de Cazes, Erika Sainte, Lila-Rose Gilberti, Marie Remond; Data di uscita: 24 maggio.



Breve sinossi: Paula, appena tornata da un soggiorno in Messico, si ritrova abbandonata dal suo ragazzo, senza un soldo e senza casa, a vagare per le vie di Parigi, con l’unica compagnia del proprio gatto.

NOBILI BUGIE

Regia: Antonio Pisu; Genere: Commedia; Cast principale: Claudia Cardinale, Raffaele Pisu, Giancarlo Giannini, Ivano Marescotti, Federico Tolardo, Nini Salerno, Tiziana Foschi, Paolo Rossi; Data di uscita: 24 maggio.



Breve sinossi: Bologna, 1944: una coppia di nobili si rintana nella lussuosa reggia di famiglia sui colli bolognesi, intenzionata a vivere fuori dal mondo fino alla fine della guerra. Finché, un giorno, non si presentano alla porta alcuni ebrei in fuga, disposti a pagare in lingotti d’oro ogni giorno di ospitalità offertogli...

RUDY VALENTINO

Regia: Nico Cirasola; Genere: Commedia; Cast principale: Pietro Masotti, Tatiana Luter, Claudia Cardinale, Nicola Nocella, Alessandro Haber, Rosaria Russo, Celeste Casciaro, Luca Cirasola, Mauro Leuce, Lucio Montanaro, Giorgio Consolini, Dino Paradiso; Data di uscita: 24 maggio.



Breve sinossi: Rodolfo Valentino, ambizioso e affascinante giovanotto di perugino, viaggia alla scoperta dell’America, diventando presto una delle più fulgide star di Hollywood.

SERGIO E SERGEI – IL PROFESSORE E IL COSMONAUTA

Regia: Ernesto Daranas; Genere: Commedia; Cast principale: Tomás Cao, Héctor Noas, Ron Perlman, A.J. Buckley, Mario Guerra, Yuliet Cruz, Armando Miguel Gómez, Ana Gloria Buduén; Data di uscita: 24 maggio.



Breve sinossi: Al termine della guerra fredda si incrociano le vite di Sergio, professore di filosofia marxista con la passione per le radio amatoriali e Sergei, ultimo cosmonauta russo, bloccato sulla struttura spaziale MIR.

SOLO: A STAR WARS STORY

Regia: Ron Howard; Genere: Fantasy, avventura, azione; Cast principale: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Joonas Suotamo, Phoebe Waller-Bridge, Richard Dixon, Ian Kenny, Paul Bettany, Deepak Anand, Jon Favreau, Linda Hunt, John Tui, Warwick Davis, Hal Fowler; Data di uscita: 23 maggio.



Breve sinossi: Alle origini di un mito: ecco la storia del giovane Han Solo, scaltro e inafferrabile contrabbandiere che, con l’aiuto del fedele compagno Chewbecca e il maestro Beckett, proverà a farsi un nome sul pianeta Tatooine. Ma una strada molto più grande e gloriosa lo attende...

STATO DI EBBREZZA

Regia: Luca Biglione; Genere: Biografico, commedia; Cast principale: Francesca Inaudi, Melania Dalla Costa, Antonia Truppo, Andrea Roncato, Marco Cocci, Elisabetta Pellini, Nicola Nocella, Fabio Troiano, Emanuela Grimalda, Mietta, Andrea De Rosa, Stefano Fregni, Maria Rossi; Data di uscita: 24 maggio.



Breve sinossi: La storia di Maria Rossi, dotata cabarettista emiliana che, dopo aver raggiunto il palcoscenico di Zelig, per colpa del suo alcolismo ha visto la propria vita quasi annegare sul fondo di troppe bottiglie...

ULTIMO TANGO A PARIGI

Regia: Bernardo Bertolucci; Genere: Drammatico, erotico; Cast principale: Marlon Brando, Maria Schneider, Maria Michi, Giovanna Galletti, Gitt Magrini, Catherine Allegret, Luce Marquand, Catherine Breillat, Jean-Pierre Léaud, Massimo Girotti, Marie Helene Breillat, Rachel Kesterber, Veronica Lazar, Stephane Koziak, Dan Diament, Darling Legitimus, Gerard Lepennec, Mauro Marchetti, Peter Schommer, Armand Abplanalp, Ramón Mendizábal, Catherine Sola, Mimi Pinson, Armand Ablanalp; Data di uscita: 21-22-23 maggio.



Breve sinossi: Il capolavoro di Bernardo Bertolucci torna sul grande schermo in versione restaurata per soli tre giorni. Un appuntamento imperdibile!

WONDERFUL LOSERS: A DIFFERENT WORLD

Regia: Arunas Matelis; Genere: Documentario; Data di uscita: 7 maggio.



Breve sinossi: Il racconto dei perdenti, dei “secondi”, dei ciclisti sconosciuti al grande pubblico che, tuttavia, grazie al loro fondamentale contributo in pista, rendono possibile la vittoria dei campioni.