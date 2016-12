Uscite al cinema, 22 dicembre 2016

Sette nuove pellicole in uscita il 22 dicembre, tra le quali il nuovo film scritto e diretto da Jim Jarmush con protagonista Adam Driver; Oceania, nuova avventura targata Disney; la storia di Florence Foster Jenkins, terribile cantante lirica; uno struggente racconto animato di una anziana signora rimasta sola nel luogo di villeggiatura estiva.

FLORENCE

Regia: Stephen Frears; Genere: Biografico, commedia; Cast principale: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson, Nina Arianda, John Kavanagh, David Haig, Christian McKay, Mark Arnold; Data di uscita: 22 dicembre.



Breve sinossi: Florence Foster Jenkins è una nobildonna appassionata di canto lirico. La sua passione è talmente grande da credere che la sua voce sia così stupefacente da incantare chiunque la ascolti. In verità, questo accade solo per le sue orecchie, dato che Florence sfoggia un’ugola a tratti terrificante...

IL MEDICO DI CAMPAGNA

Regia: Thomas Lilti; Genere: Drammatico; Cast principale: François Cluzet, Marianne Denicourt, Christophe Odent, Patrick Descamps; Data di uscita: 22 dicembre.



Breve sinossi: Jean-Pierre è un abile e generoso medico di un pacifico paesino di campagna che si occupa dei suoi pazienti con zelo e passione. Ma Jean-Pierre è malato a sua volta e quando Nathalie, una giovane dottoressa raggiunge il paese con il compito di sostituirlo, i cambiamenti rischiano di stravolgere la comunità campagnola.

LE STAGIONI DI LOUISE

Regia: Jean-François Laguionie; Genere: Animazione, drammatico; Data di uscita: 22 dicembre.



Breve sinossi: Il soggiorno estivo dell’anziana Louise sta per terminare. Ma proprio quando è ora di far ritorno a casa, la donna perde l’ultimo treno ed è così costretta a rimanere da sola nel placido rifugio estivo, cercando di sopravvivere alla solitudine...

LION

Regia: Garth Davis; Genere: Drammatico; Cast principale: Nicole Kidman, Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham, Nawazuddin Siddiqui, Eamon Farren, Tannishtha Chatterjee; Data di uscita: 22 dicembre.



Breve sinossi: Saroo è un bambino che vive a Madras. Un giorno sale su un treno, finendo col perdersi. Viene ritrovato dalle autorità, ma il piccolo non riesce a spiegarle da dove provenga. Viene adottato da una coppia che lo cresce come un figlio. Ma una volta adolescente, Saroo cercherà in ogni modo di ritrovare la sua vera casa...

OCEANIA

Regia: Ron Clements, John Musker; Genere: Animazione, avventura; Cast principale: Angela Finocchiaro, Raphael Gualazzi, Chiara Grispo, Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Nicole Scherzinger, Jemaine Clement; Data di uscita: 22 dicembre.



Breve sinossi: La giovane esploratrice Vaiana e il semidio Maui, caduto in disgrazia, salpano sulle acque dell’oceano Pacifico popolate da mostri e personaggi stravaganti, con l’obiettivo di salvare la popolazione del villaggio della ragazza. Li aspettano incredibili avventure!

PATERSON

Regia: Jim Jarmush; Genere: Drammatico; Cast principale: Adam Driver, Golshifteh Farahani; Data di uscita: 22 dicembre.



Breve sinossi: Paterson vive a Paterson, un placido paesino nel quale non accade mai nulla di eclatante. Autista di autobus per professione, il ragazzo nasconde una verve da poeta: le sue poesie sono davvero toccanti e profonde e, grazie a esse, prova a scandagliare ogni aspetto della sua vita e della società in cui sopravvive.

PAW PATROL

Regia: Jamie Whitney; Genere: Animazione, commedia; Data di uscita: 22 dicembre.



Breve sinossi: Arrivano al cinema sei nuovi episodi con protagonisti i cuccioli più arrembanti e determinati del piccolo schermo. Ryder e i suoi amici sono pronti a tuffarsi a capofitto in nuove e coinvolgenti avventure!