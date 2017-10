Uscite al cinema, 23-26 ottobre 2017

Sono undici i nuovi film in uscita tra il 23 e il 26 ottobre, tra cui: il ritorno del dio del tuono Thor, in difesa dell’amata Asgard, minacciata dalla perfida dea della morte; un thriller diretto da Donato Carrisi, con protagonisti Toni Servillo, Alessio Boni e Jean Reno; un documentario biografico sulla vita e l’estro artistico di Luciano De Crescenzo; un film in cui l’istrionica Cate Blanchett impersona ben tredici personalitá storiche, enunciando i rispettivi manifesti di pensiero; un thriller urbano con protagonisti Jennifer Jason Leigh e Robert Pattinson; il nuovo lungometraggio animato di Naoko Yamada.

COSÍ PARLÓ DE CRESCENZO

Regia: Antonio Napoli; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 26 ottobre.



Breve sinossi: Ingegnere, scrittore, studioso, amante della filosofia e della mitologia greca, regista, sceneggiatore, presentatore televisivo, napoletano verace: questo (e molto altro ancora) é Luciano De Crescenzo, la cui vita e l’estro artistico vengono raccontati in questo documentario biografico.

CUORE A DOMICILIO

Regia: Slávek Horák; Genere: Commedia, drammatico; Cast principale: Alena Mihulová, Bolek Polívka, Tatiana Vilhelmová, Zuzana Kronerová, Sara Venclovská, Eva Matalová; Data di uscita: 26 ottobre.



Breve sinossi: Vlasta é un’infermiera altruista e molto generosa, convinta che far del bene al prossimo deve essere l’obiettivo primario della vita di ogni uomo. Quando finisce per ammalarsi, Vlasta inizia a capire che, anche lei ha un disperato bisogno di amore e attenzioni dai quali, fino a quel momento, si era un pó troppo privata...

GOOD TIME

Regia: Benny Safdie, Joshua Safdie; Genere: Drammatico; Cast principale: Jennifer Jason Leigh, Robert Pattinson, Barkhad Abdi, Benny Safdie, Marcos A. Gonzalez, Rose Gregorio; Data di uscita: 26 ottobre.



Breve sinossi: Constantine Nickas ha un obiettivo: portare in salvo suo fratello, affetto da gravi disturbi mentali, dal carcere in cui é rinchiuso, a seguito di una rapina. Ma divincolarsi nel sottobosco criminale newyorchese non é affatto compito facile...

LA FORMA DELLA VOCE

Regia: Naoko Yamada; Genere: Animazione, sentimentale; Data di uscita: 24 ottobre.



Breve sinossi: Shoko é una ragazza non udente, dall’animo gentile, costantenemente schernita da Shoya, suo compagno di classe. Ma anche lo stesso Shoya é vittima di deprecabili atti di bullismo. Cosí, quando i due finiscono col conoscersi meglio, qualcosa di molto importante cambierá le loro vite e il loro modo di vedere le cose...

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA

Regia: Donato Carrisi; Genere: Giallo; Cast principale: Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Michela Cescon, Lucrezia Guidone, Daniela Piazza, Thierry Toscan, Jacopo Olmo Antinori, Antonio Gerardi, Greta Scacchi, Jean Reno; Data di uscita: 26 ottobre.



Breve sinossi: Avechot, piccolo paese nascosto tra le Alpi. Mentre é alla guida, l’agente Vogel viene colto di sorpresa da un fitto banco di nebbia, che lo costringe fuori strada. Quando l’agente esce dall’abitacolo, incolume, i suoi vestiti sono sporchi di sangue. Quel che Vogel non sa é che con l’arrivo della nebbia, alcuni fantasmi del suo passato stanno venendo alla luce...

MANIFESTO

Regia: Julian Rosefeldt; Genere: Drammatico; Cast principale: Cate Blanchett; Data di uscita: 23 ottobre.



Breve sinossi: Ogni movimento ideologico possiede il suo manifesto: in questo film celebrativo, Cate Blanchett impersona ben tredici personalitá storiche, enunciando e interpetando i loro relativi manifesti, come solo una grande attrice del suo calibro sa fare...

MY NAME IS ADIL

Regia: Adil Azzab, Rezene Magda, Andrea Pellizzer; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Hamid Azzab, Husam Azzab, Adil Azzab, Hassan Azzab, Zilali Azzab, Mohamed Atiq; Data di uscita: 24 ottobre.



Breve sinossi: Adil é un bambino che ha faticato come contadino nelle arretrate campagne marocchine per tutta la sua giovinezza. Il suo sogno é di uscire fuori da quell’arido scorcio di vita, per esplorare il mondo e crescere. Cosí, una volta adulto, dopo aver abbandonato per anni la sua casa natale, decide di farne ritorno, per riscoprire le proprie origini...

TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI

Regia: Alessio Maria Federici; Genere: Commedia; Cast principale: Ambra Angiolini, Pietro Sermonti, Sergio Rubini, Anita Kravos, Franco Branciaroli, Anna Ferzetti, Giacomo Nasta, Fulvio Falzarano, Giulia Anchisi; Data di uscita: 26 ottobre.



Breve sinossi: Modesto e Viviana sono in crisi: il loro rapporto sentimentale e sessuale si é affievolito di molto e, prima che sia troppo tardi, decidono di ricorrere a un analista. C’é solo un piccolo aspetto da chiarire: i due non sono fidanzati, né sposati, ma amanti!

THOR: RAGNAROK

Regia: Taika Waititi; Genere: Cine-comics; Cast principale: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Jaimie Alexander, Mark Ruffalo, Idris Elba, Cate Blanchett, Karl Urban, Anthony Hopkins, Tessa Thompson, Ray Stevenson, Sam Neill, Jeff Goldblum, Taika Waititi, Stan Lee, Lou Ferrigno; Data di uscita: 25 ottobre.



Breve sinossi: La dea della morte Hela sfida il principe di Asgard Thor per il possesso del leggendario martello Mjöllnir. Sconfitto dal potere superiore del nuovo avversario, Thor diviene prigioniero dello spietato Gran Maestro. Ora dovrá combattere senza la sua arma per avere salva la vita e impedire a Hela di distruggere l’intera Asgard!

VAMPIRETTO

Regia: Richard Claus, Karsten Kiilerich; Genere: Animazione, horror, avventura; Data di uscita: 26 ottobre.



Breve sinossi: Tom crede che i mostri, i vampiri, i lupi mannari e tutte le creature fantastiche che popolano il folkrore esistano veramente. Rudolph é un giovanissimo vampiro che non nutre di molta considerazione dalla sua famiglia. Cosí, quando i due si incontrano...

VITTORIA E ABDUL

Regia: Stephen Frears; Genere: Drammatico; Cast principale: Judi Dench, Eddie Izzard, Ali Fazal, Michael Gambon, Olivia Williams, Tim Pigott-Smith, Simon Callow, Fenella Woolgar, Julian Wadham, Ruth McCabe; Data di uscita: 26 ottobre.



Breve sinossi: Il giovane Abdul ha il compito di servire la regina d’Inghilterra al banchetto del Giubileo d’Oro. Ma quando la monarca, annoiata dai dovere di corte, si accorge del carisma e dell’acume di cui il giovane é dotato, finisce con l’instaurare con lui un forte legame di amicizia e stima reciproca.