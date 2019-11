Uscite al cinema, 21-31 ottobre 2019

Sono 19 le nuove uscite in programma tra il 21 e il 31 ottobre, tra cui: il documentario diretto da Ron Howard sul grande Luciano Pavarotti; il sequel di Shining, diretto da Mike Flanagan, con protagonista Ewan McGregor; il sesto capitolo della saga Terminator, diretto da Tim Miller; una "raccolta" di storie orrorifiche, diretta da André Øvredal e prodotta da Giullermo Del Toro; l’adattamento dell’omonimo romanzo scritto e qui diretto da Donato Carrisi, con protagonisti Toni Servillo e Dustin Hoffman; il nuovo film della saga del manga One Piece!

ERMITAGE: IL POTERE DELL’ARTE

Regia: Michele Mally; Genere: Documentario; Cast principale: Tony Servillo; Data di uscita: 21-22-23 ottobre.



Breve sinossi: Un viaggio attraverso la storia della Russia, raccontato dalle meraviglie custodite all’interno del favoloso palazzo-museo dell’Ermitage...

L’UOMO SENZA GRAVITÀ

Regia: Marco Bonfanti; Genere: Commedia; Cast principale: Elio Germano, Michela Cescon, Elena Cotta, Silvia D’Amico, Vincent Scarito, Cristina Donadio, Andrea Pennacchi, Pietro Pescara, Jennifer Brokshi, Francesco Procopio, Salvio Simeoli; Data di uscita: 21 ottobre.



Breve sinossi: Oscar non é un ragazzo come tutti gli altri: fin dalla nascita é “affetto” da una stranissima patologia, che gli permette di annullare la forza gravità, riuscendo a levitare come se volasse...

DOWNTOWN ABBEY

Regia: Michael Engler; Genere: Drammatico; Cast principale: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton, Maggie Smith, Imelda Staunton; Data di uscita: 24 ottobre.



Breve sinossi: L’atteso film-sequel della popolarissima serie tv britannica, ambientata nello Yorkshire del XX secolo...

FINCHÈ MORTE NON CI SEPARI

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett; Genere: Horror, commedia; Cast principale: Samara Weaving, Andie MacDowell, Mark O’Brien, Adam Brody, Henry Czerny, Nicky Guadagni, Melanie Scrofano, Kristian Bruun, Elyse Levesque, John Ralston; Data di uscita: 24 ottobre.



Breve sinossi: La splendida Grace sta per sposarsi con il rampollo di una ricca famiglia di imprenditori a capo di un impero fondato sui giocattoli. Ma la notte prima del matrimonio, la ragazza sarà la protagonista designata di un gioco nient’affatto divertente...

MISERERE

Regia: Babis Makridis; Genere: Drammatico; Cast principale: Yannis Drakopoulos, Evi Saoulidou, Pavlos Makridis, Costas Xikominos, Makis Papadimitriou, Kostas Kotoulas, Nota Tserniafski, Georgina Chryskioti; Data di uscita: 24 ottobre.



Breve sinossi: Un avvocato di successo non può chiedere altro alla sua vita praticamente perfetta. Fin quando questa viene stravolta dall’incidente d’auto di cui cade vittima sua moglie...

ONE PIECE: STAMPEDE

Regia: Takashi Otsuka; Genere: Animazione, avventura, azione; Data di uscita: 24 ottobre.



Breve sinossi: Rufy e la sua ciurma sono pronti a partecipare alla prima fiera mondiale dei pirati, organizzata da pirati per i pirati. Ma non é tutto oro quel che luccica...

SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK

Regia: André Øvredal; Genere: Horror; Cast principale: Zoe Margaret Colletti, Austin Abrams, Gabriel Rush, Michael Garza, Austin Zajur, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint, Natalie Ganzhorn; Data di uscita: 24 ottobre.



Breve sinossi: Nella placida cittadina di Mill Valley, quattro ragazzi visitano un vecchio maniero e trovano un libro antico. Trattandolo come un gioco, risveglieranno delle forze oscure che daranno loro la caccia...

SOLE

Regia: Carlo Sironi; Genere: Drammatico; Cast principale: Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio, Bruno Buzzi, Barbara Ronchi, Vitaliano Trevisan; Data di uscita: 24 ottobre.



Breve sinossi: Ermanno é un giovane ladruncolo che cerca di “sbarcare il lunario” come può. Un giorno conosce Lena, giunta in Italia per dare un futuro migliore al suo bambino...

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE

Regia: Gabriele Salvatores; Genere: Drammatico; Cast principale: Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno, Daniel Vivian, Maruša Majer, Tania Garribba; Data di uscita: 24 ottobre.



Breve sinossi: Vincent é un ragazzo autistico, che ha vissuto una difficile adolescenza. Aiutato da sua madre e il compagno di lei, un giorno conosce Will, il suo geniotre biologico, che rivoluzionerà la sua vita da capo a piedi...

