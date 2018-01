Uscite al cinema, 22-26 gennaio 2018

Sono quindici le nuove uscite in sala previste tra il 22 e il 26 gennaio, tra le quali: il nuovo film diretto da Luca Guadagnino, candidato ai prossimi Oscar come miglior film; il biopic su Fabrizio De André, a cui presta corpo e voce Luca Marinelli; Matt Damon, Neil Patrick Harris, Kristen Wiig e Christoph Waltz protagonisti di un provocatorio film di fantascienza; uno struggente affresco sulla meschinitá della Seconda Guerra Mondiale diretto da Andrei Konchalovski; un biopic-documentario sulla vita di Micheal Caine e quella della Londra degli anni Sessanta; il nuovo film diretto da Luciano Ligabue, con protagonisti Stefano Accorsi e Kasia Smutniak.

BIGFOOT JUNIOR

Regia: Jeremy Degruson, Ben Stassen; Genere: Animazione, avventura, commedia; Cast principale: Christopher L. Parson, Marieve Herington, Joe Ochman, Michael Sorich, Sandy Fox; Data di uscita: 25 gennaio.



Breve sinossi: Il suo nome é Adam ed é il figlio peloso e curioso del leggendario Bigfoot. Ma il giovane non ha mai conosciuto suo padre, cosí decide di incamminarsi verso il viaggio piú importante della sua vita.

CHIAMAMI COL TUO NOME

Regia: Luca Guadagnino; Genere: DRammatico; Cast principale: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel, Victoire Du Bois; Data di uscita: 25 gennaio.



Breve sinossi: Elio é il figlio di un eminente professore specializzato nello studio e formazione della cultura greco-romana. Ogni estate uno studente raggiunge lo studioso per perfezionare il proprio percorso di studi. Stavolta tocca a Oliver, un giovane americano affascinante, che catturerá in breve tempo le attenzioni di Elio...

DOWNSIZING

Regia: Alexander Payne; Genere: Fantascienza, commedia; Cast principale: Matt Damon, Neil Patrick Harris, Kristen Wiig, Jason Sudeikis, Christoph Waltz, Alec Baldwin, Margo Martindale, Maribeth Monroe, Donna Lynne Champlin, Rolf Lassgård, Kerri Kenney; Data di uscita: 25 gennaio.



Breve sinossi: In un futuro non troppo lontano, alcuni scienziati sviluppano un procedimento di rimpicciolimento del corpo umano, con l’obiettivo di permettere a chiunque voglia sottoporvisi di vivere in un ambiente in grado di soddisfare tutte le proprie esigenze, attraverso un ridotto consumo di risorse. Una coppia decide di affrontare questa nuova avventura, ma lei si tira indietro poco prima. Rimasto solo, l’uomo si ritroverá a convivere con un gruppo etorogeno di individui che non conosce.

EDHEL

Regia: Marco Renda; Genere: Fantasy, drammatico; Cast principale: Gaia Forte, Roberta Mattei, Mariano Rigillo, Nicolò Ernesto Alaimo, Camilla Rinaldi, Fioretta Mari, Christian Borromeo, Gianluca Gobbi; Data di uscita: 25 gennaio.



Breve sinossi: Edhel é un’adolescente nata con una particolare malformazione ai padiglioni delle orecchie: queste, infatti, hanno una forma appuntita. Divisa dalla voglia di vivere una vita distante dagli sguadi indiscreti dei compagni di scuola, dal volere di sua madre di sottoporla a un’operazione per correggere il difetto e il desiderio di sentirsi amata per quello che é, Edhel conosce Silvano, il bidello della scuola, che le inculca un meraviglioso dubbio: forse, rivela l’uomo, quelle orecchie a punta sono il simbolo della discendenza di Edhel dalla nobile e magica stirpe degli elfi!

FABRIZIO DE ANDRÉ – PRINCIPE LIBERO

Regia: Luca Facchini; Genere: Biografico; Cast principale: Luca Marinelli, Valentina Bellè, Elena Radonicich, Davide Iacopini, Gianluca Gobbi, Ennio Fantastichini; Data di uscita: 23 gennaio.



Breve sinossi: Fabrizio De André non é stato solo un cantautore. Faber é un’icona, un artista in grado di cantare della fragilitá dell’animo umano e della complessitá della vita come nessun altro cantautore italiano. Perché quella stessa fragilitá, complessitá e voglia di libertá albergava anche nel suo cuore.

FINALMENTE SPOSI

Regia: Lello Arena; Genere: Commedia; Cast principale: Monica Lima, Enzo Iuppariello, Nunzia Schiano, Sergio Friscia, Ciro Ceruti; Data di uscita: 25 gennaio.



Breve sinossi: Monica ed Enzo si sono conosciuti partecipando a un reality e, innamoratisi l’uno dell’altro, decidono di sposarsi. Monica desidera un matrimonio da favola, mentre Enzo cerca di limitare il piú possibile le spese. I problemi sopraggiungono quando i due apprendono una terribile notizia: il centro commerciale nel quale lavorano sta per chiudere i battenti.

