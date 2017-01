Uscite al cinema, 23-26 gennaio 2017

Ben dodici nuove pellicole in uscita tra il 23 e il 26 gennaio, tra le quale: l’attesissimo La La Land di Damien Chazelle, con protagonisti Ryan Gosling ed Emma Stone; l’intenso viaggio-documentario di Sergei Loznitsa tra i campi di concentramento europei; il nuovo thriller di M. Night Shyamalan, con protagoniste le ventitrè (più una) personalità di James McAvoy; il film d’animazione giapponese più atteso dell’anno, diretto da Makoto Shinkai; l’agghiacciante documentario di Alex Gibney sul virus Stuxnet, nuova frontiera della guerra cybernetica!

AUSTERLITZ

Regia: Sergei Loznitsa; Genere: Documentario; Data di uscita: 25 gennaio.



Breve sinossi: Dimenticare gli orrori dei campi di concentramento è impossibile. Ogni anno, in tutta Europa, migliaia di visitatori si recano in questi infernali luoghi abbandonati per cercare di comprendere il perchè di tanti orrori e rendere omaggio alle innocenti anime sacrificate in nome di un ideale aberrante e disumano.

DORAEMON IL FILM – NOBITA E LA NASCITA DEL GIAPPONE

Regia: Shinnosuke Yakuwa; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 26 gennaio.



Breve sinossi: Grazie ai poteri di Doraemon, Nobita e i suoi amici viaggiano indietro nel tempo, fino a raggiungere un territorio, il futuro Giappone, ancora primitivo. Qui fanno la conoscenza di un bambino e lo aiuteranno a combattere un malefico sciamano, colpevole di aver distrutto il villaggio del giovane.

FALLEN

Regia: Scott Hicks; Genere: Fantastico, thriller; Cast principale: Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson, Joely Richardson; Data di uscita: 26 gennaio.



Breve sinossi: Lucinda è una ragazza introversa che vive una vita semplice. Un giorno viene accusata di essere implicata in un omicidio e viene spedita in un collegio. Qui conosce due ragazzi, ai quali comincia a sentirsi molto legata: i due nascondono un segreto che spingerà Lucinda a intraprendere un’ardua lotta contro forze oscure e malvage...

IL VIAGGIO DI FANNY

Regia: Lola Doillon; Genere: Drammatico; Cast principale: Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau, Ryan Brodie, Anaïs Meiringer; Data di uscita: 26 gennaio.



Breve sinossi: Francia, 1943: Fanny è una ragazzina ebrea di appena tredici anni che, a seguito dell’intensificarsi dei rastrellamenti da parte dei soldati tedeschi, viene spedita in una colonia-rifugio in montagna. Ma quando la situazione diventa ancor più critica, la ragazzina, assieme ad altri coetanei, intraprenderà un viaggio pericoloso verso il confine svizzero...

LA LA LAND

Regia: Damien Chazelle; Genere: Musicale, commedia; Cast principale: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sonoya Mizuno, Rosemarie DeWitt, Josh Pence, Jason Fuchs; Data di uscita: 26 gennaio.



Breve sinossi: Mia, giovane attrice in cerca di successo, conosce Sebastian, giovane musicista anch’egli alle prese con il sogno di realizzarsi artisticamente. I due si amano fin dal primo sguardo e, insieme, sognano una vita colma di soddisfazioni e serenità. Ma quando il tanto agognato successo comincia a far capolino, dovranno fare i conti con piccoli e grandi problemi non preventivati.

LES OFRES

Regia: Lea Fehner; Genere: Drammatico; Cast principale: Adèle Haenel, Marc Barbé, François Fehner, Inès Fehner, Lola Dueñas; Data di uscita: 26 gennaio.



Breve sinossi: Una compagnia teatrale eterogenea e molto dinamica, gira in lungo e in largo rappresentando Cechov e le sue opere. Non sembra esserci limite alla loro bravura, ma l’arrivo di un bambino minerà la serenità interna del gruppo, fino quasi a distruggerla...

MAESTRO

Regia: Alexander Valenti; Genere: Documentario; Data di uscita: 23 gennaio.



Breve sinossi: Francesco Lotoro è uno storico e studioso di musica e ha una missione che cerca di portare a termine da più di venti anni: infondere nuovamente linfa alla musica di quei prigionieri dei campi di concentramento che, grazie ad essa, hanno tentato di resistere agli orrori di un massacro senza giustificazioni.

PROPRIO LUI?

Regia: John Hamburg; Genere: Commedia; Cast principale: James Franco, Bryan Cranston, Zoey Deutch, Adam DeVine, Megan Mullally, Keegan Michael Key, Griffin Gluck, Andrew Rannells, Casey Wilson, Bob Stephenson; Data di uscita: 26 gennaio.



Breve sinossi: Ned, sua moglie e il figlioletto vengono invitati dal fidanzato di sua figlia affinchè tutti si conoscano a modo. Ma Laird, il giovane destinatoa diventare il futuro sposo della ragazza, è un giocatore d’azzardo incivile e sfrenato. Ovviamente Ned farà di tutto per impedire il matrimonio, ma non sarà facile come prospettato...

RIPARARE I VIVENTI

Regia: Katell Quillévéré; Genere: Drammatico; Cast principale: Emmanuelle Seigner, Tahar Rahim, Anne Dorval, Finnegan Oldfield, Bouli Lanners, Dominique Blanc, Monia Chokri; Data di uscita: 26 gennaio.



Breve sinossi: Il dramma di un giovane surfista che, dopo un incidente in auto, sembra destinato a vivere attaccato a dei macchinari medici. Nello stesso momento, a Le Havre, una giovane ragazza ha bisogno di un trapianto. Destini incrociati di individui senza alcun apparente legame.

SPLIT

Regia: M. Night Shyamalan; Genere: Thriller; Cast principale: James McAvoy, Haley Lu Richardson, Brad William Henke, Betty Buckley, Anya Taylor-Joy, Jessica Sula, Kim Director; Data di uscita: 26 gennaio.



Breve sinossi: Tre ragazze vengono rapite da Kevin, un uomo con gravi disturbi mentali che nasconde al proprio interno ben ventitrè diverse personalità. Ma ce n’è una, ancora sopita, terrificante e brutale che è destinata a prendere il sopravvento, intenzionata a far del male alle tre ragazze. Riusciranno Casey e le sue amiche a fuggire dalla prigionia?

YOUR NAME.

Regia: Makoto Shinkai; Genere: Animazione, melò; Data di uscita: 23-24-25 gennaio.

_ Breve sinossi: Mitsuha e Taki sono due ragazzi molto diversi: lei vive in un paesino di campagna e, stufa di questa vita, vorrebbe trasferirsi a Tokyo per realizzare i suoi sogni, mentre Taki è un giovane che studia, lavora e vive a Tokyo. Una notte i due sognano vite a cui non appartengono e non riescono a spiegarsi un accadimento del genere. Ben presto comprendono che i loro destini sono irrimediabilmente intrecciati...

ZERO DAYS

Regia: Alex Gibney; Genere: Documentario; Data di uscita: 26 gennaio.

_ Breve sinossi: Nel 2010, il governo americano, assieme a quello israeliano, utilizzarono per la prima volta un virus autoreplicante per compromettere e danneggiare gli strumenti informatici del governo iraniano.Che l’utilizzo di Stuxnet sia il primo episodio di una guerra combattuta via reti informatiche?