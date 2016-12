Uscite al cinema, 22-25 agosto 2016

Interessantissime novità in sala, in uscita dal 22 al 25 agosto: il Pablo Escobar interpretato da un monumentale Benicio Del Toro; la saga famigliare-criminale raccontata da Pablo Trapero; il nuovo capitolo del franchise de L’era glaciale; un commovente docu-film con protagonisti un figlio regista e la madre ex-attrice; l’incubo senza fine di Blake Lively alle prese con uno squalo assassino!

ESCOBAR

Regia: Andrea Di Stefano; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Benicio Del Toro, Josh Hutcherson,Brady Corbet, Claudia Traisac, Carlos Bardem, Ana Girardot; Data di uscita: 25 agosto.



Breve sinossi: Nick raggiunge il fratello in Colombia. Ammaliato dalle spiagge e dal clima tiepido, il giovane finisce col trovare l’amore conoscendo Maria, una dolce ragazza del posto. Ma quando Maria presenta Nick a suo zio Pablo Escobar, il paradiso immaginato da Nick si tramuterà presto in un inferno in terra.

IL CLAN

Regia: Pablo Trapero; Genere: Drammatico; Cast principale: Guillermo Francella, Peter Lanzani; Data di uscita: 25 agosto.



Breve sinossi: La storia nell’Argentina degli anni Ottanta, di una famiglia e del suo patriarca, Arquimedes, prodighi in rapimenti e affari sporchi: una storia nera di violenza e insospettabili verità, che mettono a nudo il regime politico di un Paese stritolato nella morsa del malaffare.

IL DIRITTO DI UCCIDERE

Regia: Gavin Hood; Genere: Thriller, guerra; Cast principale: Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman; Data di uscita: 25 agosto.



Breve sinossi: Khaterine Powell comanda un assalto antiterroristico a Nairobi, tramite un drone pilotato a distanza. Ma quando tutto sembra pronto per concludere l’operazione, la donna apprende della presenza di una bambina innocente all’interno del sito prefissato come bersaglio. Quale deve essere la decisione giusta da prendere?

L’ERA GLACIALE – IN ROTTA DI COLLISIONE

Regia: Mike Thurmeier, Galen T. Chu; Genere: Animazione; Cast principale: Claudio Bisio, Pino Insegno, Lee Ryan, Massimo Giuliani, Filippo Timi, Isabelle Adriani, Roberta Lanfranchi, Hong-hu Ada ,Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary,Queen Latifah, Chris Wedge, Keke Palmer,Seann William Scott, Josh Peck, Jennifer Lopez, Simon Pegg, Jesse Tyler Ferguson,Adam DeVine; Data di uscita: 22 agosto.



Breve sinossi: Anche dallo spazio, lo scoiattolo Scrat, alla perenne ricerca della sua amata ghianda, combinerà un pasticcio, mettendo a repentaglio l’esistenza degli abitanti in piena era glaciale. Tornano Sid, Manny e Diego, in un nuovo capitolo all’insegna dell’avventura e del divertimento.

MA LOUTE

Regia: Bruno Dumont; Genere: Commedia; Cast principale: Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrice Luchini, Jean-Luc Vincent,Angélique Vergara; Data di uscita: 25 agosto.



Breve sinossi: Sulle Cote d’Opale francesi, un ispettore e il suo assistente indagano su un caso di sparizioni misteriose. Per risolvere il mistero dovranno fronteggiare l’ambizione di giovani aristocratici e sciogliere intrighi d’amore, in un rocambolesco teatrino tra verità celate e falsità.

MIA MADRE FA L’ATTRICE

Regia: Mario Balsamo; Genere: Biografico, docu-film, commedia; Cast principale: Silvana Stefanini; Data di uscita: 25 agosto.



Breve sinossi: Madre e figlio. Lei è stata un’attrice apprezzata, lui è un regista navigato. Insieme sviscereranno con autorironia il rapporto che li lega, scoperchiando il vaso di Pandora delle rispettive professioni, cercando cosa li lega, li accomuna e recuperando frammenti di un passato perduto senza alcun apparente motivo...

PARADISE BEACH – DENTRO L’INCUBO

Regia: Jaume Collet-Serra; Genere: Thriller; Cast principale: Blake Lively, Óscar Jaenada; Data di uscita: 25 agosto.



Breve sinossi: Nancy, amante del surf, raggiunge una spiaggia isolata, dalla bellezza mozzafiato. Ma presto, un enorme squalo trasformerà una tranquilla escursione in un incubo senza fine!.

TORNO DA MIA MADRE

Regia: Eric Lavaine; Genere: Commedia; Cast principale: Alexandra Lamy, Josiane Balasko,Mathilde Seigner; Data di uscita: 25 agosto.



Breve sinossi: Stephanie è una donna matura che, improvvisamente, si ritrova senza compagno e senza lavoro. Decide così di tornare a vivere con sua madre. Ma quando antichi rancori tornano a galla...