GLI INVISIBILI

Regia: Claus Räfle; Genere: Storico, drammatico; Data di uscita: 25 gennaio.



Breve sinossi: Germania, 1943: a seguito della minaccia del ministro Goebbels di costringere alla deportazione tutti gli ebrei rimasti a Berlino, quattro ragazzi decidono di sparire, nascondendosi, per poter trarre in salvo la loro vita e continuare a combattere nell’ombra, in difesa dei loro coetanei.

LA TESTIMONIANZA

Regia: Amichai Greenberg; Genere: Drammatico; Cast principale: Ori Pfeffer, Rivka Gur, Hagit Dasberg Shamul, Ori Yaniv, Orna Rothberg, Daniel Adari; Data di uscita: 25 gennaio.



Breve sinossi: Yoel é un ricercatore che studia da anni la grande tragedia dell’Olocausto. Convinto che in una certa zona dell’Austria sia stato compiuto un atroce delitto nei confronti di una comunitá di ebrei, inizia a indagare a fondo, ma dovrá confrontarsi con poteri forti e le angherie di una ricca famiglia di imprenditori.

L’UOMO SUL TRENO

Regia: Jaume Collet-Serra; Genere: Thriller, azione; Cast principale: Liam Neeson, Vera Farmiga, Dean-Charles Chapman, Patrick Wilson, Jonathan Banks, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Florence Pugh, Damson Idris, Clara Lago, Roland Møller; Data di uscita: 25 gennaio.



Breve sinossi: Viaggiatore abitudinario, Micheal fa la conoscenza di una psicologa seduta proprio di fronte a lui, sul treno sul quale sta viaggiando. La donna, misteriosa e conturbante, propone una sfida a Micheal: riuscire a riconoscere un uomo “fuori posto” nello stesso vagone. Ma quello che all’apparenza poteva sembrare un innocuo giochetto, si trasforma ben presto nella scintilla che fará detonare la placida quotidianitá di Micheal...

MADE IN ITALY

Regia: Luciano Ligabue; Genere: Drammatico; Cast principale: Stefano Accorsi, Kasia Smutniak, Fausto Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini, Tobia De Angelis, Alessia Giuliani, Gianluca Gobbi; Data di uscita: 25 gennaio.

_ Breve sinossi: Riko é un uomo scaltro, costretto a svolgere un lavoro che non gradisce, turbato da mille preoccupazioni, soprattutto economiche. Tuttavia, si consola con l’amore per sua moglie e per suo figlio, uno studente davvero in gamba e dalla presenza di un salvifico gruppetto di amici fidati. Ma la vita spesso riserva colpi mancini. E quando il peggio sembra inevitabile, si puó sempre provare a reagire, oppure a volte bisogna arrendersi al proprio destino?

MY GENERATION

Regia: David Batty; Genere: Biografico, documentario; Cast principale: Michael Caine; Data di uscita: 22 gennaio.



Breve sinossi: Micheal Caine é il narratore-protagonista di questo documentario sulla propria vita, ma soprattutto sull’evoluzione storico-culturale della Londra degli anni Sessanta, tra icone musicali, deformazioni artistiche e impegno sociale.

OLEG E LE ARTI STRANE

Regia: Andrés Duque; Genere: Documentario; Data di uscita: 26 gennaio.



Breve sinossi: Vita di Oleg Nikolaevich Karavaichuk, genaile compositore russo, che nacque sotto il regime di Stalin, sfuggendo all’oppressione del KGB, per poter comporre musica per il cinema.

PAGINE NASCOSTE

Regia: Sabrina Varani; Genere: Documentario; Cast principale: Francesca Melandri; Data di uscita: 22 gennaio.



Breve sinossi: Durante la stesura del suo ultimo romanzo, “Sangue giusto”, la scrittrice Francesca Melandri é costretta a fare i conti con un frammento del suo passato che avrebbe voluto facilmente dimenticare: l’adesione al fascismo da parte di suo padre.

PARADISE

Regia: Andrei Konchalovski; Genere: Drammatico; Cast principale: Yuliya Vysotskaya; Data di uscita: 25 gennaio.



Breve sinossi: Tre storie di tre protagonisti durante la Seconda Guerra Mondiale: quella di Olga, aristogratica russa, Jules, una collaborazionista francese e di Helmut, un ufficiale delle SS. Tutte e tre intrecciate, per marcare e ricordare gli orrori della guerra.

TUTTI GLI UOMINI DI VICTORIA

Regia: Justine Triet; Genere: Commedia; Cast principale: Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud, Laurent Poitrenaux, Alice Daquet, Laure Calamy, Sophie Fillières; Data di uscita: 25 gennaio.



Breve sinossi: Victoria é un avvocato che si barcamena giornalmente per dare un senso alla sua intimitá e individualitá. Cosí dovrá fronteggiare le continue ripercussioni dell’ex marito, tentare di far rinsavire il proprio desiderio sessuale ormai agli sgoccioli, nonché cimentarsi con un caso davvero bizzarro...