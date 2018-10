Uscite al cinema, 22-25 ottobre 2018

Sono ben sedici i nuovi titoli in uscita tra il 22 e il 25 ottobre, tra i quali: il thriller-noir diretto da Drew Goddard, con un cast d’eccezione; l’ideale sequel di Halloween di John Carpenter, prodotto dallo stesso regista e diretto da David Gordon Greene; il ritorno sul grande schermo di Michael Moore, con un nuovo docu-film d’inchiesta sull’elezione di Donald Trump; un brillante horror tutto italiano diretto da Alberto Bogo.

7 SCONOSCIUTI A EL ROYALE

Regia: Drew Goddard; Genere: Thriller, noir; Cast principale: Chris Hemsworth, Dakota Johnson, Jeff Bridges, Nick Offerman, Cailee Spaeny, Jon Hamm, Cynthia Erivo, Lewis Pullman, Manny Jacinto, Mark O’Brien; Data di uscita: 25 ottobre.



Breve sinossi: A El Royale, un hotel di transito sul confine tra California e Nevada, si ritrovano sette individui sconosciuti e dal passato nebuloso. Una situazione destinata a precipitare...

ACHILLE TARALLO

Regia: Antonio Capuano; Genere: Commedia; Cast principale: Biagio Izzo, Ascanio Celestini, Tony Tammaro; Data di uscita: 25 ottobre.



Breve sinossi: Achille éun autista di autobus. Imprigionato in una vita che sente stretta e priva di soddisfazioni, l’uomo ha un sogno nel cassetto: diventare un cantante famoso e rispettato, come il suo idolo Fred Bongusto...

ANGEL FACE

Regia: Vanessa Filho; Genere: Drammatico; Cast principale: Marion Cotillard, Alban Lenoir, Amélie Daure, Ayline Aksoy-Etaix, Nade Dieu, Stephane Rideau, Stefano Cassetti; Data di uscita: 25 ottobre.



Breve sinossi: Marlène e sua figlia Elli vivono in Costa Azzurra. La loro vita mondana é costruita su divertimento e spensieratezza, ma dopo una notte sregolata, la donna decide di abbandonare la figlioletta per seguire un uomo appena conosciuto...

BAFFO & BISCOTTO – MISSIONE SPAZIALE

Regia: Victor Azeev; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 25 ottobre.



Breve sinossi: Il castoro Biscotto é sempre cordiale, abitudinario e generoso con gli altri abitanti del villaggio. Soprattutto, vive una quotidianità mite e regolare. Ma quando conosce il gatto Baffo, la sua esistenza verrà decisamente movimentata...

DISOBEDIENCE

Regia: Sebastian Lelio; Genere: Drammatico; Cast principale: Rachel McAdams, Rachel Weisz, Alessandro Nivola, Anton Lesser, Nicholas Woodeson, Cara Horgan, Allan Corduner; Data di uscita: 25 ottobre.



Breve sinossi: Ronit é una giovane donna emancipata e dal carattere vulcanico. Costretta a far ritorno a casa per la morte del padre, Ronit incontra Esti, sua vecchia fiamma giovanile, ora sposata con suo cugino Dovid. Un incontro che segnerà il suo futuro...

EUFORIA

Regia: Valeria Golino; Genere: Drammatico; Cast principale: Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi, Jasmine Trinca, Andrea Germani, Marzia Ubaldi; Data di uscita: 25 ottobre.



Breve sinossi: Matteo é un giovane imprenditore affascinante e vulcanico, che ama divertirsi e condersi regolamente ogni tipo di lusso. Suo fratello Ettore, uomo mite, timido e poco coraggioso, vive ancora nel piccolo paesino di provincia. I due fratelli sono caratterialmente agli antipodi, ma un evento imprevisto li costringerà a confrontarsi...

FAHRENHEIT 11/9

Regia: Michael Moore; Genere: Documentario; Data di uscita: 22 ottobre.



Breve sinossi: Il 9 novembre 2016 Donald Trump viene eletto Presidente degli Stati Uniti d’America. Michael Moore cerca di capire come sia potuto accadere, allargando l’occhio della macchina da presa sulle colpe dei Democratici e le strategie dei Repubblicani.

HALLOWEEN

Regia: David Gordon Greene; Genere: Horror; Cast principale: Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Judy Greer, Virginia Gardner, Nick Castle, Will Patton, Miles Robbins, Omar J. Dorsey, Toby Huss, Haluk Bilginer, Rhian Rees, Jefferson Hall, Dylan Arnold; Data di uscita: 25 ottobre.



