Uscite al cinema, 22 novembre 2018

Nove titoli in uscita il 22 novembre, tra i quali: una commedia riflessiva e intrigante, diretta da Gianni Zanasi, con protagonisti Alba Rohrwacher ed Elio Germano; Rosamund Pike, Jamie Dornan e Stanley Tucci, protagonisti nel biopic sulla reporter di guerra Marie Colvin; un dramma esistenziale diretto da Edoardo De Angelis; un nuovo reboot in chiave action del mito di Robin Hood, con protagonisti Taron Egerton e Jamie Foxx.

A PRIVATE WAR

Regia: Matthew Heineman; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Rosamund Pike, Jamie Dornan, Stanley Tucci, Tom Hollander, Corey Johnson, Hilton McRae, Raad Rawi, Jérémie Laheurte, Jesuthasan Antonythasan; Data di uscita: 22 novembre.



Breve sinossi: Ritratto della reporter di guerra Marie Colvin, inviata del The Sunday Times, donna coraggiosa e brillante, che spese la propria vita raccontando gli atroci crimini dei conflitti in Medio Oriente.

BLACK TIDE

Regia: Erick Zonca; Genere: Thriller, noir; Cast principale: Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain, Élodie Bouchez, Charles Berling, Christophe Tek; Data di uscita: 22 novembre.



Breve sinossi: Il detective Visconti, uomo affranto e disilluso, indaga sulla sparizione di un mite adolescente. Durante le indagini dovrà affrontare anche i propri demoni interiori...

CONTA SU DI ME

Regia: Marc Rothemund; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Elyas M’Barek, Philip Noah Schwarz, Nadine Wrietz, Uwe Preuss, Karin Thaler, Lisa Bitter, Lena Meckel; Data di uscita: 22 novembre.



Breve sinossi: enny incontra il giovane David, affetto da una disfunzione cardiaca. Grazie all’aiuto del padre cardiologo, Lenny decide di assistere in tutto e per tutto il giovne amico, ormai prossimo a una delicata operazione...

IL VIZIO DELLA SPERANZA

Regia: Edoardo De Angelis; Genere: Drammatico; Cast principale: Pina Turco, Massimiliano Rossi, Marina Confalone, Cristina Donadio, Odette Gomis, Juliet Esey Joseph, Mariangela Robustelli, Jane Bobkova, Demi Licata, Marcello Romolo; Data di uscita: 22 novembre.



Breve sinossi: Maria é una donna senza ambizioni, desiderosa unicamente di prendersi cura di sua madre e sbarcare il lunario come può. Ma un giorno, un evento accende in lei una fiamma destinata a diventare un rogo...

MORTO TRA UNA SETTIMANA (O TI RIDIAMO I SOLDI)

Regia: Tom Edmunds; Genere: Commedia; Cast principale: Aneurin Barnard, Tom Wilkinson, Marion Bailey, Christopher Eccleston, Velibor Topic, Gethin Anthony, Freya Mavor, Nigel Lindsay; Data di uscita: 22 novembre.



Breve sinossi: Un’aspirante scrittore squattrinato non riesce a convincere la casa editrice a pubblicare il suo romanzo. Inoltre, la fidanzata lo molla, stanca degli innumerevoli insuccessi del giovane. Depresso e deciso a farla finita, William prova a suicidarsi ma, proprio sul più bello, incontra un killer professionista. Il giovane decide di affidare al killer l’iniziativa, che gliela assicura in massimo sette giorni di tempo. Ma...

ROBIN HOOD

Regia: Otto Bathurst; Genere: Avventura, azione; Cast principale: Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Paul Anderson, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Tim Minchin, Ulle Bjorn Bengtsson, Declan Hannigan, Roderick Hill, Josh Herdman, Yasen Atour; Data di uscita: 22 novembre.



Breve sinossi: Le origini del mito del prode Robin di Loxley, ostinato a debellare corruzione e spadroneggiamenti nella sua amata contea di Nottingham.

SEGUIMI

Regia: Claudio Sestieri; Genere: Drammatico; Cast principale: Angelique Cavallari, Pier Giorgio Bellocchio, Maya Murofushi, Antonia Liskova, José María Blanco, María Esteve; Data di uscita: 22 novembre.



Breve sinossi: Marta é una tuffatrice olimpionica che, dopo un serio infortunio alla spalla, scviola verso una lenta depressione. Decide, così, di lasciare Barcellona, per far ritorno a Matera. Lì entrerà di nuovo in contatto con le opere pittoriche del padre venuto a mancare e conoscerà un tenebroso ragazzo...

TROPPA GRAZIA

Regia: Gianni Zanasi; Genere: Commedia; Cast principale: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron, Carlotta Natoli, Thomas Trabacchi, Daniele De Angelis, Valerio Mastandrea; Data di uscita: 22 novembre.



Breve sinossi: Lucia, geometra un pò solitaria e in ristrettezze economiche, viene incaricata dal comune del suo paese di eseguire dei controlli su alcuni terreni, sui quali verranno costruite opere di grande impatto urbanistico. La donna scopre, tuttavia, delle irregolarità con alcuni documenti e decide di tenere la bocca chiusa, per non perdere il lavoro. Ma un giorno incontra una giovane profuga che...

UPGRADE

Regia: Leigh Whannell; Genere: Fantascienza, azione; Cast principale: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Melanie Vallejo, Benedict Hardie, Christopher Kirby, Clayton Jacobson; Data di uscita: 22 novembre.



Breve sinossi: Un coppia subisce una violenta aggressione: la donna resta uccisa, mentre l’uomo sopravvive, ma diviene paraplegico. Uno scienziato gli proporrà di far da cavia a un esperimento, con la possibilità di ripristinare il suo organismo come nuovo...