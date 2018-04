Uscite al cinema, 23-26 aprile 2018

Sono dieci le nuove uscite al cinema in programma tra il 23 e il 26 aprile, tra le quali: il terzo capitolo della monumentale saga supereroistica degli Avengers di casa Marvel; la prima parte del nuovo film diretto da Paolo Sorrentino sulla figura di Silvio Berlusconi; il documentario realizzato da Frederick Wiseman, sulla New York Public Library; un dramma dai toni sovrannaturali diretto da Arnaud Desplechin.

AVENGERS: INFINITY WAR

Regia: Anthony & Joe Russo; Genere: Cine-comics, azione, fantascienza; Cast principale: Chris Pratt, Scarlett Johansson, Karen Gillan, Pom Klementieff, Zoe Saldana, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Brie Larson, Chris Evans, Dave Bautista, Cobie Smulders, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Vin Diesel, Sebastian Stan, Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Bradley Cooper, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Jeremy Renner, Paul Bettany, Mark Ruffalo, Benicio Del Toro, Sean Gunn, Benedict Wong, Anthony Mackie, Terry Notary; Data di uscita: 25 aprile.



Breve sinossi: Il folle tiranno intergalattico Thanos brama di impadronirsi di tutte le gemme dell’infinito per essere finalmente in grado di conquistare l’intero universo. Giunto sulla Terra per compiere la sua missione, troverà ad attenderlo il più forte manipolo d’eroi che il pianeta abbia mai conosciuto. Ma sarà sufficiente per fermare il folle Thanos?

EX LIBRIS: NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Regia: Frederick Wiseman; Genere: Documentario, storico; Data di uscita: 23 aprile.



Breve sinossi: Cosa rappresenta per il popolo americano e il mondo intero la New York Public Library, una delle più importanti biblioteche pubbliche conosciute e celebrate? Wiseman ci guida alla scoperta di un tesoro mondiale, un’eredità culturale dal valore inestimabile.

I FANTASMI D’ISMAEL

Regia: Arnaud Desplechin; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, Alba Rohrwacher, Hippolyte Girardot, Jacques Nolot, Laszlo Szabo, Catherine Mouchet, Samir Guesmi; Data di uscita: 25 aprile.



Breve sinossi: Ismael é un regista nevrotico e traboccante di creatività, al lavoro su un film con protagonista un uomo tormentato. Alla vigilia delle riprese, il regista viene raggiunto dal fantasma della defunta moglie Carlotta...

INTERRUPTION

Regia: Yorgos Zois; Genere: Thriller, drammatico; Cast principale: Alexandros Vardaxoglou, Sofia Kokkali, Pavlos Iordanopoulos, Hristos Karteris, Romanna Lobats, Angeliki Margeti, Maria Kallimani, Alexia Kaltsiki, Maria Filini, Christos Stergioglou; Data di uscita: 24 aprile.



Breve sinossi: Ad Atene, come quasi ogni sera, in un teatro va in scena un dramma o, almeno, la sua rilettura in chiave postmoderna. Ma quando gli attori fanno il loro ingresso sul palcoscenico, uno di loro impugna una pistola. Cosa sta per succedere?

LA MÉLODIE

Regia: Rachid Hami; Genere: Drammatico; Cast principale: Kad Merad, Samir Guesmi, Jean-Luc Vincent, Alfred Renely, Slimane Dazi, Mathieu Spinosi, Tatiana Rojo, Youssouf Gueye, Zakaria-Tayeb Lazab, Mouctar Diawara, Shirel Nataf, Anaïs Meiringer; Data di uscita: 26 aprile.



Breve sinossi: Simon é un violinsta celebrato e dal talento smisurato. Caduto in condizioni economiche precarie e limitato da rare opportunità di lavoro, Simon é costretto ad accettare un lavoro propostogli da suo amico Farid...

LORO 1

Regia: Paolo Sorrentino; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Euridice Axen, Fabrizio Bentivoglio, Roberto De Francesco, Dario Cantarelli, Anna Bonaiuto, Giovanni Esposito, Ugo Pagliai, Lorenzo Gioielli, Ricky Memphis, Alice Pagani, Elena Cotta, Iaia Forte, Duccio Camerini, Yann Gael, Mattia Sbragia, Max Tortora, Milvia Marigliano, Michela Cescon, Caroline Tillette, Roberto Herlitzka; Data di uscita: 24 aprile.



Breve sinossi: Chi é Silvio Berlusconi per i suoi ammiratori? Quali poteri detiene un uomo divenuto egli stesso l’incarnazione e l’ideale di potere che si divincola nelle alte sfere della società e della politca italiana, ma che riesce a raggiungere con naturalezza le pieghe degli strati sociali primari di un’Italia in mutamento e in bilico tra disincanto e sogno di un un futuro migliore?

NATO A CASAL DI PRINCIPE

Regia: Bruno Oliviero; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Donatella Finocchiaro, Lucia Sardo, Antonello Cossia, Antonio Pennarella, Francesco Pellegrino, Paolo Marco Caterino, Luigi Credendino; Data di uscita: 25 aprile.



Breve sinossi: L’attore e produttore Amedeo Letizia é costretto a far ritorno a Casal Di Principe, suo paese natale: suo fratello é scomparso senza lasciare traccia...

TERRA BRUCIATA!

Regia: Luca Gianfrancesco; Genere: Documentario; Data di uscita: 25 aprile.



Breve sinossi: La mattina dell’1 novembre 1943, in provincia di Caserta, diciannove civili vengono giustiziati da un plotone di soldati tedeschi. Graziella Di Gasparro, figlia di uno delle vittime, lotta da anni per tenere viva la fiamma del ricordo di una strage insensata.

TU MI NASCONDI QUALCOSA

Regia: Giuseppe Loconsole; Genere: Commedia; Cast principale: Giuseppe Battiston, Stella Egitto, Sarah Felberbaum, Rocio Munoz Morales, Rocco Papaleo, Olga Rossi, Alessandro Tiberi, Eva Robin’s, Simon Grechi, Ninni Bruschetta, Federico Tolardo, Jonis Bascir, Valerio Da Silva; Data di uscita: 25 aprile.



Breve sinossi: Tanti personaggi in cerca di...verità! Contro le ingiustizie della vita, contro le angherie di famiglieri e amici, contro la sventura guidata dal caso, tutti i protagonisti del film devono lottare, non senza imprevisti e freintendimenti, per accaparrarsi quella giusitizia che bramano ardentemente.

YOUTOPIA

Regia: Berardo Carboni; Genere: Drammatico; Cast principale: Matilda De Angelis, Alessandro Haber, Donatella Finocchiaro, Luca Lionello, Pamela Villoresi, Paolo Sassanelli, Lina Bernardi, Claudio Botosso, Federico Rosati, Silvia Francese, Laura Pizzirani, Giulia Anchisi; Data di uscita: 25 aprile.



Breve sinossi: Matilde é una ragazza che vive in un contesto famigliare tormentato: sua nonna é gravemente malata, sua madre é disoccupata, depressa e alcolizzata e il peso di una situazione economica molto precaria é diventato quasi insostenibile. Ma Matelide ha trovato sul web un modo “facile” per guadagnare...