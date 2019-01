Uscite al cinema, 21-27 genaaio 2019

Sono dodici le nuove uscite al cinema, in programma tra il 21 e il 27 gennaio, tra cui: il nuovo dramma storico di Yorgos Lanthimos, con protagoniste Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz; il secondo capitolo del franchise dedicato ad Adonis Creed, con Sylvester Stallone e Michael B. Jordan; il nuovo dramma-sentimentale diretto da Barry Jenkins; un lungometraggio d’animazione a tinte rosa e humour, diretto da Shinichiro Ushijima.

BTS WORLD TOUR: LOVE YOURSELF IN SEUL

Genere: Documentario, musicale; Cast principale: BTS, J-Hope, Jeong-guk Jeon, Nam-joon Kim, Seok-jin Kim, Tae-Hyung Kim, Ji-min Park, Suga; Data di uscita: 26 gennaio.



Breve sinossi: Il docu-film-concerto del tour delle icone internazionale BTS, girato allo stadio “Olimpico” di Seul, durante il quale si esibì anche la pop-star –Pop...

CHI SCRIVERÀ LA NOSTRA STORIA?

Regia: Roberta Grossman; Genere: Documentario; Cast principale: Adrien Brody, Joan Allen; Data di uscita: 27 gennaio.



Breve sinossi: 1940, Varsavia: i nazisti segregano ben 450 mila ebrei nel ghetto della capitale polacca. Una corporazione civile composta da scrittori e intellettuali decidono di ribellarsi, sfruttando la forza della scrittura...

COMPROMESSI SPOSI

Regia: Francesco Micciché; Genere: Commedia; Cast principale: Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Lorenzo Zurzolo, Grace Ambrose, Dino Abbrescia, Valeria Bilello, Elda Alvigini, Rosita Celentano, Susy Laude, Carolina Rey; Data di uscita: 24 gennaio.



Breve sinossi: Ilenia, giovane e ambiziosa fashion blogger, e Riccardo, novello cantautore, siembrano due persone molto diverse, ma si innamorano presto e decidono di sposarsi. Purtroppo per loro, dovranno confrontarsi con i rispettivi e inconciliabili suoceri.

CREDD II

Regia: Stevn Caple Jr.; Genere: Drammatico, fantasy; Cast principale: Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Dolph Lundgren, Wood Harris, Phylicia Rashad, Florian Munteanu, Russell Hornsby; Data di uscita: 24 gennaio.



Breve sinossi: Adonis Creed sembra aver superato i suoi limiti e si dedica alla famiglia e agli assidui allenamenti, cercando di bilanciare i due aspetti più importanti della sua vita. Ma la prossima, attesissima sfida sul ring si avvicina, e Adonis inizia a nutrire un certo timore...

I BAMBINI DI RUE SAINT-MAUR 209

Regia: Ruth Zylberman; Genere: Documentario; Data di uscita: 24 gennaio.



Breve sinossi: Un’indagine storica, un grande mistero da risolvere: che fine hanno fatto gli abitanti ebrei del palazzo parigino di Rue Saint-Maur?

IL MIO CAPOLAVORO

Regia: Gaston Duprat; Genere: Commedia; Cast principale: Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo, Andrea Frigerio, María Soldi; Data di uscita: 24 gennaio.



Breve sinossi: Arturo é un gallerista d’arte sempre alla ricerca dell’ispirazione giusta, Renzo é un pittore in piena crisi d’identità. I due sono legati da una salda amicizia ma, spesso, non vanno affatto d’accordo. Allora...

LA FAVORITA

Regia: Yorgos Lanthimos; Genere: Drammatico, storico; Cast principale: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn, Mark Gatiss, Jenny Rainsford, James Smith, Basil Eidenbenz; Data di uscita: 24 gennaio.



Breve sinossi: Inghilterra, XVIII secolo: la regina Anna é una reale incontrollabile e imprevedibile, nonchè in precarie condizioni fisiche. La sua migliore amicaady Sarah Churchill la aiuta nei compiti da sovrana, ma quando a corte si presenta una giovane donna di nome Abigail, tutto finisce col degenerare...

L’UOMO DAL CUORE DI FERRO

Regia: Cédric Jimenez; Genere: Thriller, storico, drammatico; Cast principale: Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O’Connell, Jack Reynor, Thomas M. Wright, Mia Wasikowska, Stephen Graham, Enzo Cilenti, Geoff Bell; Data di uscita: 24 gennaio.



Breve sinossi: La storia dell’ascesa e della caduta di Reinhard Heydrich, uno dei più ambiziosi e spietati gerarchi nazisti...

MATHERA

Regia: Francesco Invernizzi; Genere: Documentario; Data di uscita: 21 gennaio.



Breve sinossi: Il documentario alla scoperta della rinascita di Matera, da centro della vergogna italiana, a capitale della cultura nel 2019.

RICOMINCIO DA ME

Regia: Peter Segal; Genere: Commedia; Cast principale: Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Charlyne Yi, Freddie Stroma, Larry Miller, Treat Williams, Dave Foley, Annaleigh Ashford, Dan Bucatinsky, Natasha Romanova, Elizabeth Masucci, Kelly P. Williams; Data di uscita: 24 gennaio.



Breve sinossi: Maya é una donna insoddisfatta della sua vita professionale, ancora desiderosa di mettersi in gioco. Per darle una mano, i suoi amici le aprono un nuovo profilo sui social media...

SE LA STRADA POTESSE PARLARE

Regia: Barry Jenkins; Genere: Drammatico; Cast principale: KiKi Layne, Stephan James, Pedro Pascal, Ed Skrein, Dave Franco, Diego Luna, Regina King, Finn Wittrock, Ethan Barret, Michael Beach, Emily Rios, Aunjanue Ellis, Brian Tyree Henry, Colman Domingo, Teyonah Parris; Data di uscita: 24 gennaio.



Breve sinossi: New York, Harlem, anni Settanta: Tish e Fonny sono fidanzati fin da quando erano ragazzini e ora sognano una vita insieme. Ma quando il ragazzo viene ingiustamente incarcerato e Tish scopre di essere incinta, i due saranno costretti ad armarsi di coraggio e determinazione...

VOGLIO MANGIARE IL TUO PANCREAS

Regia: Shinichiro Ushijima; Genere: Animazione, drammatico; Data di uscita: 21 gennaio.



Breve sinossi: Un giovane liceale ritrova per puro caso il diario segreto di una sua compagna di classe. Una volta letto, il ragazzo scoprirà un segreto insospettabile...