Breve sinossi: Molti anni dopo i tragici eventi che hanno segnato la vita di Laurie Strode, il Male torna a farle visita. Il folle Micheal Meyers fugge e semina morte e terrore nella notte di Halloween. Laurie, ormai una donna di mezza età, si prepara a riceverlo, decisa a chiudere i conti col suo passato per sempre...

KLIMT & SHIELE. EROS E PSICHE

Regia: Michele Mally; Genere: Documentario; Cast principale: Lorenzo Richelmy; Data di uscita: 22 ottobre.



Breve sinossi: Cento anni dopo la morte di Egon Schiele. Cento anni tra mito e realtà, arte e passione: le mostre, il sentimento, il genio di uno dei massimi pittori del Novecento, sbocciato grazie al suo maestro e immortale artista Gustav Klimt. Queste mostre celebrano due espressioni artistiche, mai così affini...

LA DONNA DELLO SCRITTORE

Regia: Christian Petzold; Genere: Drammatico; Cast principale: Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese, Maryam Zaree, Barbara Auer, Matthias Brandt, Sebastian Hülk, Emilie De Preissac, Antoine Oppenheim; Data di uscita: 25 ottobre.



Breve sinossi: Georg é un uomo in fuga dalla Germania nazista. Raggiunge Marsiglia assumendo l’identità di uno scrittore morto, avendo, per altro, con sé , alcune pagine di una certa importanza scritte dall’uomo che finge di essere. Una volta in Francia, il destino gli farà incontrare la moglie dello scrittore, inconsapevole del destino del marito...

MINICUCCIOLI – LE QUATTRO STAGIONI

Regia: Sergio Manfio; Genere: Animazione; Data di uscita: 25 ottobre.



Breve sinossi: I dolcissimi Minicuccioli alle prese con lo scorrere del tempo e la scoperta delle quattro stagioni...

TERROR TAKE AWAY

Regia: Alberto Bogo; Genere: Horror, commedia; Cast principale: Roberto Serpi, Fabrizio Zanello, Fiorenza Pieri, Alessia Sala; Data di uscita: 24 ottobre.



Breve sinossi: Un folle imprenditore decide di mettere in palio un posto di lavoro a tempo indeterminato. Per appropiarsene, bisognerà partecipare e vincere a un gioco, in realtà sadico e umiliante. Cinque ragazzi sono chiamati a partecipare, e a sopravvivere a un serial killer inarrestabile...

THE REUNION

Regia: Anna Odell; Genere: Drammatico; Cast principale: Anna Odell, Anders Berg, Robert Fransson, Sandra Andreis, Rikard Svensson, Niklas Engdahl, Sanna Krepper, Sara Karlsdotter, Christopher Wollter, Minna Treutiger, Malin Vulcano, Erik Ehn; Data di uscita: 25 ottobre.



Breve sinossi: Durante una riunione di classe, per festeggiare i vent’anni del diploma, i presenti si preparano a vivere una dolce serata. Ma tra loro ce n’é una, Anna, pronta a condividere una sconvolgente rivelazione...

THIS IS MANESKIN

Regia: YouNuts; Genere: Drammatico, musicale; Data di uscita: 24 ottobre.



Breve sinossi: I Maneskin si mettono a nudo: giovani, ambiziosi, cercano di vivere e condividere sogni e speranze, difficoltà e segreti mai rivelati. Tra musica e voglia di crescere insieme...

UNO DI FAMIGLIA

Regia: Alessio Maria Federici; Genere: Commedia; Cast principale: Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Nino Frassica, Sarah Felberbaum, Moisè Curia, Neri Marcorè, Alan Cappelli Goetz, Giampiero Judica, Emanuele Cerman, Eleonora Albrecht; Data di uscita: 25 ottobre.



Breve sinossi: Luca sbarca il lunario insegnando dizione. Un giorno salva la vita al suo allievo Mario. Quel che Luca non sa é che Mario é il rampollo di una potente famiglia mafiosa, ora in debito con lui...

UP & DOWN – UN FILM NORMALE

Regia: Paolo Ruffini; Genere: Documentario; Cast principale: Paolo Ruffini; Data di uscita: 25 ottobre.



Breve sinossi: Paolo Ruffini accompagna cinque ragazzi, aspiranti attori, nel racconto della loro vita e della loro professione. Cinque ragazzi con la sindrome di Down raccontano la loro vita normale...