Uscite al cinema, 22-25 maggio 2017

Dieci nuovi titoli in uscita tra il 22 e il 25 maggio, tra cui: il nuovo capitolo della saga dei pirati dei caraibi, con Jack Sparrow alle prese con la flotta spettrale del comandante di marina Armando Salazar; un incubo a quarantasette metri di profondità sotto il livello del mare, tra squali feroci; le vicende dello squinternato Ryota e della sua famiglia, nel cuore di una tempesta; l’incontro tra due giovani, alla ricerca dell’amore, raccontato da Ivan Silvestrini; il nuovo film di Walter Veltroni.

2NIGHT

Regia: Ivan Silvestrini; Genere: Drammatico; Cast principale: Matilde Gioli, Matteo Martari, Giulio Beranek; Data di uscita: 25 maggio.

_ Breve sinossi: Due ragazzi si conoscono un pò per caso fuori da un locale. E’ venerdì sera, i patemi di una settimana quasi conclusa vengono lasciati alle spalle e non si pensa a ciò che il futuro ha in serbo. Un incontro così semplice rappresenterà uno snodo cruciale nelle vite dei due giovani.

47 METRI

Regia: Johannes Roberts; Genere: Thriller; Cast principale: Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine, Santiago Segura, Yani Gellman, Chris J. Johnson; Data di uscita: 25 maggio.

_ Breve sinossi: Lisa, ragazza semplice e priva di ambizioni, viene lasciata dal ragazzo che ama. Decisa a voltare pagina e a dare una svolta alla propria vita, parte per il Messico con la spericolata sorella per vivere un’esperienza adrenalinica: immergersi all’interno di una gabbia in una zona marittima popolata da squali. Ma presto l’escursione si trasformerà in un vero incubo!

ALAMAR

Regia: Pedro González-Rubio; Genere: Documentario, drammatico; Cast principale: Jorge Machado, Roberta Palombini, Natan Machado Palombini, Néstor Marín; Data di uscita: 25 maggio.

_ Breve sinossi: Matraca è un anziano pescatore che vive nei pressi della baia corallina, in Messico. Quando suo figlio e i due nipotini lo raggiungono, l’uomo riuscirà a insegnare ai due piccoli molto più di quanto i due possono apprendere tra i banchi di scuola.

CLOUD

Regia: Stephen Langford; Genere: Commedia; Cast principale: Nic Birdsall, Gabriela Castillo, Taisha Monique Clark, Trish Cook, Chasten Davis, Charlotte Dean; Data di uscita: 25 maggio.

_ Breve sinossi: Ray viene considerato dalla sua famiglia un tipo irresponabile. Per far si che acquisisca maggior senso di responsabilità, viene lasciato da solo con il compito di accudire il cane Cloud. Ma Cloud scappa e raggiunge l’abitazione del vicino. Così un incidente del tutto imprevisto, complicherà di molto la situazione...e renderà il cagnone invisibile!

CUORI PURI

Regia: Roberto De Paolis; Genere: Drammatico; Cast principale: Selene Caramazza, Simone Liberati, Barbora Bobulova, Stefano Fresi, Edoardo Pesce, Antonella Attili, Federico Pacifici; Data di uscita: 24 maggio.

_ Breve sinossi: Agnese, appena diciottenne, figlia devota e diligente, conosce Stefano, venticinquenne, ragazzo dal passato difficile e dal carattere turbolento. Dal loro incontro nascerà un sentimento puro, passionale ma, forse, difficile da coltivare...

INDIZI DI FELICITA’

Regia: Walter Veltroni; Genere: Documentario; Data di uscita: 22 maggio.

_ Breve sinossi: E’ ancora possibile, in un periodo così caotico e ipercinetico, trovare la felicità nei dettagli e nei piccoli momenti? Un viaggio tra la gente, alla scoperta di quanto possa bastare un poco di impegno per scrollarsi di dosso la pesantezza di una vita spesso difficile.

NOI ERAVAMO

Regia: Leonardo Tiberi; Genere: Guerra, storico; Cast principale: Alessandro Tersigni, Yari Gugliucci, Davide Giordano, Beatrice Arnera, Eliana Miglio, Emanuela Grimalda, Roberto Citran; Data di uscita: 22 maggio.

_ Breve sinossi: In Italia, tra il 1918 e il 1933, si intrecciano le vite di due giovani soldati, Guglielmo e Luciano, e quella di Agnese, giovane volontaria tra le crocerossine. Un passato impervio e crudele, che solo l’amore può scalfire e rendere più sopportabile.

MILANO IN THE CAGE – THE MOVIE

Regia: Fabio Bastianello; Genere: Drammatico; Cast principale: Alberto Lato; Data di uscita: 25 maggio.

_ Breve sinossi: Alberto è un lottatore professionista di MMA, duro stile di arte marziale. Durante la finale del torneo Milano in the cage, Alberto avrà l’occasione per condurre la sua vita lungo un nuovo sentiero, perfino lontano dalla malavita...

PIRATI DEI CARAIBI – LA VENDETTA DI SALAZAR

Regia: Joachim Roenning , Espen Sandberg; Genere: Fantasy, avventura; Cast principale: Johnny Depp, Kaya Scodelario, Orlando Bloom, Javier Bardem, David Wenham, Brenton Thwaites, Kevin McNally, Geoffrey Rush, Golshifteh Farahani, Paul McCartney, Stephen Graham, Mahesh Jadu, Adam Brown, Angus Barnett, Martin Klebba, Giles New, Keira Knightley, Delroy Atkinson, Juan Carlos Vellido, Bruce Spence, Justin Smith, Bryan Probets, Alexander Scheer, Michael Dorman; Data di uscita: 25 maggio.

_ Breve sinossi: Quando era ancora un giovane pirata ambizioso, Jack Sparrow sfuggì alle grinfie del cinico Armando Salazar, capitano di un vascello della marina, consegnandolo a un’atroce fine. Ma il fantasma di Salazar è tornato e con lui, la sua flotta di spettri...e reclama vendetta!

RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA

Regia: Hirokazu Kore-Eda; Genere: Drammatico; Cast principale: Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo, Kirin Kiki, Rirî Furankî, Isao Hashizume; Data di uscita: 25 maggio.

_ Breve sinossi: Ryota è uno scrittore mancato, investigatore provato per sbarcare il lunario e incallito giocatore d’azzardo. La sua ex moglie non lo considera più, suo figlio lo conosce appena e sua madre si è ormai rassegnata nel vedere sbocciare il suo talento. Ma una tempesta cambierà la vita di Ryota e dei suoi cari...