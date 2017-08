Uscite al cinema, 23-24 agosto 2017

Sono cinque le nuove uscite in programma per il 23 e 24 agosto, tra le quali: il nuovo capitolo della saga horror ambientata nella cittadina di Amityville; il terzo capitolo del franchise Cattivissimo me; la fuga di due tunisini verso le coste salentine e l’incontro con una band folk in cerca di fortuna.

7 GIORNI

Regia: Rolando Colla; Genere Drammatico; Cast principale: Bruno Todeschini, Alessia Barela, Marc Barbé, Gianfelice Imparato, Linda Olsansky, Aurora Quattrocchi, Benedetto Raneli; Data di uscita: 24 agosto. Breve sinossi: Ivan e Chiara sono alle prese con i rispettivi tumulti emotivi, figli dell’incapacitá di trovare l’anima gemella. I due si conoscono durante i preparativi di un matrominio a cui sono invitati e decidono di approfondire l’interesse l’uno dell’altra, noncuranti degli affetti che devono giá coltivare.

AMITYVILLE: IL RISVEGLIO

Regia: Franck Khalfoun; Genere Horror; Cast principale: Jennifer Jason Leigh, Bella Thorne, Cameron Monaghan, Thomas Mann, Taylor Spreitler, Kurtwood Smith; Data di uscita: 23 agosto. Breve sinossi: Quando Belle si trasferisce con la sua famiglia presso la cittadina di Amityville, la sua nuova vita non inizia nel migliore dei modi: oltre alle cure e ai sacrifici per accudire il fratello James in stato comatoso, la ragazza dovrá confrontarsi con le derisioni mosse dai compagni di scuola. Fin quando non scoprirá l’oscuro motivo che si cela dietro il comportamento degli altri ragazzi, legato al passato della sua nuova casa...

CATTIVISSIMO ME 3

Regia: Kyle Balda, Pierre Coffin; Genere Animazione, commedia; Cast principale: Max Giusti, Arisa, Paolo Ruffini, Kristen Wiig, Steve Carell; Data di uscita: 24 agosto. Breve sinossi: Essere se stessi, a volte, é la cosa piú difficile da fare. Soprattutto per Gru che, dopo aver assaporato un nuovo sitle di vita al servizio della Lega Anti Cattivi, sente riaffiorare dentro di sé la sua indole malvagia, a cui difficilmente terrá testa. Soprattutto quando il fratello Dru compare senza preavviso...e la situazione precipita!

OVERDRIVE

Regia: Antonio Negret; Genere Azione, thriller; Cast principale: Scott Eastwood, Ana de Armas, Gaia Weiss, Clemens Schick, Simon Abkarian, Moussa Maaskri, Freddie Thorp, Magne-Håvard Brekke, Philippe Ohrel, Abraham Belaga; Data di uscita: 23 agosto. Breve sinossi: Andrew e Garrett Foster sono due fratelli specializzati nel furto di auto d’epoca. Quando finiscono nelle grinfie del boss mafioso Jacomo Morier, dovranno prestarsi a rubare la preziosissima Ferrari 250GT del 1962 al rivale di Morier, Max Klemp, per avere salva la pelle...

TARANTA ON THE ROAD

Regia: Salvatore Allocca; Genere Commedia; Cast principale: Nabiha Akkari, Helmi Dridi, Alessio Vassallo, Bianca Nappi, Giandomenico Cupaiuolo, Annarita del Piano, Sud Sound System, Emmanuele Aita; Data di uscita: 24 agosto. Breve sinossi: Amira e Tarek sono due tunisini in fuga dalla Primavera Araba. Una volta raggiunta la costa salentina, i due verranno aiutati da un gruppo di musicisti folk in cerca di fortuna...