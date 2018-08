Uscite al cinema, 22 agosto 2018

Sono cinque le uscite in sala previste per il 22 agosto, tra cui: il terzo capitolo della saga horror-comedy Hotel Transylvania; una commedia dal gusto agrodolce con protagonista Amy Schumer; la storia dei Granite Mountain Hotshots, famigerata squadra di pompieri, con protagonista Josh Brolin.

COME TI DIVENTO BELLA

Regia: Abby Kohn, Marc Silverstein ; Genere: Commedia; Cast principale: Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Naomi Campbell, Busy Philipps, Tom Hopper, Lauren Hutton, Rory Scovel, Adrian Martinez, Angela Davis, Caroline Day, Aidy Bryant, Sasheer Zamata ; Data di uscita: 22 agosto.



Breve sinossi: Renée é una giovane donna insicura e insoddisfatta del proprio aspetto. Dopo una caduta, si risveglia con una diversa considerazione di sé: il suo aspetto esteriore la soddisfa appieno ed é convinta di apparire brillante e simpatica con chiunque. Inizia, così, una nuova vita...

ESCAPE PLAN 2 – RITORNO ALL’INFERNO

Regia: Steven C. Miller ; Genere: Azione, thriller; Cast principale: Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent, Jesse Metcalfe, Jaime King, John Wesley Chatham ; Data di uscita: 22 agosto.



Breve sinossi: Dopo essere evaso dalla prigione di massima sicurezza chiamata “la Tomba”, l’ingegnere Ray Breslin, di nuovo a capo della sua squadra, deve correre in soccorso di un membro del suo team, rapito e imprigionato in un edificio apparentemente inespugnabile.

FIRE SQUAD – INCUBO DI FUOCO

Regia: Joseph Kosinski ; Genere: Drammatico; Cast principale: Josh Brolin, Alex Russell, Miles Teller, Jeff Bridges, James Badge Dale, Jennifer Connelly, Taylor Kitsch, Andie MacDowell, Ben Hardy, Geoff Stults ; Data di uscita: 22 agosto.



Breve sinossi: I Granite Mountain Hotshots sono una squadra di pompieri davvero affiatata e temeraria, le cui gesta eroiche furono apprezzate in ogni angolo degli Stati Uniti. Ecco come semplici uomini possono assurgere a eroi, semplicemente mettendo la loro incolumità al servizio del prossimo in pericolo di vita.

HOTEL TRANSYLVANIA 3 – UNA VACANZA MOSTRUOSA

Regia: Genndy Tartakovsky ; Genere: Animazione, fantastico, avventura, commedia; Cast principale: Claudio Bisio, Cristiana Capotondi, Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, Kevin James, Steve Buscemi, Mel Brooks (voci); Data di uscita: 22 agosto.



Breve sinossi: Dopo anni trascorsi rinchiuso nel suo tetro castello in Transylvania, il conte Dracula, assillato dalla figlia Mavis, parte con la famiglia in vacanza. Lo seguiranno tutti I suoi amici, con I quali condividerà momenti esilaranti ed elettrizzanti...

LA SETTIMA MUSA

Regia: Jaume Balagueró ; Genere: Horror; Cast principale: Franka Potente, Joanne Whalley, Ana Ularu, Elliot Cowan, Leonor Watling, Manuela Vellés, Christopher Lloyd, Sam Hardy, Stella McCusker, Yennis Cheung ; Data di uscita: 22 agosto.



Breve sinossi: Samuel Solomon é un professore di letteratura che non lavora più da un anno, assillato da un incubo ricorrente, nel quale una ragazza viene brutalmente uccisa. Quando apprende la notizia dell’omicidio di una ragazza identica a quella vista dell’incubo, decide di indagare...