VICINO ALL’ORIZZONTE

Regia: Tim Trachte; Genere: Drammatico; Cast principale: Luna Wedler, Jannik Schümann, Luise Befort, Henry Horn, Jamie Bick, Judith Paus, Axel Röhrle, Lena Vogt, Emil Schwarz; Data di uscita: 24 ottobre.



Breve sinossi: Jessica, adolescente dolce e brillante, conosce Danny, affascinante e gioviale. Tra i due si accende una scintilla pronta a divampare in un rogo, ma il ragazzo nasconde un passato costellato di ombre, di cui Jessica non sospetta...

VIVERE, CHE RISCHIO

Regia: Michele Mellara, Alessandro Rossi; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 24 ottobre.



Breve sinossi: Alla scoperta di Cesare Maltoni, scienziato e mente lungimirante, pioniere dello studio della cancerogenesi industriale e ambientale...

PAVAROTTI

Regia: Ron Howard; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 28-29-30 ottobre.



Breve sinossi: Un racconto alla scoperta della star, del genio e dell’uomo Luciano Pavarotti, dalla sua incredibile umanità, all’estro artistico che lo hanno reso una leggenda...

L’UOMO DEL LABIRINTO

Regia: Donato Carrisi; Genere: Thriller, drammatico; Cast principale: Toni Servillo, Dustin Hoffman, Valentina Bellè, Luis Gnecco, Vinicio Marchioni, Stefano Rossi Giordani, Riccardo Cicogna, Caterina Shulha; Data di uscita: 30 ottobre.

<

Breve sinossi: Il detective Bruno Genko é a lavoro sulla scomparsa di un’adolescente. Quindici anni dopo l’accaduto, la giovane si risveglia su un letto d’ospedale. Le indagini proseguono, scivolando sempre più in un dadolo di misteri e menzogne...

DOCTOR SLEEP

Regia: Mike Flanagan; Genere: Horror, drammatico; Cast principale: Rebecca Ferguson, Ewan McGregor, Kyliegh Curran, Zahn McClarnon, Bruce Greenwood, Carel Struycken, Emily Alyn Lind, Jocelin Donahue, Nicholas Pryor, Carl Lumbly; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: Danny Torrence, ormai adulto, sembra aver trovato pace, per lasciarsi alle spalle gli incubi che hanno segnato la sua infanzia. Ma quella quiete é solo momentanea...

IL GIORNO PiÙ BELLO DEL MONDO

Regia: Alessandro Siani; Genere: Commedia; Cast principale: Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva, Stefano Pesce, Leigh Gill, Jun Ichikawa, Nicola Rignanese, Benedetto Casillo, Enzo Paci, Enrico Ianniello, Gianni Ferreri; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: Arturo é un piccolo impresario teatrale destinato al fallimento. Ma un’inattesa eredità sconvolgerà il suo futuro per sempre...

IL SEGRETO DELLA MINIERA

Regia: Hanna Antonina Wojcik-Slak; Genere: Drammatico; Cast principale: Leon Lucev, Marina Redzepovic, Zala Djuric Ribic, Boris Cavazza, Tin Marn, Nikolaj Burger, Jure Henigman; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: A un minatore sloveno viene commisionato l’incarico di scavare nelle profondità di una cava, riportando alla luce un vecchio tunnel. Ma quello che scoprirà sarà molto più grande di quanto si aspettasse...

LA FAMIGLIA ADDAMS

Regia: Greg Tiernan, Conrad Vernon; Genere: Animazione, fantasy, commedia; Cast principale: Virginia Raffaele, Pino Insegno, Eleonora Gaggero, Raoul Bova, Luciano Spinelli, Loredana Bertè, Chloë Grace Moretz, Charlize Theron, Oscar Isaac, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Bette Midler, Allison Janney, Elsie Fisher, Aimee Garcia (voci); Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: Torna la famiglia più spaventosamente divertente del grande e piccolo schermo, in una nuova e coinvolgente sequela di avventure...

[L’ETÀ GIOVANE- Regia: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne; Genere: Drammatico; Cast principale: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou, Victoria Bluck, Claire Bodson, Othmane Moumen; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: Ahmed é un giovane musulmano pieno di dubbi e alla ricerca del vero se stesso. Fin quando il suo Imam lo convince a radicalizzarsi, per uccidere la sua insegnante, considerata un’apostata...

TERMINATOR: DESTINO OSCURO

Regia: Tim Miller; Genere: Fantascienza, azione; Cast principale: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Diego Boneta, Gabriel Luna, Steven Cree, Natalia Reyes, Edward Furlong, Tom Hopper; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: Ventisette anni dopo gli eventi narratiti in “Terminator 2”, Sarah Connor deve proteggere nuovamente il futuro dell’umanità, combattendo una nuova macchina mortale, inviata dal futuro dal supercomputer Skynet, molto più forte di quelle affrontate in precedenza...